Çocuğunuzu şımartmamak kaçınmanız gereken 6 davranış

Çocuklarımızı kırmamak ve onları iyi bir birey olmaları için çabalarken bazı hatalar yapıyor ve onları fazla şımartıyor olabiliriz. İşte ebeveynlerin şımarık çocuk yetiştirmemek için yapması gerekenler...

Anne - Baba
Giriş: 26 Şubat 2024 13:52
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  • 1- Çocuklar adına bahane uydurmak veya özür dilemek

    Çocuklar büyüdükçe, kötü bir gün geçiriyor olsalar bile davranışlarından sorumlu tutulmaları gerekir. Eğer çocuğunuz size kaba davranıyorsa çocuğunuz adına mazeret uydurmayın veya onlar adına özür dilemeyin. Buna ek olarak çocuğunuzu da özür dilemesi için zorlamayın. Bir çocuğu özür dilemeye zorlamak, nadiren içten bir özrü doğurur; ancak bir çocuğa, yaptığı şeyin kabul edilebilir olup olmadığını ve bunun diğer kişiye ne hissettirdiğini sorduğunuz kısa ve özel bir konuşma, çoğu zaman çocuğa, özür dilemesi için ilham verebilir.

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  • 2- Sınırları veya limitleri uygulamadaki başarısızlık

    Ebeveynlerin bazen çocuklarının taleplerine neden boyun eğdikleri bir sır değil. Ayrılmak ve ekran başında daha fazla zaman geçirmeye izin vermek veya talep edilen öğeyi satın almak, güçlü durup reddederseniz ortaya çıkabilecek öfke nöbetiyle başa çıkmaktan çok daha kolay gelebilir. Ancak bu şekilde teslim olmak savaşı "kazanmanıza" neden olabilirken, savaşı kaybetmenize de yol açabilir. Çocuklar her zaman sınırları test ederler bu nedenle sınırlarınızı korumada tutarlı olmanız gerekir. Zamanlayıcı durduğunda iPad'in kapatılması gerektiğini söylediyseniz, buna sadık kalın. Bazen bunu söylerseniz ve takip etmezseniz çocuklar bunu hemen fark edecektir. Çocuğunuza sınırlar hakkında hisleri olabileceğini ancak yine de bu sınıra uymaları gerektiğini anlatın. "Oyunun ortasında iPad'i kapatmak zorunda kaldığın için kızgın olduğunu görüyorum" diyebilir ya da onların taleplerine boyun eğmeden duygularını başka bir şekilde doğrulayabilirsiniz.

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  • 3- Çocukları davranışlarının sonuçlarından korumak

    Bir çocuk okulda yaramazlık yaparsa ve disiplin cezasına çarptırılırsa, çocuğu bu sonuçtan kurtarmak için olaya atlamamak önemlidir. Bunu yapmak, çocuğa kendisinin özel olduğunu ve diğer çocuklarla aynı kurallara uyması gerekmediğini gösterebilir ve öğretmenlerin veya çocuğunuzla ilgilenen diğer yetişkinlerin otoritesini zayıflatabilir.

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  • 4- Eşyaları çok çabuk değiştirmek

    Bir çocuk çok sevdiği bir eşyayı kaybetmişse, ebeveynin içgüdüsü genellikle onu mümkün olan en kısa sürede yerine koymaktır. Ancak bu çocuklara üzüntülerini deneyimleme şansı vermez. Bir çocuğun bu tür duygulara sahip olmasına izin vermek, ona dayanıklı olduğunu ve zor durumlarla başa çıkabileceğini öğretir. Çocukların ayrıca her zaman anında tatmine güvenemeyeceklerini ve bekleme pratiği yapma fırsatlarına ihtiyaçları olduğunu bilmeleri gerekir.

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  • 5- Kötü davranışlarda "çocuk işte" demek

    Sınırların farkında olmayan bir çocuk kaba olmaya başlayabilir. Onların kabalıklarını "Olsun o çocuk" deyip perdelememekte fayda var.

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  • 6- Tutarsız disiplin

    Kolay değil, ancak sınırlarınıza ve sonuçlarınıza bağlı kalmak, uzun vadede çocuklarınıza (ve size!) yapabileceğiniz en büyük iyiliktir. Sınırları korurken veya sonuçları takip ederken, çocuklarınızın onaylamadığınız şeyin onlar değil, onların davranışları olduğunu anladığından emin olun. Bir sonuç veya kural gibi yeni bir davranış müdahalesini başlattığınızda, başlangıçta bazı zorluklarla karşılaşabilirsiniz çünkü çocuklar (hepimiz gibi) sınırlamalardan hoşlanmazlar ve genellikle bir sınır getirildiğinde zorluk yaşayabilirler ancak ebeveynlerin bu anlarda güçlü kalmaları gerekir.

    Referanslar:

    Marie Holmes. "6 Habits To Avoid If You Don't Want To Spoil Your Kids". Şuradan alındı: https://www.huffpost.com/entry/habits-avoid-spoil-kids_l_65d76380e4b0e4346d51a3e4 (23.04.2024).

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