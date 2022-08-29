Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç düğününe dair tüm detaylar

. . Yakla\u015f\u0131k iki y\u0131ld\u0131r birlikte olan Demet \u00d6zdemir ve O\u011fuzhan Ko\u00e7 d\u00fcn ger\u00e7ekle\u015fen t\u00f6ren ile hayatlar\u0131n\u0131 birle\u015ftirdiler.. Demet \u00d6zdemir'in nik\u00e2h \u015fahidi Gold Film'in sahibi, yap\u0131mc\u0131 Faruk Turgut, O\u011fuzhan Ko\u00e7'un \u015fahidi ise Acun Il\u0131cal\u0131 oldu.. Demet \u00d6zdemir toplamda 3 gelinlik giydi.. Demet \u00d6zdemir'in giydi\u011fi ilk gelinlik Museum of Fine Clothing markas\u0131na aitti. Bu gelinlik sosyal medyada olduk\u00e7a konu\u015fuldu. Deyim yerindeyse ele\u015ftiri ya\u011fmuruna tutuldu.. \u00d6zdemir'in ikinci gelinli\u011fi ise Nihan Peker'in tasar\u0131m\u0131yd\u0131. Bu gelinli\u011fi ise b\u00fcy\u00fck be\u011feni toplad\u0131.. \u00d6zdemir son olarak Alexander McQueen'in son kreasyonundan olan bir elbiseyi d\u00fc\u011f\u00fcn sonras\u0131 partide giyindi.. O\u011fuzhan Ko\u00e7, Demet \u00d6zdemir'e T\u00fcrkiye'de tek olan Bulgari serpenti gerdanl\u0131k hediye etti.. \u00c7ift ilk danslar\u0131n\u0131 Zeki M\u00fcren'in seslendirdi\u011fi "Akl\u0131mda Sen Fikrimde Sen" \u015fark\u0131s\u0131 ile yapt\u0131.. \u00c7iftin d\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcnde bir\u00e7ok sanat\u00e7\u0131 yer ald\u0131 Murat Boz ve Murat Dalk\u0131l\u0131\u00e7'\u0131n birlikte s\u00f6yledi\u011fi \u015fark\u0131lar geceye damga vurdu.. Bir\u00e7ok \u00fcnl\u00fc konu\u011fun yer ald\u0131\u011f\u0131 geceden ve davetlilerden foto\u011fraflar...\nEnis Ar\u0131kan - Demet \u00d6zdemir. Esat Yontu\u00e7 - Demet \u00d6zdemir - O\u011fuzhan Ko\u00e7 - Hande G\u00fcl\u015fen. Hande Do\u011fandemir. Pelin Karahan. Berkay - Demet \u00d6zdemir - \u00d6zlem Ada \u015eahin. O\u011fuzhan Ko\u00e7 - Demet \u00d6zdemir - Selin Ci\u011ferci. Deniz Baysal. Eser Yenenler - Berfu Yenenler.
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