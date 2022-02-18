Cilt bakımı için kullanılan parafin nedir? Parafinin yararları nelerdir?

Tıbbi tedavi amacıyla da kullanılan parafin mumu, cildinizi nemlendirmek ve yumuşatmak için harika bir yol olabilir.

Cilt bakımı için kullanılan parafin nedir? Parafinin yararları nelerdir?
Güzellik
18 Şubat 2022 Cuma

Parafin mumu nedir?

Parafin mumu beyaz veya renksiz yumuşak, katı bir mumdur. Renksiz, tatsız ve kokusuz olduğu için cilt yumuşatıcı salon ve spa uygulamalarında eller, tırnak etleri ve ayaklarda sıklıkla kullanılır. Ağrıyan eklem ve kaslara ağrı giderici olarak da kullanılabilir.


Parafin mumunun faydaları nelerdir?

İster sağlıklı cildinizi korumak ister kuru ve çatlamış el ve ayakları iyileştirmek istiyor olun, parafin tedavisinin kozmetik ve iyileştirici faydaları sayısızdır. Gözeneklerin açılması ve ölü deri hücrelerinin uzaklaştırılması cildinizin görünümünü gençleştirir ve ellerinizi ve ayaklarınızı ipeksi ve pürüzsüz hissettirir. Parafin doğal bir yumuşatıcıdır, bu nedenle uygulanırken cildiniz nem katmanın yanı sıra, uygulama tamamlandıktan sonra dah*i cildinizin daha fazla nem oluşturmasına da yardımcı olur. Parafin tedavisi, cildinizde vücudunuzun doğal olarak ürettiği yağları tutmaya yardımcı olan bir tür bariyer oluşturur.


Parafin banyosu ayrıca ciltle ilgili sorunların iyileşmesine de yardımcı olabilir. Parafin mumu eller ve ayaklardaki nasırları yatıştırmada ve yumuşatmada ve özellikle topuklarda kuru, çatlamış cildi iyileştirmede etkili olabilir.


Gözeneklerin açılmasına ve ölü deri hücrelerinin atılmasına yardımcı olabilir. Bu, cildin daha taze görünmesine ve daha pürüzsüz hissetmesine yardımcı olabilir. Parafin mumu, romatizma hastalıkları ve fibromiyalji gibi bazı rahatsızlıklarda ağrının giderilmesi için kullanılabilir. Bir tür ısı tedavisi gibi kan akışını artırmaya, kasları gevşetmeye ve eklem sertliğini azaltmaya yardımcı olabilir. Parafin mumu ayrıca kas spazmlarını ve iltihabı en aza indirebilir ve burkulmaları tedavi edebilir.


Manikür-pediküre son veren uygulama
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Parafin tedavisi güvenli mi?

Parafin mumu, vücutta kullanımının güvenli ve hijyenik olduğundan emin olmak için bir laboratuarda test edilmiştir. Tamamen doğaldır ve düşük bir erime noktasına sahiptir, bu da yanıklara veya kabarcıklara neden olmayacak kadar düşük bir sıcaklıkta cilde kolayca uygulanabileceği anlamına gelir. Çok hassas bir cildiniz varsa bu düşük ısı da sizi rahatsız edebilir. Ayrıca kan dolaşımınız zayıfsa, el veya ayaklarınızda uyuşma hissediyorsanız, şeker hastalığınız varsa veya uygulamanın yapılacağı bölgede herhangi bir kızarıklık veya açık yara varsa bu uygulamadan kaçınmalısınız. Kimyasal duyarlılığınız varsa, ağda tedavisinden küçük şişlikler veya çatlaklar gelişebilir. Çünkü parafin petrol ürünlerinden üretilir.


Parafin tedavisi nasıl yapılır?

Sıklıkla esansiyel yağlarla karıştırılmış olan parafin mumu ideal olarak 50 dereceyi geçmeyecek bir şekilde ısıtılır. El veya ayağınız bu erimiş parafinin içerisine daldırılır ve çıkarılır, kuruması beklenir. Birkaç defa tekrarlanan bu hareketten sonra ısıyı hapsetmek için kapalı bir şekilde sarılır ve 15-20 dakika kadar beklenir. Daha sonrasında parafinin elinizden ayrılması pek zor olmamalıdır.


Referans:

Claire Gillespie. "The Benefits of Paraffin Wax and How to Use It at Home”. Şuradan alındı: https://www.healthline.com/health/paraffin-wax (08.04.2019).


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