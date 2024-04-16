Bulaşık makinesini sirke ile temizlemenin doğru yolu

Sirke, bulaşık makinenizi temizlemek harika bir ürün. Peki, bulaşık makinesini sirke ile nasıl güvenli bir şekilde temizleyebiliriz?

Bulaşık makinesini sirke ile temizlemenin doğru yolu
Yaşam
Giriş: 16 Nisan 2024 14:25
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Sirke, bulaşık makineniz de dahil olmak üzere en çok kullandığınız cihazlarda biriken kiri temizleyen güçlü bir maddedir. Sirkenin asitliği, bulaşık makinesinin içindeki yağı, yemek artıklarını ve mineral birikintilerini etkili bir şekilde parçalar. Aynı zamanda dezenfektan görevi görerek bakteri ve küfü öldürmeye yardımcı olur. Sirke harika bir bulaşık makinesi temizleyicisi olsa da, dikkatli kullanmak önemlidir. Sirkedeki asit miktarı, yanlış kullanılması halinde kauçuk contalara zarar verebilir. Peki, bulaşık makinesini sirke ile nasıl güvenli bir şekilde temizleyebiliriz?


Bulaşık makinesi ne sıklıkta temizlenmeli?

Performansını ve temizliğini korumak için bulaşık makinenizi düzenli olarak temizlemeniz önemlidir. Uzmanlar, ayda bir kez sirke uygulanmasını öneriyor. Bu rutin bakım, biriken kir, kireç veya kalıcı kokuların hızla giderilmesini ve bulaşık makinenizin sorunsuz çalışmasını sağlar.


Bulaşık makinesini temizlerken kullanılacak sirke türü ne olmalı?

Beyaz sirke düzenli temizlik için oldukça etkilidir. Beyaz sirkenin, yüzde 5'i asetik asit ve yüzde 95'i sudur. Eğer bulaşık makinesini uzun bir süre temizlemediyseniz; beyaz sirke, biriken kiri ve yağı temizlemede daha etkili olmasını sağlar. Bu tür sirke türleri damıtılmış olduğundan, yüzeylerin rengini bozmaları konusunda endişelenmenize gerek yoktur.


Gerekli malzemeler

Bulaşık makinenizi sirke ile temizlerken bu malzemeleri yanınızda bulundurmanız gerekenler...

  • Sirke
  • Su
  • Bulaşık sabunu
  • Karbonat
  • Yumuşak kıllı fırça
  • Mikrofiber bezler

“Bulaşık makinesi iyi yıkamıyor” diyorsanız bazı noktalara dikkat etmeniz gerekebilir. Bulaşıkları makineye koymadan önce elde yıkamak veya durulamak doğru mudur? Bulaşıkların iyi yıkanması için nelere dikkat etmeli? İşte cevaplar…


Sirke ile bulaşık makinesi nasıl temizlenir?

  • Bulaşık makinenizi tamamen boşaltın, raflardaki bulaşık ve kapları çıkardığınızdan emin olun.

  • Yıkanabilir bir kabı, bulaşık makinesinin üst rafına sirke ile doldurun. Bulaşık makinesi deterjanı eklemeyin.

  • Bulaşık makinesinde sıcak su ayarında çalıştırın. Herhangi bir birikintinin çözülmesine yardımcı olmak için mevcut en sıcak su ayarını seçin.

  • Bulaşık makinesinin çalışması bittiğinde, inatçı lekeleri silmek için yumuşak bir bez kullanın.

  • Daha derin bir temizlik için: Bulaşık makinenizin filtresini çıkarın.

  • Filtreyi sıcak su ve yumuşak bulaşık sabunu içinde yaklaşık 15 dakika bekletin.

  • Filtreyi yumuşak kıllı bir fırçayla ovarak temizleyin, durulayın. Daha sonra mikrofiber bir bez ile silerek temizleyin.

  • Filtre çıkarılırken, gidere 1/2 fincan karbonat ve ardından 1/2 fincan sirke dökün.

  • Karışım köpürecektir. Daha sonra 15 dakika bekletin.

  • Kalan kalıntıları durulayın ve mikrofiber bir bezle silerek temizleyin.

  • Filtreyi temizleyin ve yerine takın.

Bulaşık makinesi sirke ile ne zaman temizlenmemelidir?

Kauçuk contaları temizlemeniz gerektiğinde bulaşık makinenizi sirke ile temizlemekten kaçının. Güçlü sirke kauçuk contaları ve contaları parçalayabilir. Sirkeyi seyreltebilir (1/4 fincan sirkeye 2 fincan su) ve contaları nazikçe, nemlendirdiğiniz bir bez ile silebilirsiniz. Sirke yerine su ve yumuşak bulaşık sabunu da tercih edebilirsiniz.


Ayrıca bulaşık makinenizi doluyken temizlemekten kaçının. Bu, sirkenin hassas parçalara zarar vermeden bulaşık makinesinin tüm alanlarına etkili bir şekilde nüfuz etmemesine ve temizlememesine neden olur.



Kaynak: Madeline Buiano. "The Right Way to Clean Your Dishwasher With Vinegar". Şuradan alındı: https://www.marthastewart.com/how-to-clean-dishwasher-with-vinegar-8602651. (01.04.2024).


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