Günlük burç yorumları: 17 Eylül 2025 Çarşamba

17 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep, bugünkü Mars-Şiron geçişiyle birlikte, özgüveninde geçici bir eksiklik olabilir ve bu da yanlış seçimlere yol açabilir. Son kararların hakkında şüpheler zihnine girebilir. Hayatındaki insanlar karışık sinyaller verebilir ya da güvensizlikler etrafında olup bitenleri doğru okumana engel olabilir. Kendini fazla zorlamaktan kaçınmalı ve daha fazla dinlenmeyi hedeflemelisin; bu, şu anda Mars'ın mahremiyet alanında olmasıyla çok bağlantılı. Sana yardımcı olan bir diğer etki ise bugün devrede olan Venüs-Şiron açısı. Bu açı, başkalarından öğrenmeye açık hale getiriyor ve normalden çok daha fazlasını özümsemene olanak tanıyor. İş ve pratik anlayışın sezgi ve özgüvenle güzelce destekleniyor ve özellikle birlikte çalıştığın ya da otorite konumundaki kişiler tarafından daha değerli hissedebilirsin. Eğer bir ilişkide güveni ve sıcaklığı iyileştirme ya da onarma ihtiyacı hissediyorsan, şu an bunun için iyi bir zaman olabilir, her ne kadar şu anda biraz dağınık görünse de.