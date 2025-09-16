Günlük burç yorumları: 17 Eylül 2025 Çarşamba

17 Eylül 2025 Çarşamba, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 16 Eylül 2025 08:56
ABONE OL

  • Merkür, Şiron'a beşgen (quincunx) açı yapıyor; Venüs üçgen açı kuruyor ve Mars karşıt açı oluşturuyor. İletişimde kullanılan kelimelerin ardındaki niyeti okumak kolay olmayabilir, bu da küçük yanlış anlamalara yol açabilir. Şüpheler ve hassasiyet söz konusu olabilir. Geçici olarak, çıkarlarımızı ve arzularımızı doğrudan veya açıkça nasıl takip edeceğimizi göremiyoruz. Savunmacı ve alıngan olabiliriz; kinler ya da hayal kırıklıkları yüzeye çıkabilir. Daha yumuşak bir yaklaşımın tercih edildiği yerde, kendini haklı görme, üstünlük taslama veya isyankâr tavırlara dikkat etmeliyiz. Venüs-Şiron üçgeni bu açıdan faydalı, çünkü mücadelelerimizi işleyip uyumlu hale getirmemizi ve bunları kendimizi ve başkalarını daha derin anlamak için fırsata dönüştürmemizi teşvik ediyor. Bu geçişle birlikte, korkularımızdan ve güvensizliklerimizden öğrenmeye hazırız. Birbirimizden öğrenmeye açık olarak ilişkilerimizi iyileştirme fırsatı olabilir. İlişkilerde güven inşa etmek ve birbirimizde potansiyel görmek mümkün. Başkalarıyla daha özgün ve samimi yeni yollarla etkileşim kurmak bize şimdi fayda sağlayabilir. Yengeç burcundaki Ay'ın bu sabah Jüpiter ile hizalanması da bizi açılmaya yardımcı oluyor. Ay, gece boşlukta olacak; burç değiştirmeden önceki son açısı (Satürn'e üçgen açı) ile birlikte, Ay ertesi gün, sabaha karşı Aslan burcuna girecek.

    1 / 13

  • 17 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Koç, yönetici gezegenin Mars bugün Şiron'a karşıt açı yapıyor, ve hayatındaki bir partnerin ya da önemli bir kişinin tartışmacı veya muhalif olduğunu görebilirsin. Yaptığın bazı değişikliklerden birinin gözünü korkutması ya da tehdit altında hissetmesi ve seni kaybettiğinden endişelenmesi mümkün. Yine de, şu andaki anlaşmazlıklar ileride iyi bir eylem planına yol açabilir, bu yüzden onlardan tamamen kaçınma. Buna yardımcı olan şey ise Venüs-Şiron üçgeni; bu açı, seni doğal olarak geliştiğin, iyileştiğin, öğrendiğin ve şifa bulduğun durumlara çekiyor. İnsanlar sana özellikle ilgi duyuyor. Bu geçiş kişisel çekiciliğini, kalple ilgili konuları, yaratıcı projelerini ve romantik düşüncelerini güçlendiriyor. Baskıyı bırakmaya, ilişkileri onarmaya ve sevgi dolu duygulara açılmaya odaklan. Biri sende yeni duygular uyandırabilir ve kendini ya yönlendirilirken ya da başkalarına rehberlik ederken bulabilirsin; bu da seni daha güçlü hissettirebilir.

    2 / 13

  • 17 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Boğa, bugün kendinden emin kararlar vermek için ideal bir gün değil, çünkü görünürde bir engelle karşılaşabilirsin. Bu, geçmişle ilgili pişmanlık ya da suçluluk duygusunun bugüne karışması şeklinde olabilir. Geçici ve aslında derinlemesine baktığında oldukça faydalı, her ne kadar ters etki gibi görünse de. Örneğin, hedeflerinin peşinden gitmeni engelleyen şeyin ne olabileceğini bu sayede görebilirsin. Rastgele tepki vermek yerine belirsizliğini fark etmeye çalış. Geçişler bazı gömülü hayal kırıklıklarını açığa çıkarabilir, ancak ilişkilerini iyileştirmek için harika bir etkiden de faydalanıyorsun. Venüs bu günlerde koruyucu dördüncü evinde olduğundan, özellikle aşkta, tanıdık durumlara, insanlara ve duygulara büyük değer veriyorsun. Eski ilişkileri, özellikle de huzurlu olanları hatırlıyor olabilirsin. Bugünkü Venüs-Şiron geçişiyle, sevdiklerine ve aile yaşamına eski kalıpları bilinçsizce tekrarlamak yerine yeni, yaratıcı ve gelişim odaklı yollarla yaklaşmak için iyi bir durumdasın. Bir ilişkiyi onarman veya geçmişteki bir sorun hakkında daha iyi bir anlayışa varman gerekiyorsa, bunu yapmak için özellikle güçlü bir zamandasın.

