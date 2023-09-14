Burun estetiği (rinoplasti) yeni teknolojilerle şekilleniyor

Burun estetiğinde Piezo / Ultrasonik sistem ve Mikromotor nedir? En yeni burun estetiği teknolojilerini Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op.Dr. Umur Akıner anlattı.

Burun estetiği (rinoplasti) yeni teknolojilerle şekilleniyor
Güzellik
Giriş: 14 Eylül 2023 12:10 Güncelleme: 14 Eylül 2023 12:11
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Yeni teknolojiler tıpta ve özellikle cerrahide hem hastaların hem de hekimlerin işini kolaylaştırıyor. Tüm dünyada en çok tercih edilen estetik ameliyatlardan biri olan Rinoplasti veya bilinen adıyla burun estetiği operasyonları son yıllarda ultrasonik ses dalgalarının kullanıldığı piezo ve yeni gelişen mikromotor sistemleriyle gerçekleştiriliyor.


Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op.Dr. Umur Akıner burun estetiği ameliyatlarında kemiklerin daha düzgün ve güvenli biçimde şekillendirilmesini amaçlayan yeni teknolojilerden bahsetti.

Her zaman daha öngörülebilir ve güvenli sonuçlar arıyoruz

Hayatın her alanında olduğu gibi tıpta ve cerrahide de her geçen gün yeni teknolojiler uygulamaya giriyor. Bu teknolojilere bakış açısı da kişiden kişiye değişebiliyor. Bazılarımız yeni teknolojilerin hayatımızı kolaylaştırdığını düşünürken bazılarımız ise zorlaştırdığını ve karmaşıklaştırdığını savunuyoruz. Aslında aynı durum cerrahi operasyonlarda da mevcut. Diğer alanlarda kullanıma giren her yeni teknolojide olduğu gibi cerrahide de yenilikleri kısa sürede uygulamaya istekli doktorların ve klasik yöntemlerden kolay vazgeçmeyerek daha temkinli davranan doktorların bulunduğunu söylemek yanlış olmaz. Rinoplasti yani burun estetiği ameliyatları özeline baktığımızda ise son 10 yılda kullanıma giren cihazlar genellikle kemiklerin daha düzgün, öngörülebilir ve güvenli biçimde şekillendirilmesini hedefliyor.

Piezo / Ultrasonik sistem nedir?

Bu yeni teknolojilerden yaygın olarak bilineni piezo veya diğer ismiyle ultrasonik sistemler. Bu sistemin özelliği çok küçük hareketlerle ve çok hızlı titreşen parçalar sayesinde sert dokuların kesilebilmesi ve yumuşak dokuların kesilmemesi mantığına dayanıyor. Piezo sistemini kullanarak kemikleri istenen noktalardan kesmek mümkün. Aynı zamanda sistemin farklı uygulama uçlarını kullanarak kemikleri şekillendirmek de mümkün olabiliyor. Bununla birlikte klasik uygulamalara göre daha çok zaman alması ve bazı durumlarda istenenden daha fazla ısı üretmesi nedeniyle özellikle tercih etmeyen cerrahlar da mevcut. Kendi tecrübelerime dayanarak piezo sistemleri oldukça faydalı bulduğumu ve kullandığımı söyleyebilirim.

Mikromotor ne demektir, burun estetiğinde nasıl kullanılır ?

Kemikleri daha düzgün şekillendirmek için kullanıma giren bir diğer teknoloji ise mikromotor sistemleri. Kullanım şekli ve amacı itibariyle piezo ile oldukça benzeşen ancak küçük farklarla ayrılan bu sistemleri biz uzun yıllardır başka cerrahi operasyonlarda zaten kullanıyorduk. Yakın zamanda yapılan modifikasyonlarla mikromotorların burun estetiği ameliyatlarında kullanılmaları daha kolay ve yaygın hale getirildi. Mikromotorların çalışma prensipleri; adından da anlaşılacağı gibi küçük elektrik motorlarının ihtiyaca göre kullanılacak farklı uygulama başlıklarını hareket ettirmesine dayanıyor. Bu sayede kemikler inceltilebiliyor, istenen açılarda kesilebiliyor ve şekillendirilebiliyor. Süratli çalışma imkanı vermeleri ve ısı üretmemeleri nedeniyle her geçen gün daha da yaygınlaştıklarını görebiliyoruz. Kendi pratiğimde mikromotor sistemlerin işime oldukça yardımcı olduklarını ve hemen her ameliyatımda kullanmayı tercih ettiğimi söyleyebilirim.

Daha az morluk, şişlik ve daha hızlı iyileşme süreci mümkün mü?

Bu sistemlerin hepsi aynı zamanda dokuları daha iyi koruyarak daha hızlı bir iyileşme süresi, daha az şişlik ve morluk oluşumunu hedefleyerek geliştirilmişlerdir. Yine kendi tecrübelerime dayanarak kemik şekillendirici cihazların bu konuda faydalı olduklarını söyleyebilirim. Bununla birlikte bugün kullanımda olan hiçbir cihaz, sistem ya da tekniğin morluk ve şişlik oluşması ihtimalini tamamen ortadan kaldıramayacağını bilmek gerekir. Bütün yeni teknolojilerin amacı onları kullanacak insanların işini kolaylaştırmak ve işlerini daha iyi yapabilmelerini sağlamaktır. Ancak bu cihazların kullanılması ya da kullanılmaması bir burnu daha güzel yapan temel faktör değildir. Önemli olan faktör cerrahın becerileri, tecrübesi ve hangisi olursa olsun kullandığı cihazlara olan hakimiyetidir.


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