Çocukların ebeveynleri hakkında unutmadıkları 8 şey

Çocuğunuzun neleri hatırlayıp, neleri unutacağını düşünmek ilginçtir. Anılarımız çok rastgele ama günün sonunda çocuğunuzun asla unutamayacağı bazı şeyler var.

1. Onları şaşırttığınız zaman

Çocuklarınız yaptığınız küçük şeyleri hatırlayacaktır. Bu yüzden, yapabildiğiniz her an çocuklarınızı şaşırtın.

2. Onlara gerçek sorumluluk aşıladığınız zamanlar

Çocuklarınızın yapmak istemediği ve sizin ona yapmasını istediğiniz her an. Günün sonunda onu, bir yetişkin olarak daha iyi bir insan yaptığınız zamanlar. Çocuklarınız ev işleri yapmaktan hoşlanmasalar da, bir gün onları sorumlu tuttuğunuz için size teşekkür edecekler.

3. Özür dilemediğiniz veya özür dilemediğiniz zamanlar

Sık sık sözlerimizin, çocuklarımız için her şeyin sonu olduğunu düşünürüz. Ancak bu bizi özür dilemekten muaf tutmaz. Aslında bir ebeveyn olarak her zaman özür dilemelisiniz çünkü onlara sorumluluk almayı öğretiyorsunuz.

4. Ne kadar bağırdınız ve çığlık attınız?

Hepimiz bazen bağırırız, bu normaldir. Ancak sürekli bağırırsanız çocuklarınız bunu unutmaz. Ne yazık ki, zamanınızın çoğunu bağırarak geçirirseniz, onlar için üzücü ve hatta travmatik bir anı olabilirsiniz.

5. Ortaya çıktığınız zamanlar

Çocuklar yanlarında olup, olmadığınızı bilirler. Şu anda tam olarak anlamayabilirler ama sonunda geriye bakıp göreceklerdir. Bu nedenle, her zaman onların yanında olduğunuzu bilmelerini sağlayın.

6. Tuttuğunuz ya da tutmadığınız sözler

Çocuğunuza bir söz verdiğinizde ve yerine getirmediğinizde bunu hatırlayacaktır. Tersine, bir söz verir ve yerine getirirseniz, söz verdiğiniz ve yerine getirdiğiniz zamanı her zaman hatırlayacaklardır.

7. Kimse izlemiyorken nasıl davrandığınız

Kimse sizi göremezken, çocuklarınız görür. Harika biriyseniz ve dürüstseniz, çocuklarınız bunu hatırlayacaktır. Tüm zamanınızı onları bağırarak ve kötü davranarak geçirirseniz, öne çıkacak olan şey budur. Her zaman sizi izlediklerini asla unutmayın ve hatırlanmak istediğiniz kişi olduğunuzdan emin olun.

8. Onlara nasıl hissettirdiğiniz

Çocuğunuza sevildiğini, güvende olduğunu, yeterli olduğunu hissettirirseniz, bunu hatırlayacaklardır. Öte yandan, onları sürekli aşağılarsanız ve küçümserseniz, hatırlayacakları şey ise bu olur.

Kaynak: Harley Manson. "8 Things Kids Never Forget About Their Parents". Şuradan alındı: https://awarenessact.com/8-things-kids-never-forget-about-their-parents-2/. (26.01.2023).