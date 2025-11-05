HTHAYAT
HTHAYAT
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Video
Testler
Kaydettiklerim

Bizi Takip Edin

BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
Ana Sayfa Güncel Magazin David Beckham şövalye oldu
Magazin

David Beckham şövalye oldu

Eski futbolcu David Beckham, Windsor Kalesi'nde düzenlenen törenle İngiltere Kralı III. Charles tarafından şövalyelik unvanına layık görüldü.

David Beckham şövalye oldu
Giriş: 05 Kasım 2025, Çarşamba 12:00
Güncelleme: 05 Kasım 2025, Çarşamba 12:00
1

İngiltere'nin eski milli futbolcusu David Beckham, King Charles III tarafından şövalye (Knight Bachelor) ünvanına layık görüldü. Bu önemli adım; spor kariyeri, aile hayatı ve sosyal sorumluluk çalışmalarının bir anda odağına çıktı.

2

Tören, Windsor Castle'da gerçekleşti ve Beckham, "Sir David Beckham" unvanını aldı. Bu unvan, spora ve hayır işlerine yaptığı uzun vadeli katkılar nedeniyle verildi. 

3

Beckham, törende "Bu benim için tarif edilemez bir onur" diyerek duygularını dile getirdi. Unvanını alırken, eşi Victoria Beckham yanında bulundu. Ayrıca Beckham'ın takım elbisesi eşi tarafından özel olarak tasarlandı.

4

Törene Victoria Beckham ve çocukları da katıldı. Victoria Beckham, törenden sonra sosyal medya hesabında "Seninle gurur duyuyoruz, Sir David" paylaşımı yaptı. Bu unvanla birlikte Victoria Beckham da resmî olarak "Lady Beckham" unvanını aldı.

5

David Beckham'ın şövalye unvanı alması, sadece bir kariyer ödülü değil; spor, sosyal sorumluluk ve imaj dönüşümü açısından önemli bir kilometre taşı.

6

* Haberin fotoğrafları PA, Instagram tarafından servis edilmiştir.

7
8
Paylaş:
brush-black

Yorumlar