Çocukların ebeveynleri hakkında unutmadıkları 8 şey

Çocuklarınızın üzerinde nasıl bir iz bırakıyorsunuz? İşte çocukların ebeveynleri hakkında asla unutmadıkları 8 şey...

Çocukların ebeveynleri hakkında unutmadıkları 8 şey
Anne - Baba
Giriş: 30 Ocak 2023 13:12
ABONE OL

Çocuğunuzun neleri hatırlayıp, neleri unutacağını düşünmek ilginçtir. Anılarımız çok rastgele ama günün sonunda çocuğunuzun asla unutamayacağı bazı şeyler var.


1. Onları şaşırttığınız zaman

Çocuklarınız yaptığınız küçük şeyleri hatırlayacaktır. Bu yüzden, yapabildiğiniz her an çocuklarınızı şaşırtın.


2. Onlara gerçek sorumluluk aşıladığınız zamanlar

Çocuklarınızın yapmak istemediği ve sizin ona yapmasını istediğiniz her an. Günün sonunda onu, bir yetişkin olarak daha iyi bir insan yaptığınız zamanlar. Çocuklarınız ev işleri yapmaktan hoşlanmasalar da, bir gün onları sorumlu tuttuğunuz için size teşekkür edecekler.


Çocuğunuza uyumadan önce bunları söyleyin!
Çocuğunuza uyumadan önce bunları söyleyin!

3. Özür dilemediğiniz veya özür dilemediğiniz zamanlar

Sık sık sözlerimizin, çocuklarımız için her şeyin sonu olduğunu düşünürüz. Ancak bu bizi özür dilemekten muaf tutmaz. Aslında bir ebeveyn olarak her zaman özür dilemelisiniz çünkü onlara sorumluluk almayı öğretiyorsunuz.


4. Ne kadar bağırdınız ve çığlık attınız?

Hepimiz bazen bağırırız, bu normaldir. Ancak sürekli bağırırsanız çocuklarınız bunu unutmaz. Ne yazık ki, zamanınızın çoğunu bağırarak geçirirseniz, onlar için üzücü ve hatta travmatik bir anı olabilirsiniz.


5. Ortaya çıktığınız zamanlar

Çocuklar yanlarında olup, olmadığınızı bilirler. Şu anda tam olarak anlamayabilirler ama sonunda geriye bakıp göreceklerdir. Bu nedenle, her zaman onların yanında olduğunuzu bilmelerini sağlayın.


6. Tuttuğunuz ya da tutmadığınız sözler

Çocuğunuza bir söz verdiğinizde ve yerine getirmediğinizde bunu hatırlayacaktır. Tersine, bir söz verir ve yerine getirirseniz, söz verdiğiniz ve yerine getirdiğiniz zamanı her zaman hatırlayacaklardır.


7. Kimse izlemiyorken nasıl davrandığınız

Kimse sizi göremezken, çocuklarınız görür. Harika biriyseniz ve dürüstseniz, çocuklarınız bunu hatırlayacaktır. Tüm zamanınızı onları bağırarak ve kötü davranarak geçirirseniz, öne çıkacak olan şey budur. Her zaman sizi izlediklerini asla unutmayın ve hatırlanmak istediğiniz kişi olduğunuzdan emin olun.


8. Onlara nasıl hissettirdiğiniz

Çocuğunuza sevildiğini, güvende olduğunu, yeterli olduğunu hissettirirseniz, bunu hatırlayacaklardır. Öte yandan, onları sürekli aşağılarsanız ve küçümserseniz, hatırlayacakları şey ise bu olur.



Kaynak: Harley Manson. "8 Things Kids Never Forget About Their Parents". Şuradan alındı: https://awarenessact.com/8-things-kids-never-forget-about-their-parents-2/. (26.01.2023).


Çocuğunuzun sakinleşmesine yardımcı olmanın 7 yolu
Çocuğunuzun sakinleşmesine yardımcı olmanın 7 yolu Bazen çocuğunuzun duygularının ü...
Çocuğun geleceğini olumsuz etkileyen 10 hata! Ebeveynlik aileden aileye değişs...



Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.