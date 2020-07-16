D vitamininin beyin sağlığına etkisi

Kemik ve diş sağlığı için önemli olduğu bilinen D vitamininin beyin sağlığı üzerinde de önemli etkileri bulunuyor.

D vitamininin beyin sağlığına etkisi
Sağlık
16 Temmuz 2020 Perşembe

D vitamini, vücudumuzun çalışmasını önemli ölçüde etkileyen bir vitamin ve aynı zamanda da bir hormon. Bağışıklık sistemini güçlendirmek ve özellikle kemik ve diş sağlığını desteklemek için önerilen D vitamini takviyesinin, beyin sağlığı için de oldukça önemli olduğu ortaya çıktı.


Nörobilim çalışmaları üzerinde uzmanlaşmış bir doktor olan Mount Sinai Tıp Okulu’ndan Dr. Nicole Avena, D vitamini eksikliğinin demans (bunama) üzerinde rol oynadığını belirtiyor. 2019 yılında yapılan bir bilimsel araştırmada, 20 binden fazla katılımcı üzerinde gerçekleştirilen çalışmalarla D vitamini eksikliğinin demans ve Alzheimer üzerinde etkili olduğu kanıtlandı. Alzheimer Dergisi’nde yayınlanan bir başka çalışmada ise, Alzheimer ve diğer bilişsel hastalıklara sahip kişilerde D vitamini seviyelerinin belirgin ölçüde düşük olduğu görüldü.


Beyinde bulunan iki protein olan ailoid beta ve tau proteinleri, Alzheimer hastalarında yüksek seviyelerde bulunuyor, hatta bu protein seviyelerinin yüksek çıkması hastalığın en önemli bulgularından biri kabul ediliyor. Ancak yeterli D vitamini seviyelerinin bu proteinlerin miktarının artmasını engellediği de bilindiğinden, D vitamini ile bilişsel yetenekler arasında doğrudan bağlantı kurulabiliyor.


Dr. Avena, yaşa bağlı beyin bozukluklarını önleyebilecek olan D vitamininin, gündelik beyinsel fonksiyonları da destekleyebileceğini hatırlatıyor. Beyindeki sorunlara bağlı olarak gelişen beyin sisi, net düşünememe, hafıza sorunları da D vitamini takviyesi ile önlenebilir.


D vitamini hakkında bunları biliyor musunuz?
D vitamini hakkında bunları biliyor musunuz?

Beyin sağlığı için yeterince D vitamini almak gerekiyor

Fonksiyonel Tıp Uzmanı Dr. Alejandra Carrasco da, D vitamini eksikliğinin beyin hastalıklarının yanı sıra otoimmün rahatsızlıkları, kronik enflamasyonu, tiroid bozukluklarını ve doğurganlık sorunlarını da tetikleyebileceğini söylüyor.


D vitamini, güneş ışınlarından, bazı besinlerden veya özel olarak hazırlanmış takviye gıdalardan alınabiliyor. Güneşten gelen UVB ışınları cildimize değdiğinde, vücuttaki D vitamini kaynakları değerlendirilebilir hale geliyor. Yağlı balıklar, süt, yumurta gibi besinler doğal olarak D vitamini içeren gıdalar arasında.


Vücudun D vitaminini doğru bir şekilde üretip kullanabilmesi için D vitamini içeren gıdalar veya besin takviyeleri ile birlikte sık sık güneşe çıkmak da öneriliyor. Dr. Avena aynı zamanda, D vitaminini D2 yerine D3 formunda almanın vücuttaki seviyeleri daha iyi bir şekilde yükseltebileceğini söylüyor.


D vitamini seviyenizi biliyor musunuz?
D vitamini seviyenizi biliyor musunuz?


Referanlar:

Emma Loewe. "Can Vitamin D Support A Healthy Brain? Here's What We Know". Şuradan alındı: https://www.mindbodygreen.com/articles/link-between-vitamin-d-and-brain-health-neuroscientist. (14.06.2020)

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