Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç düğününe dair tüm detaylar

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç geçtiğimiz akşam hayatlarını birleştirdi. Her detayı büyük dikkat çeken düğünden kareler...

Yaşam
29 Ağustos 2022 11:00 Güncelleme: 29 Ağustos 2022 11:04
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  • Yaklaşık iki yıldır birlikte olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç dün gerçekleşen tören ile hayatlarını birleştirdiler.

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  • Demet Özdemir'in nikâh şahidi Gold Film'in sahibi, yapımcı Faruk Turgut, Oğuzhan Koç'un şahidi ise Acun Ilıcalı oldu.

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  • Demet Özdemir toplamda 3 gelinlik giydi.

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  • Demet Özdemir'in giydiği ilk gelinlik Museum of Fine Clothing markasına aitti. Bu gelinlik sosyal medyada oldukça konuşuldu. Deyim yerindeyse eleştiri yağmuruna tutuldu.

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  • Özdemir'in ikinci gelinliği ise Nihan Peker'in tasarımıydı. Bu gelinliği ise büyük beğeni topladı.

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  • Özdemir son olarak Alexander McQueen'in son kreasyonundan olan bir elbiseyi düğün sonrası partide giyindi.

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  • Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'e Türkiye'de tek olan Bulgari serpenti gerdanlık hediye etti.

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  • Çift ilk danslarını Zeki Müren'in seslendirdiği "Aklımda Sen Fikrimde Sen" şarkısı ile yaptı.

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  • Çiftin düğününde birçok sanatçı yer aldı Murat Boz ve Murat Dalkılıç'ın birlikte söylediği şarkılar geceye damga vurdu.

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  • Birçok ünlü konuğun yer aldığı geceden ve davetlilerden fotoğraflar...

    Enis Arıkan - Demet Özdemir

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  • Esat Yontuç - Demet Özdemir - Oğuzhan Koç - Hande Gülşen

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  • Hande Doğandemir

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  • Pelin Karahan

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  • Berkay - Demet Özdemir - Özlem Ada Şahin

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  • Oğuzhan Koç - Demet Özdemir - Selin Ciğerci

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  • Deniz Baysal

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  • Eser Yenenler - Berfu Yenenler

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