    3 / 13

  • 17 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili İkizler, güvensizlikler veya tetikleyici noktalar bugün sorun olabilir, özellikle de arkadaşlıklarda ve aşkta. Bir sınırın aşılıp aşılmadığı konusunda anlaşmazlıklar yaşanabilir veya belirli bir yolu takip edip etmemekle ilgili endişeler olabilir. Kendini sorgulaman şu an için sorun değil, çünkü hayatında biraz daha fazla dikkat veya destek gerektiren alanları görmene yardımcı olur. Güvensizlikten kaynaklanan kararlar genellikle iyi sonuç vermez, bu yüzden beklemek ve yargıyı ertelemek mantıklıdır. Bugün sana yardımcı olan şey ise Venüs-Şiron üçgeni; bu etki güven inşa etmeni teşvik ediyor. İlişkilerde sorunlar olduysa, onları onarmak için güzel bir iyimserlik ve enerji akışı hissedebilirsin. Venüs şu anda iletişim alanında ilerlediğinden, ilişkilerde iyi bir sözlü uyum olduğunda kendini olumlu hissediyorsun. Bugünkü bu geçiş, konuşmaları açmak ve hayatındaki insanların desteğini hissetmek için güçlü bir enerji getiriyor. Sohbetlerin ve bağlantıların sayesinde duygusal bir bütünlük hissi yaşanabilir.

    4 / 13

  • 17 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yengeç, bugün senden bekleneni yapmaya güçlü bir şekilde çekildiğini hissedebilirsin, fakat kalbin kendi istediğini kendi tarzında yapmaya odaklı. Kutbun iki ucunu da tam olarak kucaklamak zor olabilir, ama işleri yarım yamalak yapmak da senin için aynı derecede zorlayıcıdır. Bu içsel gerilimin sonucu olarak fevri davranmamak önemli olacak. Bugün tepkisel davranmak yerine bir plan geliştirmeyi hedefle. Bu konuda sana yardımcı olan şey ise Venüs-Şiron üçgeni; bu etki akışkan, destekleyici ve kabullenen bir enerji getiriyor. Bu enerjiyi ilişkilerini güçlendirmek ya da pratik ve iş zekânı geliştirmek için kullanabilirsin. Gerçekten değerli olanı hissetmek konusunda olağanüstü içgüdülere sahipsin. Yeteneklerini, becerilerini ve kaynaklarını başkalarıyla birleştirmek başarıya götürebilir.

    5 / 13

  • 17 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Aslan, bugün acelecilik ya da özgüven eksikliğinin kötü seçimlere yol açmamasına dikkat et, çünkü Mars Şiron'a karşıt açı yapıyor. Son zamanlarda aldığın kararlar veya yaptığın eylemler hakkında şüphe duyarsan, bu biraz sakinleşmenin, belki de bir eylem planını yeniden gözden geçirmenin ya da seçeneklerini daha derinlemesine keşfetmenin işareti olabilir. Güvensizliklerini fark etmek, onları çözmenin ilk adımıdır ve bu sürecin tamamı gereklidir. Kendini toparlamana yardımcı olacak eylemlerden faydalanabilirsin, dikkati dağıtan şeyleri kapatmak bunun en iyi yolu olabilir. Bugünkü Venüs-Şiron açısı ise günü en iyi şekilde değerlendirmeni sağlıyor. Kalbini açmanı ve bir meselede gerçek hislerinle bağlantı kurmanı teşvik ediyor. İnsanlar bilgeliğine ve rehberliğine çekiliyor; görüşlerini ve bakış açını özellikle özgün ve göz önünde olarak görüyorlar. Duygularını ifade etme konusunda daha cesur olup duygusal anlamda daha sağlam durduğunda, aradaki duvarları yıkabilirsin.

