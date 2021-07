Buğdaydan tavuk yapmak mümkün!

Seitan nedir?

Seitan, vegan et olarak satılan birçok ürünün temelini oluşturur. Buğdayın içinde bulunan bir protein olan glüteni açığa çıkararak vegan bir protein kaynağı haline gelir. Doku olarak gerçek ete çok benzer ve doğru baharatlarla tatlandırıldığında birçok et yemeğini taklit edebilir.

Seitan nasıl yapılır?

Un ve su ile hazırlanan hamur iyice yoğrulup toparlandıktan sonra derin bir kabın içerisinde üzeri kaplanacak kadar suyla doldurulup 2 saat kadar bekletilir. Daha sonra bu su süzülür ve serin bir suyla tekrar doldurulduktan sonra yoğrulmaya başlanır. Bu aşama su beyaz bir hale geldiği zaman değiştirilerek yaklaşık 3 kez tekrarlanır. Burada suyu beyaz yapan şey buğdayın nişastasıdır ve suyla beraber akarak geriye yüksek protein içerikli buğday glüteninden bir hamur taslağı bırakır.

Seitanın tadı nasıl?

Seitan, tavuk etine çok yakın bir dokuya sahiptir ve birçok farklı şekilde tatlandırılıp gerçek ete alternatif olabilir.

Seitan nasıl saklanır?

Hazırladığınız seitanı buzdolabında birkaç gün, buzlukta üç ay saklayabilirsiniz.

Seitan faydalı mı?

Seitan yüksek oranda protein içerse de bu proteinler çok çeşitli değildir, bu yüzden dengeli bir beslenme düzeninde farklı protein kaynaklarıyla beraber tüketilmesi gerekir. Selenyum ve demir gibi mineraller açısından zengindir.

Neredeyse tamamen buğday glüteninden oluştuğu için glüten alerjisi olan kişilerin uzak durması gerekir.

Referanslar:

Jolinda Hackett. "What Is Seitan? Buying, Cooking, and Recipes" https://www.thespruceeats.com/what-is-seitan-3376819 (07.09.2020)