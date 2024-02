Çocuğunuzu şımartmamak için kaçınmanız gereken 6 davranış

6- Tutarsız disiplin

Kolay değil, ancak sınırlarınıza ve sonuçlarınıza bağlı kalmak, uzun vadede çocuklarınıza (ve size!) yapabileceğiniz en büyük iyiliktir. Sınırları korurken veya sonuçları takip ederken, çocuklarınızın onaylamadığınız şeyin onlar değil, onların davranışları olduğunu anladığından emin olun. Bir sonuç veya kural gibi yeni bir davranış müdahalesini başlattığınızda, başlangıçta bazı zorluklarla karşılaşabilirsiniz çünkü çocuklar (hepimiz gibi) sınırlamalardan hoşlanmazlar ve genellikle bir sınır getirildiğinde zorluk yaşayabilirler ancak ebeveynlerin bu anlarda güçlü kalmaları gerekir.

Referanslar:

Marie Holmes. "6 Habits To Avoid If You Don't Want To Spoil Your Kids". Şuradan alındı: https://www.huffpost.com/entry/habits-avoid-spoil-kids_l_65d76380e4b0e4346d51a3e4 (23.04.2024).