    6 / 13

  • 17 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Başak, bugünkü Mars-Şiron transiti sahipleniciliği ortaya çıkarabilir. Özellikle sana en yakın olanlarla güç oyunları yaşanabileceği için biraz gerginlik hissedebilirsin. İşleri halletme baskısı da yoğun olabilir. Ancak bugün yaptığın şeyleri durdurup bir engelle veya zorlukla yüzleşmene sebep olabilecek nedenler olsa da, aynı zamanda iç açıcı bir Venüs-Şiron etkisi devrede. Bu etki, açık, alçakgönüllü ve dürüst bir yaklaşımı teşvik ediyor ve ödüllendiriyor. Bir ilişkiyi canlandırmak ya da iç dünyanla yeniden bağ kurmak için güzel fırsatlarla karşılaşabilirsin. Bazı insanları ya da durumları affedici bir bakış açısıyla görmek sağlıklı ve güçlendirici gelecektir. Bu süreçte, ya da bir sohbet ya da gözlem yoluyla, özel bir mesele ya da ilişki hakkında daha derin bir anlayışa varabilirsin. Bugün biraz dağınık ya da karmaşık olsa bile, engelleri açmak ve şifalanmak için yollar aramaya çalış.

    7 / 13

  • 17 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMUSevgili Terazi, bugünkü Mars-Şiron karşıtlığıyla birlikte, özellikle ortaklıklar söz konusu olduğunda bir durumu net göremiyor olabilirsin. Şu anda bir çekişme enerjisi var ve bu sonunda güzel bir dengeye ve yeni bir plana ya da hedefe yol açacak, ancak yaşarken zorlayıcı olabilir. Birisi bağlanmaktan kaçınıyor, onaylamıyor ya da fikirlerine ilgisiz görünebilir. Bu da seni başkalarına bağımlı olmak yerine bağımsız hareket etmenin en iyisi olduğunu düşündürebilir. Neyse ki, yönetici gezegenin Venüs'ün Şiron ile kurduğu harika açı, deneyimlerinden öğrenmene yardımcı oluyor. Bu etkiyle birlikte, neyin ve kimin enerjine değer olduğunu daha güçlü bir şekilde hissediyorsun. Güzel bağlantılar kurulabilir ya da arkadaşlardan, hayallerine gösterilen ilgiden ve geleceğe dair planlardan özel bir keyif alabilirsin. Başkalarını iyi yönleriyle görmeyi tercih ediyorsun ama onları fazla idealleştirmiyorsun; bu da gerçek tatminin anahtarı.

    8 / 13

  • 17 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Akrep, bugünkü Mars-Şiron geçişiyle birlikte, özgüveninde geçici bir eksiklik olabilir ve bu da yanlış seçimlere yol açabilir. Son kararların hakkında şüpheler zihnine girebilir. Hayatındaki insanlar karışık sinyaller verebilir ya da güvensizlikler etrafında olup bitenleri doğru okumana engel olabilir. Kendini fazla zorlamaktan kaçınmalı ve daha fazla dinlenmeyi hedeflemelisin; bu, şu anda Mars'ın mahremiyet alanında olmasıyla çok bağlantılı. Sana yardımcı olan bir diğer etki ise bugün devrede olan Venüs-Şiron açısı. Bu açı, başkalarından öğrenmeye açık hale getiriyor ve normalden çok daha fazlasını özümsemene olanak tanıyor. İş ve pratik anlayışın sezgi ve özgüvenle güzelce destekleniyor ve özellikle birlikte çalıştığın ya da otorite konumundaki kişiler tarafından daha değerli hissedebilirsin. Eğer bir ilişkide güveni ve sıcaklığı iyileştirme ya da onarma ihtiyacı hissediyorsan, şu an bunun için iyi bir zaman olabilir, her ne kadar şu anda biraz dağınık görünse de.

