Daha rahat uyumak için yapılması gerekenler nelerdir?

Geceleri daha rahat uyumak için bunları deneyebilirsiniz.

  • 1
    10

    Odanızdaki saatlerden kurtulun

    Yatağınıza yattıktan sonra saati izlemeyi bırakmalısınız çünkü saate bakmak sizi strese sokacaktır. Eğer gece uykunuzun bölünmesinden korkuyorsanız telefonunuzu da yatağınızdan uzaklaştırmanızı öneririz.

  • 2
    10

    Sol tarafınıza dönerek yatın

    Vücudunuz dışarıdan simetrik gözükse de iç organlarınızın yerleşimi öyle değildir. Eğer sağ tarafa dönük yatarsanız mideniz daha rahat eder ve mide özsuyunuzun boğazınıza gelmesini engeller. Böylelikle mide ekşimesi yaşamamış olursunuz.

  • 3
    10

    Baloncuklar yapın

    Nöroloji profesörü Rachel Marie E. Salas'a göre köpük baloncuk yapmak derin nefes egzersizi yapmakla benzer. Vücudunuzu ve zihninizi sakinleştiren bu oyuncakla oynamak aynı zamanda uykunuzu kaçıran düşüncelerden uzaklaşmanıza yardımcı olabilir.

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