Burcunuza göre teslim olmanız gereken alanlar

Yengeç Burcu ve Yükselen Yengeç Burçları

Bu süreçte 9. evinizi aktif çalıştırmanız gerekiyor. Peki, sizin için Balık doğası ve 9. ev ne demek? Doğu mistizminde baba demek, otorite demek, İkinci evlilik demek ya da hayatınızdaki baş öğretmenler, eğitmenler demek. Bu figürlerle ilgili ilişkilerinizi ne kadar kontrol etmeye çalışırsanız o kadar mağdur bilincine sahip olacağınızı ya da hayal kırıklıklarına uğrayabileceğinizi anlatır.

Eğer bu tür ilişkileriniz varsa kendinizi teslim etmeyi denemelisiniz. Size her tür zorluk çıkaran kişi sizler için gönüllü ve bedelsiz öğretmendir aslında. Bazıları ruhsal rehberinizdirler. Her ne kadar can yakıcı olsa da… Bu dolunay enerjisiyle ruhsal rehberlerinizi keşfedeceksiniz.

Yengeç burcu doğası gereği, geleneksel dini inançlardan ziyade manevi inanç bilinci için özellikle yüksek bir kapasiteye sahiptir, çünkü en manevi burç Balık, sizlerin inanç evlerinizi yönetir. İnançlarınızda ne kadar sınırsızın farkındalığını yaşarsanız, bolluk bilincini ne kadar yüreğinizde yüceltirseniz şanslarınız da bir o kadar artacaktır.

Korku uyandıran inançlar, sizi kısıtladığını düşündükleriniz ve kendi elinizle kendi yarattıklarınızla sınırladığınız benliğinizde her ne korku, kaygı, endişe varsa dolunayla birlikte çözüme kavuşturmak için fırsatlar da alacaksınız.

Ayrıca yasal süreçlerle ilgili zorluklarınız, seyahatler veya yer değiştirme ve yükseköğrenim ile bağlantılı konularda da zorluklarınız varsa bu konulardaki endişelerinizi yüce bir güce teslim etmeyi öğrenmelisiniz.