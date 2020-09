Evlilikte cinsellik nasıl olmalı?

Bir ilişkide cinsel ilişki sıklığı, her çift için farklı anlam ifade edebiliyor. Genellikle görülen durum ise ilişkinin ilk zamanlarında daha düzenli ve daha sık seks yapılırken, ilişki ilerledikçe cinselliğin daha da seyrekleşmesi. Evlilikte seks hayatının gün geçtikçe daha soluk hale gelmesi de partnerler için bazen tamamen normal karşılanabilirken, bazen oldukça endişe verici bulunabiliyor.

Uzmanlar bu durumun tamamen normal olabileceği konusunda hemfikir. Dr. Jess O’Reilly, “ilişkilerinin belirli bir döneminde arzuları azalmayan bir çift tanımıyorum” diyor: “Cinsel arzu, yaş ilerledikçe azalabildiği gibi, ilişki ilerledikçe de azalabiliyor.”

Dr. O’Reilly’e göre cinsel arzu biraz da karmaşık bir konu. Uyarılma, hem zihinsel hem de fiziksel olarak gerçekleşmesi gereken bir durum. Özellikle iş hayatının yorucu temposu, hem vücudumuzun hem de zihnimizin fazlasıyla ‘çevrimdışı’ kalmasına neden olabiliyor.

Böyle yorucu zamanlarda cinsel yaşamın sekteye uğraması normal kabul edilebilir ve her zaman evliliğin seksi öldürdüğü anlamına da gelmez. Bir süreliğine yatak odası maceralarına ara vermekle cinselliğin hayatınızdan çıkıp gitmesi arasında büyük farklar vardır. Ancak yine de, eğer ilişkinizin ‘sekssiz’ bir ilişkiye doğru ilerlediğini düşünmeye başladıysanız, konuyu biraz daha derinlemesine ele almaya ihtiyacınız olabilir.

Evlilikte cinselliğin bitmesi nasıl görünür?

Dr. O’Reilly, ‘sekssiz evliliğin net bir tanımı yoktur’ diyor. Bazı evliliklerde yılda birkaç kez seks yapmak ya da hiç seks yapmamak da normal sayılabilir. Bazı uzmanlar, ‘6 ay boyunca cinsel ilişkiye girmediyseniz, bu sekssiz evlilik demektir’ der, bazı insanlar ise ilişki sıklığının ayda bire düşmesi bile endişe vericidir.

Oysa önemli olan şey, sizin kendinizden ve ilişkinizden ne beklediğinizin yanında, hatta öncelikle, neye ihtiyaç duyuyor olduğunuzdur. “Durumu algılama biçiminiz, verilerin kendisi kadar önemlidir. Eğer mutlu bir ilişki için seksi olmazsa olmaz öğelerden biri olarak görüyorsanız ve evliliğinizde seksin bittiğine inanıyorsanız, büyük ihtimalle ayrılığı düşünmeye başlayacaksınızdır.”

Bazı evlilikler cinsellikten uzaklaşmayı tolere edebilir. Ancak durum sizi gerçekten de rahatsız ediyorsa bile, çaresiz olmadığınızı bilmeniz gerekir.

Evlilikte cinsellik nasıl canlandırılır?

Bir süredir seks yapmıyor olmanız, artık hiç yapamayacağınız anlamına gelmez. Gerçekten de seksten uzaklaşmış bir evlilikte cinselliği yeniden ateşlemek mümkündür. Tabii ki bunun için çiftlerin bir miktar çaba sarf etmesi gerekir.

Uzmanlar, elbette öncelikle iletişimin önemine dikkat çekiyor. Dr. Ramani Durvasula, “Meseleyi konuşmanız gerek” diyor, “bu noktaya nasıl geldiğiniz hakkında ikiniz de aynı şeyi düşünüyor olabilirsiniz, ancak bazı durumlarda ikiniz de ilişkinize farklı açılardan bakıyor da olabilirsiniz. Bunu anlamanın tek yolu, iletişim kurmaktır.”

Partnerinize bu noktaya nasıl geldiğinizi konuşmak istediğinizi söyleyin. Sorgulamak için değil, gerçekten de aynı noktada durup durmadığınızı öğrenmek için. Kendi duygularınızı ve ihtiyaçlarınızı ifade edin. Eğer bununla ilgili iletişim kurmakta zorlandığınızı hissediyorsanız, cinsellikten önce halletmeniz gereken bir iletişim sorununuz var demektir.

Uzmanların önerileri şu şekilde özetlenebilir:

İlişkide en önemli olan şey, iletişim kurabilmektir. Eğer doğru şekilde iletişim kuramadığınızı düşünüyorsanız, bir danışmandan ya da terapistten destek almak iyi bir fikirdir.

Konuyu bir oturuşta çözmeye çalışmayın, birbirinize zaman tanıyın. Duygularınızı ifade etmek belki de zaman alacaktır.

Seksten uzaklaşmanıza neden olan faktörlerle ilgili hemfikir olun. Sebepleri belirleyebildiğinizde, çözüm üretebileceksiniz. Örneğin günlük yaşamda, düşündüğünüzden fazla stres yaşadığınızı fark edip, bununla ilgili birbirinize nasıl daha iyi destek olabileceğinizi keşfedebilirsiniz.

Bazen psikolojik rahatsızlıklar ya da kullanılan medikal ilaçlar da cinsel isteğin azalmasına ya da tamamen bitmesine neden olabilir. Böyle bir durumda partnerinizi desteklemek ya da gerektiğinde ondan destek istemek, özellikle bir uzman eşliğinde tedavinizi gözden geçirmek gerekir.

Evlilikte cinsel ilişki sıklığı ile ilgili bir standart olmadığını hatırlayın. Önemli olan sizin ihtiyaçlarınız ve isteklerinizdir. Eğer ayda bir ya da daha seyrek ilişkiye girmek ikinize de iyi gelecekse, bunun daha sık olması için kendinizi zorlamanız iyi olmaz.

