Çocukla tatile giderken yanımızda hangi ilaçlar olmalı?

Tatil hazırlıkları yapılırken çocuklu aileler için en önemli konulardan biri de acil durum çantasıdır. Beklenmedik durumlar karşısında hazırlıklı olmak hem çocuğunuzun hem de sizin tatilinizi daha huzurlu geçirmenizi sağlar. İşte çocukla tatile çıkarken mutlaka yanınızda bulunması gereken temel ilaçlar ve sağlık ürünleri:

Ateş düşürücü ve ağrı kesici şuruplar

Parasetamol ya da ibuprofen içeren şuruplar veya yaşa uygun fitiller. Ölçek kaşığı ya da doz şırıngası unutulmamalı.

Burun spreyi /damlası

Deniz, havuz ve klima kaynaklı burun tıkanıklıkları için uygun tuzlu su spreyleri ya da doktorun önerdiği ilaçlı burun damlaları.

Antihistaminik ilaçlar (Alerji için)

Arı sokması, gıda alerjisi veya polen gibi durumlarda kullanılmak üzere doktorun önerdiği alerji şurubu veya damlası.

İshal ve mide problemleri için ilaçlar

Probiyotik toz/süpansiyonlar ve gerekirse doktorun önerdiği ishal durdurucu ilaçlar (yaşa göre).

Güneş yanığı ve cilt tahrişleri için ürünler

Aloe vera içeren güneş sonrası losyon.

Pişik kremi (özellikle bez kullanan çocuklar için).

Böcek ısırıklarına karşı merhem veya sprey.

Termometre

Dijital ya da temassız ateş ölçer, çocuğunuzun ateşini doğru takip etmek için mutlaka çantada olmalı.

Küçük yara ve kesiler için

Yara bandı

Küçük kesik ve sıyrıklar için antiseptik solüsyon veya sprey.

Farklı boylarda yara bandı ve steril gazlı bez.

Buz veya jel paketleri

Sinek kovucu ürünler

Çocuğa uygun sinek kovucu losyon veya sprey.

Gece için sivrisinek filesi ya da taşınabilir sinek kovucu cihazlar.

Reçeteli ilaçlar

Düzenli kullanılan ilaçlar varsa, yeterli miktarda ve reçeteleriyle birlikte yanınıza alın.

İlacın saklama koşullarına dikkat edin (örneğin buzdolabı gerekiyorsa taşıma kabı gerekebilir).

Bunları unutmayın:

İlaçları orijinal ambalajlarıyla ve prospektüsleriyle birlikte taşıyın.

Tatil öncesi çocuğunuzun doktoruna danışarak kişisel bir ilaç listesi oluşturun.

Özellikle yurtdışına çıkıyorsanız, ilaçların etken maddelerinin uluslararası isimlerini de öğrenin.

Tüm bunlara ek olarak tıbbi uyarı bilekliğ kullanabilirsiniz. Alerjisi ve kronik sağlık sorunları olan tüm çocuklar seyahat ederken bir tane takmak işleri kolaylaştırabilir.

Temel ilk yardım çantasında neler olmalı?

Temel bir ilk yardım çantası hazırlıyorsanız içerisinde şunlar bulunmalıdır:

Antiseptik yara temizleyici

Gazlı bez

Çeşitli boyutlarda yapışkanlı bandajlar

Yara bandı

En az 2 çift tek kullanımlık lateks içermeyen eldiven

Pamuklu çubuklar

Antifungal ve antibakteriyel sprey veya kremler

Güneş yanıkları için aloe vera jeli

Böcek ısırıkları ve sokmaları için kaşıntı önleyici jel veya krem

Dijital termometre

Makas

Emniyet pimleri

Burkulma ve incinmeler için elastik/sıkıştırma bandajı

Yaraları sarmak ve kol veya omuz askısı yapmak için kullanılan üçgen bandaj

