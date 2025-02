Tradwife akımı nedir?

"Geleneksel eş" tabirinin kısaltması olan "Tradwife” terimi 2024 yılında sosyal medyada dikkat çeken akımlardan biri oldu. Bu kavram, ev hanımı kavramı ile sıkça kıyaslansa da ikisi aynı anlama gelmiyor. Peki, tradwife kavramı neden popüler oldu? İşte tradwife trendi hakkında bilinmesi gerekenler...

Tradwife anlamı

Tradwife, geleneksel cinsiyet rollerini benimseyen, özellikle ev işleriyle ilgilenen ve kocasını destekleyerek çocuk yetiştirme, yemek yapma ve evi temiz tutma gibi görevleri üstlenen, aynı zamanda kocasının ailenin ana gelir kaynağı olduğu, evli bir kadını ifade ediyor.

Ebeveynlik uzmanı Meg Tibayan tradwife akımıyla ilgili olarak “Bu yaşam tarzı seçimi, özellikle ev işleri ve aile bakımını vurgulayan, 20. yüzyıl ortası ideallerine atıfta bulunur,” diyor. Tradwife influencer’ı @esteecwilliams, hareket hakkında paylaştığı açıklayıcı videoda, tradwife’ların “kocalarına teslim olmayı ve onlara hizmet etmeyi” seçtiklerini düşündüğünü ifade ediyor.

Sosyal medyada #tradwife içeriği bolca mevcut. Bu dikkatlice düzenlenmiş paylaşımlar; el yapımı sağlıklı malzemelerle hazırlanan günlük, detaylı yemekler, dışarıda eğlenceli şekilde vakit geçiren, gülümseyen çocuklarla aile zamanı, ne ağlama nöbeti ne de ekran zamanı olan çocuklar, pırıl pırıl tutulan evler ve pek çok kişinin tradwife üniforması gibi giydiği uzun, dökümlü elbiselerle dolu resimler sunuyor.

Tradwife hareketi, bazı ilkelerinin gerici görünebileceğini görmezden gelerek, kadınların yaşamlarında tartışmasız bir iyilik gücü olarak kendini lanse ediyor.

TikTok’ta @Ivyoutwest adlı influencer, tradwife’lar etrafındaki tartışmayı anlayamadığını ifade ediyor. O, tradwife yaşam tarzını Y kuşağı ve Z kuşağındaki insanlar arasında geçici bir trend olarak görmüyor. Bunun yerine, tradwife olmanın “kitaptaki en eski yaşam tarzı” olduğunu savunuyor ve şöyle diyor: "Kadınlar tradwife olarak adlandırılmadan önce 'ev hanımları' olarak biliniyorlardı ve ondan önce, 'sadece kadınlar' olarak."

Tradwife fenomenindeki diğer bir çelişki ise, !tradwife’ların çalışmadıklarını ve daha da önemlisi çalışmak istemediklerini iddia etmelerine rağmen, gerçekte video çekme, düzenleme ve sosyal medyada varlıklarını sürdürme işlerini yapıyor olmaları; hatta bazen bundan para bile kazanmaları…

Ve tüm yaşam tarzları sözde geleneksel değerlere dayansa da sürekli olarak modern akıllı telefonlarına bağlılar. Üstüne bir de, kocalarının ailelerinin direği olduğunu iddia ediyorlar, ancak ailelerinin herhangi bir popülerlik kazanmasının tek nedeni, kadınların sosyal medya temelli emekleri.

Tradwife neden trend?

Tradwife içeriğine olan aniden artan ilgimizin katalizörü muhtemelen bir kadına, @ballerinafarm hesabının arkasındaki kadın olan Hannah Neeleman’a dayanıyor. Neeleman, profesyonel dansçı olma hayalini kocasıyla evlendikten sonra terk eden, Juilliard mezunu bir balerin. Şu an sekiz çocukları var ve Neeleman, düzenli olarak güzellik yarışmalarına katılan bir isim. 2023’te Mrs. America unvanını kazanan Neeleman, kocası ile birlikte Utah’taki çiftliklerini satın aldıktan sonra, Ballerina Farm fenomeni doğdu.

