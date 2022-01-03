Crohn hastalığının tipleri nelerdir?

Beş tip Crohn hastalığı vardır. Bunlar:

1- İleokolit,

2- İleit,

3- Crohn koliti veya granülomatöz kolit,

4- Gastroduodenal Crohn hastalığı,

5- Jejunoileitis olarak adlandırılırlar.

Crohn hastaları, hastalıklarının tipine bağlı olarak farklı semptomlar yaşayabilir ve ek komplikasyonlarla karşılaşabilirler. Örneğin ileit veya Crohn koliti olanlarda fistül ve ülser gelişebilir. Gastroduodenal Crohn hastalığı olan kişilerde ise daha fazla bulantı ve kusma görülebilir.

Temelde Crohn hastalığı, alt gastrointestinal sistemi etkileyen inflamatuar bir bağırsak hastalığıdır. Crohn hastalığının beş farklı türünün her biri sindirim sisteminin farklı bir alanını etkiler ve bazılarının kendine has benzersiz semptomları olur. Klasik tıpta Crohn hastalığının kesin bir tedavisi bulunmamakla birlikte sağlıklı ve kişiye özgü bir beslenme planı, çeşitli yaşam tarzı değişiklikleri ve biorezonans gibi bazı tamamlayıcı tedaviler hastalığın tedavisinde umut olmaktadır.

Crohn hastalığının tiplerini daha yakından inceleyelim:

İleokolit: Crohn hastalığının en sık rastlanan türü ileokolittir. İnce bağırsağın veya ileumun alt kısmının ve kalın bağırsağın veya kolonun iltihaplanmasına neden olur. Öne çıkan belirtileri arasında orta veya alt karında kramp veya ağrı, ishal ve kilo kaybı sıralanabilir.

İleit: İleit sadece ileumda iltihaba neden olur. Crohn hastalığı ileite neden olabilirken, diğer enfeksiyonlar ve inflamatuar bozukluklar da bunu yapabilir. İleit, ileokolit ile benzer semptomlara neden olur. İleit ve diğer Crohn formları olan kişilerde gastrointestinal fistül gelişebilir. Fistüller, ince bağırsağın duvarlarından geçiş yolları oluşturan inflamatuar kanallardır. Fistüller, ince bağırsağı deri de dahil olmak üzere diğer alanlara ve yapılara bağlar. Sindirim sıvıları bir fistül yoluyla çevredeki dokuya veya diğer organlara sızabilir. Fistüller ciddi sistemik enfeksiyon, yetersiz beslenme, dehidrasyon ve önemli kilo kaybı gibi ciddi sağlık komplikasyonlarına yol açabilir. İleiti olan hastaların yaklaşık yarısında bağırsak daralması gelişir. Bağırsaktaki daralmalar, iltihaplanmanın bağırsak duvarlarında şişmeye veya yara izine neden olmasıyla ortaya çıkar.

Crohn koliti: Crohn koliti veya granülomatöz kolit, yalnızca kalın bağırsakta iltihaplanmaya neden olur. Crohn koliti olan kişilerde anüsün yakınında fistül, ülser ve apse gelişebilir. Crohn kolitinin semptomları, diğer Crohn formlarında da ortaya çıkabilir ve sıklıkla şunları içerir: İshal, rektal kanama, kanlı dışkı, cilt lezyonları, eklem ağrıları.

Gastroduodenal Crohn hastalığı: Gastroduodenal Crohn hastalığı mideyi, yemek borusunu ve ince bağırsağın ilk bölümünü etkiler. Belirtileri arasında mide bulantısı, kusma, iştah kaybı, kilo kaybı yer almaktadır.

Jejunoileitis: Jejunoileitis, ince bağırsağın üst yarısında veya jejunumda iltihaplanmalara neden olur. Hastalarda yemek yedikten sonra karın ağrısı ve kramplarla birlikte ishal görülebilmektedir. Uzun süreli iltihaplanma, jejunumda fistül oluşumuna yol açabilir.

Sık sık karın ağrısı ya da kramp, kanlı dışkı ya da rektal kanama, nedeni açıklanamayan kilo kaybı ve bir haftadan daha uzun süren ishal şikayeti yaşıyorsanız bunlar Crohn şüphesi uyandırır ve mutlaka doktora görünmeyi gerektirir.