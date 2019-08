Çekicilik-gerçekçilik

Müthiş şık, çekici ve güzel bir hanımefendi 30’lu yaşlarda trafik kazası geçirmişti. Kaza sakat bırakacak kadar ağır olmadığı halde çevreden yetişenlerin bilinçsizce yaptıkları ilkyardım nedeniyle omuriliği zedelenmiş. Hastanede gösterilen tüm çabalara karşın tekerlekli sandalyeye mahkûm olmaktan kurtaramamışlardı.

Yaşam dolu, canlı, aktif, biraz da erkeklerle ilgilenmekten zevk alan bir hanımdı. Her bulunduğu yeri etkiler, hemen çevresinde bir hayran kitlesi oluştururdu. Tekerlekli sandalye bağımlılığı bile onun canlılığını ve esprili yaşamını etkilemedi. Kazada yüzüne bir şey olmadığı için yüz güzelliği hiç eksilmeden devam ediyordu. Her akşam kremlerini sürer, her sabah makyajını yapar, saçını her gün başka bir biçimde tarardı. Yaşama karşı ne denli istekli olursanız olunuz Türkiye’de tekerlekli sandalyeye tutuklu olmak, eve tutuklu olmak demektir. Çünkü evden dışarıya çıktığınızda tekerlekli sandalyeyle dolaşabileceğiniz yol ve girebileceğiniz kapı o kadar azdır ki. Binebileceğiniz bir otobüs, kullanabileceğiniz bir tuvalet, çıkabileceğiniz bir asansör zor bulursunuz.

Evlenmeyi düşündüğü ve erkeklerin kendisine en çok ilgi gösterdiği bir dönemde gelen bu kaza onda büyük şok yaratmıştı. Fiziksel olarak çok şeyini yitirmesine, doğurganlıkla ilgili tüm yeteneklerinin bitmesine karşın “Bir dişi gibi yaşama arzumu hiç kaybetmedim” diyordu. Bu arzu içinde bir oyun kurmuş kendine. İnternetten arkadaşlık sitelerine giriyor ve erkeklerle chat’leşiyormuş.

Birkaç chat’leşmeden sonra erkekler telefonla konuşmayı ve fotoğraf göndermesini istiyorlarmış. “Hemen vesikalık bir fotoğrafımı mail atıyorum. Fotoğrafı gördükten sonra ilgileri daha çok artıyor. Telefonla konuşmakta ısrar ediyorlar. Sesimi, neşemi ve coşkumu duyan erkekler ilgilerini daha da artırıyorlar. Kısa bir süre sonra randevu verip buluşmak istiyorlar. O zaman buluşma olanağım bulunmadığını tekerlekli sandalye ile yaşadığımı anlatıyorum. ‘Vah vah çok üzüldüm’ dedikten sonra bir kez daha arayan hiçbir erkeğe bugüne dek rastlamadım. Oyunu kısa kesip sakat olduğumu söylemesem aylarca chat’leşecek ve telefondaki sesime, coşkuma âşık olabilecek birçok erkek çıkacağını umut ediyorum” diyordu.

Bir insanla ilk karşılaşan, sesini duymuşsa sesinin, yüzünü görmüşse yüzünün, yazdıklarını okumuşsa yazdıklarının etkisi altında kalır. İlk karşılaşmada tek bilgi kaynakları gördükleri, duydukları veya okuduklarıdır. Diğer yanları keşfetmek daha uzun zaman alır.

İnsanları cezbedebilmek, yakın ilişkilere ilk adımı atabilmek için çekici olmak, çekici yanlarınızı ortaya koyabilecek yeteneklere, bakımlılığa ve sıcakkanlılığa sahip olmak gerekir. Gülümseyen güzel bir yüz, etkileyen bir ses, yakışan bir kıyafet, hoş bir koku uzun tavsiye mektuplarından daha çok iş görür. Yalnızca sesini duyan, vesikalık fotoğrafını gören, yazdıklarını okuyan insanlar belden aşağısını bilmedikleri bir bayandan bile etkileniyorlar. İlk etkinin sürebilmesi ve ilişkinin derinleşip kalıcı olabilmesi için gizli kalan yanların da görülmesi gerekir.

İnsanlar güzel bir yanını gördükleri insanların diğer yanlarının da güzel olacağını ümit ederler. Bunda bir ölçüde doğruluk payı da vardır. “Yüz kalbin aynasıdır” derler. Genelde yüzü güzel olan ve gülümseyen insanların içleri de güzeldir. Hele yaş biraz ilerledikten sonra insanların içleri yüzlerinden daha iyi anlaşılır. O güne dek ilkeli, dürüst, düzgün bir yaşam süren insanların kişilikleri yüzlerinden okunur. Yüzlerinde nur olur. Kıskanç, hasis, kindar, kötü duygulu insanların çizgileri derinleşir, yüzleri çirkinleşir.

İnsan çekiciliği üzerinde bilimsel inceleme yapan uzmanlar güzel, bakımlı, esprili, neşeli kimselerin karşı tarafı çok hızlı etkilediğini söylüyorlar. Hatta insanlar telefonda veya internette görüştükleri kişinin güzel ve çekici olduğunu düşünüyorlarsa hemen keyiflenip daha nazik ve daha esprili davranıyorlarmış. Ta ki bir eksikliğini görene veya sakatlığını duyana dek.

İnsanlar arasındaki ilişkilerin başlayabilmesi için çekicilik çok önemli bir avantajdır. Ama ilişkileri derinleştirmek ve sürdürmek istiyorsanız o zaman kesinlikle gerçekçilik, açıklık ve netlik gereklidir.

