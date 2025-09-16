Günlük burç yorumları: 17 Eylül 2025 Çarşamba

17 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Boğa, bugün kendinden emin kararlar vermek için ideal bir gün değil, çünkü görünürde bir engelle karşılaşabilirsin. Bu, geçmişle ilgili pişmanlık ya da suçluluk duygusunun bugüne karışması şeklinde olabilir. Geçici ve aslında derinlemesine baktığında oldukça faydalı, her ne kadar ters etki gibi görünse de. Örneğin, hedeflerinin peşinden gitmeni engelleyen şeyin ne olabileceğini bu sayede görebilirsin. Rastgele tepki vermek yerine belirsizliğini fark etmeye çalış. Geçişler bazı gömülü hayal kırıklıklarını açığa çıkarabilir, ancak ilişkilerini iyileştirmek için harika bir etkiden de faydalanıyorsun. Venüs bu günlerde koruyucu dördüncü evinde olduğundan, özellikle aşkta, tanıdık durumlara, insanlara ve duygulara büyük değer veriyorsun. Eski ilişkileri, özellikle de huzurlu olanları hatırlıyor olabilirsin. Bugünkü Venüs-Şiron geçişiyle, sevdiklerine ve aile yaşamına eski kalıpları bilinçsizce tekrarlamak yerine yeni, yaratıcı ve gelişim odaklı yollarla yaklaşmak için iyi bir durumdasın. Bir ilişkiyi onarman veya geçmişteki bir sorun hakkında daha iyi bir anlayışa varman gerekiyorsa, bunu yapmak için özellikle güçlü bir zamandasın.
YORUMLAR