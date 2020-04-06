Burcunuza göre teslim olmanız gereken alanlar

Boğa Burcu ve Yükselen Boğa Burçları

Arkadaşlarınız ve sosyalleştiğiniz alanlarda sahip olduğunuz arkadaş gruplarında mağdur veya çaresiz hissedebilirsiniz. Hep mi beni bulur, neden mağdur kişiler, güçlü olmayan, kendi ayakları üstünde duramayan, kendini aciz hisseden insanlar çevreme doluşmuş diye düşünebilirsiniz.

Fakat diğer yandan bu düşüncelerinizi yüce güce teslim edebilmeyi başarabilirseniz tüm bu arkadaş alanınız kökten değişim gösterir. Bunu belki de başardınız. Belki de birçok spiritüel rehberiniz var arkadaşlık ortamınızda. Ama onları henüz fark etmemiş olabilirsiniz.

Sosyal ilişkilerinizdeki zorluk ve sorunları yüksek güce teslim edebilirseniz, hedeflerinize ulaşmanız konusunda size sihirli bir şekilde yardımcı olan donanımlı, bilgili ve şifacı arkadaşları daha fazla hayatınıza çekebilirsiniz.

Ayrıca gelirlerinize, kazanacağınızı umduklarınıza, hak ettiğinizi düşündüklerinize daha inanç temelli bir yaklaşımınız olmalı. Umutlar evi olan 11. ev (Bona Fortuna) için doğru kazançları ve ödülleri sağlayacağınız hususunda kendinize olan güven ve itimadınız ne kadar fazla olursa, bu ödüller o kadar büyür. Ve bu süreçle beraber büyülü yollarla size gelir!

Hedefleriniz ve hayallerinize görselleştirme ve meditasyon (Balık) uygulayın. Onları çizin, boyayın, fotoğrafını panonuza yapıştırın. Kedinizi bu titreşime yükseltin.