    9 / 13

  • 17 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yay, bugün sosyal hayatında bazı zorluklar yaşanabilir, ister doğrudan ister dolaylı olarak. Birinin niyetlerinden şüphe duyabilirsin ya da kimin senin yanında olduğunu sorgulatacak durumlar ortaya çıkabilir. Yine de, şu anda tetiklenen şeyler daha büyük bir öz-anlayışa ve iyileştirmeler yapmak için daha güçlü bir motivasyona yol açabilir. Aslında, Venüs-Şiron açısı bu olumlu deneyimi destekliyor. İyi sohbetler yeni düşünme biçimlerini ve yeni bakış açılarını getirebilir. Kabul ve sabır, şu anda başarılı ilişkilerin temel bileşenleri ve neyse ki bunlara ulaşmak oldukça kolay. Bu dönem, farklı bakış açılarını keyifle deneyimlemek için güçlü bir zaman olabilir. Geleceğe dair vizyonları ya da yeni fikir ve aktiviteleri paylaşmak bir ilişkiyi canlandırabilir.

    10 / 13

  • 17 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Oğlak, bugünkü iniş çıkışlı Mars-Şiron açısıyla birlikte, birini kolayca kızdırmak veya özellikle aile ile ilgili bir durumu yanlış anlamak çok kolay olabilir. Kendini ifade etme şekline özellikle dikkat etmek akıllıca olur. Kendinden tamamen emin değilsen, bu özellikle belirgin olabilir veya başkalarının güvensizliklerini artırabilir! Duygulara odaklanmak ve zihnini dinlendirmek en iyisi olabilir. Şu günlerde yakınlık alanındaki Venüs, duygusal bağlarına ve içsel tutkularına seni daha da yaklaştırıyor; bugün ise Venüs'ün Şiron ile olumlu açısı sayesinde bu bağlantı daha da derinleşiyor. Şiron şu anda ev, aile, geçmiş ve kişisel kimlik alanında yer alıyor, hassasiyetleri ortaya çıkarıyor ve bu alanlarda vizyon armağanları sunuyor. Bu açıyla birlikte, finans, paylaşım veya destekle ilgili sorunları çözme fırsatı bulabilirsin. İlişkilerdeki sorunları onarabilir veya ilişki durumun hakkında daha iyi bir anlayışa varabilirsin.

    11 / 13

  • 17 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Kova, bugünkü Mars-Şiron geçişiyle birlikte, üzerinde çalıştığın bir konu veya etkili iletişim kurma yeteneğinle ilgili güvensizlikler büyüyebilir. Bazı şüpheler olabilir, ama bu seni yavaşlatıp daha önce gözden kaçırılmış temel faktörleri değerlendirmene yardımcı olabilir. Hatalar yapmana veya şüphe duymana izin verip devam etmeyi hedefle. Aslında, başkalarıyla iyi geçinmek için en ideal açılardan biri bugün gerçekleşiyor, ama biraz da sinir bozucu bir etki mevcut. Bu tür çelişkiler birbirini iptal etmez; sadece karmaşık bir gün olacağını gösterir! Bugünkü Venüs-Şiron etkisi, kişisel çekiciliğini ve etkileşimlerinde açıklık ruhunu destekliyor. Anlayış, kabullenme, şefkat ve saygıyı artırıyor.

    12 / 13

  • 17 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Balık, bugünkü Mars-Şiron karşıtlığıyla birlikte, basit bir değer farklılığı veya sınır meselesi bile büyük bir gerilim yaratabilir, ama yalnızca sen buna dahil olursan! Bu, savunmacılığın sağlıklı ilişkilerin önüne geçtiği ve başkalarının seni kolayca sinirlendirebildiği bir dönem olabilir. Ancak, tepkilerini tetikleyen şeyleri öğrenmek için büyük bir fırsatın var ve bu farkındalık sayesinde hassas alanlar üzerinde çalışmak için motivasyon bulabilirsin. Bu konuda sana yardımcı olan şey, Venüs ve Şiron arasındaki uyumlu açı; bu durum etkileşimlerinde açıklığı destekliyor. Bu etki, gerçekten değerli olanı fark etme yeteneğini artırıyor ve bu da iyi bir anlaşma sağlama ya da bir başarı ve huzur duygusu yaşama fırsatına yol açabilir.

    13 / 13

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.