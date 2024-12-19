Çevre dostu hediye paketleme fikirleri

Çevre dostu ambalaj kağıdı

Geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmış ambalaj kağıdının karbon ayak izinin yenisinden yaklaşık yarı yarıya daha az olduğunu biliyor muydunuz? Bu noktada en iyi seçenek hem geri dönüştürülmüş hem de geri dönüştürülebilir kağıt kullanmaktır. Tüm ambalaj kağıtlarının geri dönüştürülebilir olduğu yaygın bir yanılgıdır, ancak gerçekte çok azı geri dönüştürülebilirdir.

Bir bilgi: Parlak kaplamalı, dokulu, metalik veya simli bir yüzeye sahip kağıtlar geri dönüştürülemez.