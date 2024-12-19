Çevre dostu hediye paketleme fikirleri

Hediye verirken yırtılıp giden ambalajlardan yeni atıklar oluşturmak yerine daha çevreci olan bu önerileri tercih edebilirsiniz!

Yaşam
Giriş: 19 Aralık 2024 14:32 Güncelleme: 19 Aralık 2024 14:32
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  • Hediyeleri kumaşa sarın

    Hediyelerinizi kumaşlara sardığınızda, kumaşın kendisi de hediyenin bir parçası haline gelebilir; bu da ambalaj kağıdı atıklarını da azalttığınız anlamına gelir. Bir ikinci el mağazasında bulabileceğiniz dekoratif bir eşarp kullanabilir veya hediye aldığınız kişinin seveceğini bildiğiniz bir bandana kullanabilirsiniz.

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  • Çevre dostu ambalaj kağıdı

    Geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmış ambalaj kağıdının karbon ayak izinin yenisinden yaklaşık yarı yarıya daha az olduğunu biliyor muydunuz? Bu noktada en iyi seçenek hem geri dönüştürülmüş hem de geri dönüştürülebilir kağıt kullanmaktır. Tüm ambalaj kağıtlarının geri dönüştürülebilir olduğu yaygın bir yanılgıdır, ancak gerçekte çok azı geri dönüştürülebilirdir.

    Bir bilgi: Parlak kaplamalı, dokulu, metalik veya simli bir yüzeye sahip kağıtlar geri dönüştürülemez.

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  • Bez çanta kullanın

    Büyük boy hediyeler için şahane bir fikir! Hem hediye içinde hediye olmuş olur hem de oldukça çevreci bir hareket olur!

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  • Bantınızı değiştirin

    Şeffaf plastik bant geri dönüştürülebilir değildir ve daha da kötüsü geri dönüştürülebilir bir kağıt yığınını çöpe dönüştürebilir. Şeffaf bantlar yerine kağıt bantlar tercih edebilirsiniz.

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  • Kurdele kullanın

    Parlak kağıt fiyonklar da geri dönüştürülebilir malzemeler arasında değildir bu nedenle kumaş kurdeleler hediyeniz için oldukça şık ve çevreci bir öneri olabilir.

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  • Mevcut hediye paketlerini yeniden değerlendirin

    Evinizde halihazırda ambalajlarınız varsa bunları tekrar tekrar kullanarak daha fazla ambalaj atığı oluşmasının önüne geçebilirsiniz! Unutmayın ki en yaratıcı fikirler, halihazırda sahip olduklarınızı kullanmaktan gelir.

    Referanslar

    Blythe Copeland. "6 Eco-Friendly Gift Wrapping Ideas That Are Beautiful AND Sustainable" Şuradan alındı: https://www.marthastewart.com/eco-friendly-gift-wrapping-8402278 (04.11.2024).

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