Coronavirus konusuna alternatif bir bakış

Coronavirus ile ilgili yeni gelişmelerden bahsedilirken, bütüncül yaklaşımda bulunan Dr. Nirdosh Kohra gibi bazı hekimler bağışıklık sisteminin, sinir sisteminin ve genel ruh durumunun güçlendirilmesine dikkat çekiyor.

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Her virüs gerçekten felaket mi?

Çin ve diğer birkaç ülkede kaydedilen yeni Coronavirus bağlantılı enfeksiyon vakaları, 2018-2019 döneminde sadece ABD’de influenza virüsü ile ilişkili ölümlerle aynı seviyeye gelmemiş halde olsa da toplumda yarattığı endişe dikkat çekiyor. Neredeyse her sene yeni virüslerin ortaya çıkışıyla akla gelen “bütüncül sağlık” konusunda, Dr. Nirdosh Kohra gibi hekimler de bağışıklık sistemini koruma konusuna işaret ediyor. Kendi özel pratiğinde her bir hasta ile birebir çalışarak kişinin fiziksel, zihinsel, duygusal, enerjetik, toksikolojik, beslenme ve yaşam tarzıyla bağlantılı durumunu ele alan uzman, bütünsel yaklaşımla kişisel sağlıkta uyum ve denge sağlamanın yollarını araştırıyor ve uygulamaya koyuyor. Coronavirus ve benzeri salgınlar konusunda önerilerine kulak vermek faydalı görünüyor.

 

Bağışıklık sistemini dengede tutmak için iyi beslenmek, bütüncül yaklaşımın önemli kısımlarından birini oluşturuyor. Dr. Kohra, korku duygusunun bağışıklığı doğrudan etkilediğine özellikle dikkat çekiyor. Bir yandan ilaç endüstrisi ve yan ürünlerin viral salgınlar konusundan çıkardığı pay tartışılırken, diğer yandan da bütüncül sağlığa dikkat çeken hekimler bireyleri güçlendirmek ve hastalıklara karşı dirençli hale getirmek için gerçekçi tavsiyelere ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Dr.Kohra’nın tavsiyeleri dikkat çekici: “Bağışıklık sisteminizi, sinir sisteminizi ve genel olarak ruhunuzu güçlendirebilecek çok basit günlük uygulamalar vardır.”

 

İşte Dr. Kohra’nın bütüncül sağlık ve hastalıklardan korunmaya yönelik tavsiyeleri:  

  • Her gün düzenli sıvı alımını ihmal etmeyin. Vücudunuz susuz kalmasın.
  • Her gün bir miktar çiğ meyve, çiğ sebze, çiğ kuru yemiş tüketin.
  • Günde en az 20 dakikanızı size uygun bir bedensel egzersize ayırın.
  • Günde en az 15 dakika meditasyon yapın.
  • Arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle irtibat halinde olun. Bizler sosyal varlıklarız ve diğer insanlarla temasla besleniriz.
  • Haftada en az 1 gün doğada vakit geçirin.
  • Teninize günde en az 15 dakika doğrudan güneş ışığı temas etsin.
  • Haftada 2 kere yaratıcı veya eğlenceli bir aktivite uygulayın.

 

Çeviren: Senem Tahmaz 

Referanslar: “Are we in danger of the Coronavirus?” (2020) Bodhi Medicine. Şuradan alındı: https://myemail.constantcontact.com/Are-we-in-danger-of-the-Coronavirus-.html?soid=1126117009187&aid=NuN489PGQbM

 

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