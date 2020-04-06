Burcunuza göre teslim olmanız gereken alanlar

Terazi Burcu ve Yükselen Terazi Burçları
Sizi manipüle eden her kim varsa, kışkırtan, günlük rutinlerinizi bozan, sizin iyi olacağınıza, ustalaşabileceğinize, başarılı olacağınıza inanmayan, sizi köstekleyen her kim varsa onlara karşı hayalet rolü oynamanızın vakti geldi. Yokmuş gibi davranmak en büyük silahınız olmalı bu günlerde.
Ya ortalıktan kaybolacağız, ya ara vereceğiz ya da affedeceğiz… Ve bunu yapmak konusunda sizi endişelendiren her ne duygunuz varsa tüm bunları yüce güce teslim etmek ve hallolacak diyerek kendinizi buna odaklamak en doğru yaklaşım olacak.
Eğer yine de bir eyleme geçmeniz gerekiyorsa yapılacakları başkasına teslim edin. 7. eviniz Koç. Eylem orada... Yani yapılacakları paylaşın. Pek tabii bir sorun ortaya çıktığında, var olmadığını iddia etmek zorunda değilsiniz. Ancak geri adım atın, rahatlama durumuna girin ve yüce güçten size yardım etmesini isteyin!
Bazı zamanlarda bir mola vermek mucizevi şekillerde çözüm getirebilir. Sezen Aksu’nun da söylediği gibi öteki olabilmeyi, geride durabilmeyi, yerine koyabilmeyi öğreniyorsun… Tüm bunlar sağlık sorunlarınız için de geçerli. Doktordan doktora giderek sağlık sorunlarına çözüm bulmaya çalışmanız ve tüm bu mücadeleniz belki dinlenerek geçecek bir şey için fazlaca efor sarf etmenize neden olabilir.
6. ev aynı zamanda çalışanlarınızı ve çalışma yaşamınızı gösterir. Çalışanlarınız işten mi ayrıldı? Peki, düşünmek, doğru olanı ortaya çıkarmak için güzel fırsat diyebilmeliyiz. Akışa güvenmek, teslim olmak sizi tüm bu konularda rahatlatacaktır.