Neeleman’ın hayatı, Instagram’daki insanların bir türlü doyamadığı, ilham verici ve imrenilen içerikler yaratmak için gereken tüm unsurlara sahipti: Neeleman, fiziksel olarak, bütün Amerikan geleneksel (ve eskimiş) güzellik standartlarına uyuyor. Çocuklarına bakarken asla şikayet etmiyor veya stresli görünmüyor. İdeal çiftlik hayatı, teknoloji ve sıkıcı bir günlük iş tuzağından uzak, sağlıklı aktivitelerle dolu. Gülümseyerek ekmek yapıyor, çocuklarıyla bahçede oynuyor ve başarılı bir çiftlik işletmesi yönetiyor.

Ancak sadık izleyiciler, Neeleman’ın kocası Daniel’in altı havayolu şirketi sahibi olan kişinin oğlu olduğunu öğrendiklerinde hayal kırıklığına uğradılar. Zira, aşırı zenginlikten gelmeyen ortalama bir insan için, yaşam tarzları hiç de ulaşılabilir veya erişilebilir değil. 2024 Temmuz’unda ise The Times dergisinde, Neeleman’ın çocuklarının taleplerinden ve kocasından memnuniyetsiz, hatta evinde kötü muamele gören ve ezilen biri olarak tasvir edildiği bir profil yayımlandı.

Tradwife ve ev kadını arasındaki farklar neler?

Bir tradwife’ın ne olduğunu ve ne olmadığını netleştirmek önemli görünüyor. Tradwife’lar evde kalıyor olsa da tanım gereği "evde kalan anneler" ya da "ev hanımları" ile aynı değildirler. Aslında, tam tersi olarak görünüyorlar.

Tibayan’a göre, pek çok kişi tradwifeları ev kadınlarıyla karıştırarak, ev hayatına odaklanmayı seçen her kadının bu kategoriye girdiğini varsayıyor ve şöyle diyor: "Tradwifelar, bazen gerici ya da modern feminist ideallere karşıt olarak görülebilen, daha ‘doğal’ cinsiyet rollerine dönüşü teşvik ederler.”

Ve tradwife kavramı, bazen kadınların sadece kocalarını desteklemek için var oldukları, evlerini ayakta tutmak ve çocuklarını beslemek için zahmetli, karşılıksız emekler harcadıkları bir zamanı yücelttiği ve romantize ettiği için büyük tartışmalara yol açtı.

Şunu belirtmek gerekir ki genellikle, evde annelik yapmak, çocuk bakımı eksikliği veya artan bakım maliyetleri nedeniyle geçici bir durumdur. Oysa ki tradwife yaşam tarzı, toplumsal cinsiyet rollerine daha kalıcı bir bağlılık olarak görülür ve kadınların evde olma sürelerini uzatmayı amaçlar.

Tradwife trendi neden tartışmalı?

Tredwife fikri kutuplaştırıcı olabilir çünkü birçok insan, cinsiyetlerinden bağımsız olarak, artık toplumsal cinsiyet rollerini benimsemiyor.

Çoğu tradwife içeriği, stres ve endişelerin ortadan kaldırıldığı bir yaşamı tasvir eder, çünkü bir erkeğin evi için, finansal olarak sağladığı güvence vardır. Yapmanız gereken tek şey çocuklarınıza ve evinize bakmaktır ve bu yeterli olmalıdır, çünkü "kadınların zaten doğuştan yapması gereken şey budur", değil mi? Ancak Moore, tradwife içeriklerinin “ideal bir tabloya” odaklanarak, birine finansal olarak bağımlı olmanız durumunda yanlış gidebilecek daha sert gerçekleri göz ardı ettiğini açıklıyor;

"Hiçbir trend tradwife videosu, ‘mutlu’ bir tradwife olmanın büyük ölçüde iki şeye; Ev için ne kadar paranız olduğuna ve kocanızın ne kadar iyi bir insan olduğuna bağlı olduğunu kabul etmiyor. Sosyal medyada, çocuk bakımını ve ev işlerini gün boyunca zahmetsizce hallediyormuş gibi görünen, her bir varlıklı tradwife’ın yanında; mali açıdan zorlanan, tüm bu yükün altında ezilen veya ne yazık ki ideal olmayan eşlerle yaşayan ve onlardan uzaklaşmak için finansal imkânı da olmayan sayısız kişi var.”

Referanslar: Lauren Brown West-Rosenthal, “What Is a Tradwife? Why It’s Not the Same as a Stay-At-Home Mom”, https://www.parents.com/tradwife-meaning-and-why-its-controversial-8656603