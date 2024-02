Cinsellik eğitmeni Emily Nagoski’den cinsellik ve hazza dair 5 öneri

Cinsellik, sağlık ve insan davranışları üzerinde çalışan ABD’li yazar Emily Nagoski, özellikle kadınların cinsel sağlığı ve duygusal deneyimleri üzerine yoğunlaşan ve bu konuda iki kitabı yayınlanmış bir uzman. İlk kitabı “Come as You Are” (Olduğun Gibi Gel), kadın cinselliğinin bilimsel temellerini ve kadınların cinsel sağlığını anlamalarına yardımcı olacak pratik bilgiler sunan bir kaynak. Yeni yayınlanan ikinci kitabı “Come Together” (Birlikte Gelin) ise, uzun süreli ilişkilerde yakınlığı sürdürme konusuna yoğunlaşıyor.

Emily Nagoski modern cinsellik anlayışını, kitaplarında cinsel sağlık ve mutluluğun kişisel bir yolculuk olduğunu vurgulayarak açıklıyor. Kendi yaşam deneyimlerinden ve araştırmalardan çıkarımlar yaparak, özellikle kadın okuyucularına, cinselliklerini daha iyi anlamaları ve bu konuda kendilerini daha rahat hissetmeleri için rehberlik ediyor. Nagoski'nin çalışmaları, cinsel sağlık konusunda toplumsal normlara ve beklentilere meydan okuyor ve bireylerin kendi cinselliklerini benzersiz ve özgün yollarla keşfetmelerini teşvik ediyor.

Kadının ve erkeğin bilinenin aksine cinsel davranış ve tutumları açısından çok önemli farklılıklara sahip olduğunu biliyor muydunuz? Peki nedir bu kadının ve erkeğin cinsellik algılamasındaki farklar?

Nagoski'nin cinsel deneyimleri daha tatmin edici ve anlamlı hale getirmek için bireylerin ve çiftlerin uygulayabileceği pratik yöntemlerden bazıları şöyle:

1. Dostluk üzerine kurulu ilişkiler geliştirin

Nagoski, sağlıklı bir cinsel yaşamın temelinde güçlü bir dostluk ilişkisinin yattığını vurguluyor. Partnerinizle arkadaşça bir bağ kurmak, samimiyeti ve anlayışı derinleştirebilir. Bu bağ, cinsel ilişkinin temelini oluşturduğunda, çiftler daha tatmin edici ve anlamlı bir cinsel deneyim yaşayabilirler.

2. Cinselliği önceliklendirin

Uzun süreli ilişkilerde cinselliği bir öncelik olarak görmek önemlidir. Nagoski, çiftlerin cinselliği takvimlerine dahil etmelerini ve bu özel anları ihmal etmemelerini öneriyor. Planlama, spontanlığın eksikliğini telafi edebilir ve çiftlerin birbirleriyle olan bağlarını güçlendirebilir.

3. Dış görüşleri göz ardı edin

Cinsellikle ilgili dışarıdan gelen baskı ve beklentileri göz ardı etmek, Nagoski'nin önerileri arasında yer alıyor. Çiftlerin kendi cinsel tercihlerini ve rahatlıklarını keşfetmeleri, kendilerine uygun olanı yapmaları önemlidir. Bu, daha otantik ve doyumlu bir cinsel yaşamın kapısını açabilir.

4. İletişim kurun ve oyunbaz olun

Nagoski, cinsel ilişkide iletişimin önemini vurguluyor. Partnerinizle cinsellik hakkında konuşmak, durumu hafifletmek ve ilişkinizdeki oyunbazlığı canlandırmak için iç şakalar kullanmak, cinsel yaşamı daha keyifli hale getirebilir.

5. Duygusal yakınlığı artırın: Fiziksel yakınlık kadar, duygusal yakınlığın da cinsel yaşamda önemli olduğunu belirten Nagoski, çiftlere birbirlerine karşı dışarıda da şefkatli ve sevgi dolu davranmalarını öneriyor. Bu, yatak odasında daha derin bir bağlantı ve anlayış yaratabilir.

Kaynak: Catherine Pearson. "She Wrote a Best Seller on Women’s Sex Lives. Then Her Own Fell Apart". Şuradan alındı: https://www.nytimes.com/2024/01/18/well/family/emily-nagoski-book-come-together.html. (18.01.2024).