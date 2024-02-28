Çocuğunuzu şımartmamak için kaçınmanız gereken 6 davranış

2- Sınırları veya limitleri uygulamadaki başarısızlık

Ebeveynlerin bazen çocuklarının taleplerine neden boyun eğdikleri bir sır değil. Ayrılmak ve ekran başında daha fazla zaman geçirmeye izin vermek veya talep edilen öğeyi satın almak, güçlü durup reddederseniz ortaya çıkabilecek öfke nöbetiyle başa çıkmaktan çok daha kolay gelebilir. Ancak bu şekilde teslim olmak savaşı "kazanmanıza" neden olabilirken, savaşı kaybetmenize de yol açabilir. Çocuklar her zaman sınırları test ederler bu nedenle sınırlarınızı korumada tutarlı olmanız gerekir. Zamanlayıcı durduğunda iPad'in kapatılması gerektiğini söylediyseniz, buna sadık kalın. Bazen bunu söylerseniz ve takip etmezseniz çocuklar bunu hemen fark edecektir. Çocuğunuza sınırlar hakkında hisleri olabileceğini ancak yine de bu sınıra uymaları gerektiğini anlatın. "Oyunun ortasında iPad'i kapatmak zorunda kaldığın için kızgın olduğunu görüyorum" diyebilir ya da onların taleplerine boyun eğmeden duygularını başka bir şekilde doğrulayabilirsiniz.