Muzun suyunu için

Muz, özellikle de kabuğu tam bir magnezyum deposudur ve sakinleşmenize yardımcı olur. Muzlu su yapmak için öncelikle bir adet muza ve bir bardak suya ihtiyacınız var. İlk olarak muzu soyun ve kabuğunu 10 dakika boyunca suda kaynatın. Suyu süzerek bir bardağa doldurun. İsterseniz suyunuzu biraz tarçınla tatlandırabilirsiniz.