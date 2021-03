Ayrıca, canınız ekmek, kek ya da pasta çektiğinde bunun krom ve nitrojen eksikliğinden kaynaklandığını da bilmelisiniz. Buna ek olarak, araştırmacılar karbonhidrat aşermesinin moral bozukluğu ve stresle de ilişkili olduğunu belirtiyorlar. Karbonhidrat tüketmeninse mutluluk hormonu serotonin salgılattığını söylüyorlar.

Kaynak: 7 Craving That Can Tell You What Your Body Actually Needs. Şuradan alındı:https://brightside.me/creativity-cooking/7-cravings-that-can-tell-you-what-your-body-actually-needs-798937/