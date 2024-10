Contemporary İstanbul 2024 başlıyor!

Contemporary Istanbul 19, bu yıl İstanbul’un ve Haliç’in karakteristik siluetini fon olarak alacak Tersane Istanbul Event Hall, Rixos Tersane İstanbul’un balo salonu ve Haliç kıyısındaki teraslarda bulunan açık alanlar da dahil olmak üzere üç farklı mekanda gerçekleştirilecek.

Contemporary Istanbul’un bu yılki konuk ülke programı İspanyolca konuşulan ülkelere ve Latin Amerika ülkelerine odaklanıyor. Fuar boyunca CIF Dialogues konferans programında yer alacak konuşmalar, galeriler ve ayrıca Juan Manuel Bonet’in seçkisiyle Contemporary Istanbul'un bu yılki edisyonunda İspanyol Büyükelçisi tarafından küratörlüğü yapılacak özel Born in the Seventies (Yetmişli Yıllarda Doğanlar) sergisi gerçekleştirilecek. İspanya Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho’nun da destek verdiği bu özel sergide, İspanya'nın dört bir yanından 15 farklı galeri tarafından seçilen 21 sanat eseri yer alacak. Madrid'den 8, Barselona'dan 2, Sevilla'dan 2 ve Valencia, Santander ve İspanya-Portekiz sınırındaki yaklaşık 150.000 nüfuslu Badajoz'dan galerilerin yer alacağı sergide İspanya Büyükelçiliği’nin özel davetiyle önde gelen galerilerin temsil ettiği sanatçılar da bulunuyor.

Fuarın gelenekselleşen The Yard Açık Hava Sergisi, Cenevre’deki Musee d’Art et d’Histoire’ın (Sanat ve Tarih Müzesi) direktörü ve Contemporary Istanbul’un sanat danışmanı Marc Olivier Wahler'in küratörlüğünde gerçekleşecek. The Yard Açık Hava Sergisi’nde katılımcı galeri sanatçılarının yanı sıra Anselm Reyle, Bilal Hakan Karakaya, Bilal Yılmaz, Ebru Döşekçi, Erdil Yaşaroğlu, Etienne Krahenbul, Franco Guerzoni, Giulio Paolini, Georg Herold, Gözde Can Köroğlu, Kemal Tufan, Metin Alper Kurt, Onur Mansız, Semih Zeki ve Ugo Rondinone gibi yerel ve uluslararası sanatçıların 19 eseri fuar içinde özel olarak belirlenen, Haliç kıyısındaki açık alanlarda ve Tersane Istanbul Event Hall terasında sergilenecek.

Contemporary Istanbul Vakfı sanatsal içerik danışmanı Sarp Kerem Yavuz'un moderatörlüğünde düzenlenen CIF Dialogues programı bu yıl uluslararası konuşmacıları iki gün boyunca katılımcılarla bir araya getirecek. CIF Dialogues oturumları, Contemporary Spanish Art bölümündeki İspanya ve İspanyolca konuşulan ülkelerden, sanata ve yapay zeka çağında dijital sanata odaklanan özel bir programa sahip olacak. The Yard Açık Hava sergisinin küratörü Marc Olivier Wahler, sanatçılar, küratörler ve koleksiyonerler için kripto sanata odaklanan disiplinlerarası bir platform olan TAEX’in İş geliştirme Direktörü Stefanie de Regel, Bitforms Gallery NY Kurucusu ve Direktörü Steven Sachs, Dijital Satış Stratejisti Sureyya Wille, Museum Gegenstandsfreier Kunst Direktörü Wilko Austermann ve Badr El Jundi Vakfı Başkanı ve GCC İspanya Kurucu Üyesi olan Maria Gracia de Pedro, Riyad Şehri Kraliyet Komisyonu Direktörü Miguel Blanco Carrasco gibi isimler CI 19’da CIF Dialogues kapsamında sanatseverlerle buluşacak.

Contemporary İstanbul 19'un bilet fiyatları ise şöyle:

VİP Ön İzleme - 23 Ekim: 2.500 TL

Hafta içi tam 24 - 25 Ekim: 1.000 TL

Hafta sonu tam 26 - 27 Ekim: 1.250 TL

Hafta içi öğrenci: 700

Hafta sonu öğrenci: 850

Ön izleme:

23 Ekim 2024 | Saatler: 11.00 - 20.00

Genel ziyaret

24 - 26 Ekim 2024 | Saatler: 11.00 - 20.00

27 Ekim 2024 | Saatler: 11.00 - 19.00