Burcunuza göre teslim olmanız gereken alanlar

Astrolog Kenan Yasin Bölükbaşı "Hep birlikte burcumuza göre teslim olmamız gereken alanları tanıyalım, zihnimizi sakinleştirelim ve bağışıklığımızı güçlendirelim" diyor.

  • 1
    15

    Tüm dünyayı saran ve tedirgin eden Corona virüs hem zihnimizin dengesini hem ruh halimizi hem de beden sağlığımızı tehdit altında tutmaya devam ediyor. Bu yoğun dönemde endişelerimiz, düşüncelerimiz, şüpheciliğimiz ve nereden ne gelebilir diye gardımızı almış şekilde hazırlanmamız zihnimize ve vücudumuza büyük bir yük taşıtıyor.

  • 2
    15

    Hangi burcun bu süreçten nasıl etkilendiğini ve ne yapması gerektiğini anlatan Astrolog Kenan Yasin Bölükbaşı “Dünya’mızı saran bu gergin olay fiziksel sağlığımızın ve bağışıklık sistemini direkt olarak etkilerken ruhsal ve zihinsel sağlığımıza da etkiliyor elbette. Burcumuza göre teslim olmamız gereken alanlar var ve bunları tanımamız gerekiyor.” diyor ve ekliyor:

  • 3
    15

    “Astrolojide zihnimizi, düşüncelerimizi gösteren gezegen Merkür’dür. Zihnimiz ne kadar aktif ve etkin olursa vücudumuzun kontrolü o kadar bizim elimize geçer. Bizden ayrı işleyen bir sistemimiz vardır. Kalbimiz kendi kendine atar, göz bebeklerimiz büyür, hormonlarımız biyolojik ritmimize göre çalışır; bunlar bizim kontrolümüz dışında gerçekleşen biyolojik olaylardır. Örneğin melatonin uyku hormonudur. Normal yaşam akışımızda bizi uyutmaya programlı çalışır. Fakat zihnimiz çok aktifken, mesela önümüzde gözlerimizi yoran bilgisayar, telefon ışıklarının olduğu bir ortamda bu hormonun çalışma süreci bozulur. Süreci bozulan durumlarsa bağışıklığımızı düşürür ve hastalıklara kapı açar. Astrolojide bağışıklığı Merkür gezegeni gösterir. Yönettiği alan Başak burcudur. Zıt burcu ise Balık’tır. Balık’ın doğası gereği teslimiyeti, akışa uyumlanmayı ve rutinleri tekrar kazanmayı sağlarız.”

    Yaşam bir yolculuktur ve bu yolculukta astroloji, kendimizi dinlemek için en büyük rehberlerden birisi. Astrolog Kenan Yasin Bölükbaşı burçların bu kaos döneminde bize neler söylediğini ayrıntılarıyla anlattı.

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer galeriler
06 - 12 Nisan haftasının astrolojik etkileri

06 - 12 Nisan haftasının astrolojik etkileri

Nisan 2020 - Astrolojik etkiler

Nisan 2020 - Astrolojik etkiler

30 Mart - 05 Nisan haftasının astrolojik etkileri

30 Mart - 05 Nisan haftasının astrolojik etkileri

Satürn Plüton birleşimi 2020: Küresel reset ve sıfır yılı

Satürn Plüton birleşimi 2020: Küresel reset ve sıfır yılı

Hangi burç nasıl mutlu olur?

Hangi burç nasıl mutlu olur?

Burçların en zayıf kişilik özellikleri

Burçların en zayıf kişilik özellikleri

Burçların gizli ikinci kişilikleri nelerdir?

Burçların gizli ikinci kişilikleri nelerdir?

23 - 29 Mart haftasının astrolojik etkileri

23 - 29 Mart haftasının astrolojik etkileri

HT HAYAT YAZARLARI

SON EKLENENLER

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X