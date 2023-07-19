Deniz temalı dekorasyon örnekleri

Denize ait her \u015fey, sanki rahatlaman\u0131n e\u015f anlaml\u0131s\u0131.... Ev dekorasyonunda denize ve deniz kenar\u0131na ait objeler kullanmak ise bir\u00e7ok ki\u015finin hayat\u0131 boyunca en az bir kere yapt\u0131\u011f\u0131 bir \u015fey.\n . Ad\u0131na "marin tarz dekorasyon" dense de art\u0131k biliyoruz ki bu asl\u0131nda hepimizin i\u00e7indeki deniz sevgisi.... Deniz kenar\u0131 havas\u0131n\u0131 i\u00e7 mekana ta\u015f\u0131mak i\u00e7inse fikirler adeta denizin kendisi kadar sonsuz! . Bir sandal k\u00fcre\u011fi, bir s\u00f6rf tahtas\u0131 hatta bal\u0131k\u00e7\u0131 a\u011f\u0131 dekoratif bir obje haline gelebilir. . Deniz ferahl\u0131\u011f\u0131n\u0131 evinize ta\u015f\u0131mak istiyorsan\u0131z hayal g\u00fcc\u00fcn\u00fcz\u00fc serbest b\u0131rak\u0131n!. Marin tarz dekorasyonun d\u0131\u015f\u0131nda bir \u015feyler yapmak ve evinize deniz kenar\u0131n\u0131n bohem havas\u0131n\u0131 getirmek istiyorsan\u0131z bu \u00f6rneklere g\u00f6z atabilirsiniz. . . . . . . . . . . . .
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