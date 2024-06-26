Bronz tene yakışan saç renkleri

Bronzla\u015fan tenlere normal sa\u00e7\u0131n\u0131zdan bir iki ton daha a\u00e7\u0131k tonlar olduk\u00e7a yak\u0131\u015facakt\u0131r. . Bunun d\u0131\u015f\u0131nda sa\u00e7 renginizi a\u00e7mak istemiyorsan\u0131z sa\u00e7lar\u0131n\u0131z\u0131n aras\u0131na ataca\u011f\u0131n\u0131z \u0131\u015f\u0131lt\u0131lar da sa\u00e7lar\u0131n\u0131z\u0131 oldu\u011fundan daha canl\u0131 g\u00f6stermeye yarayabilir.. \u0130\u015fte bu yaz ilham alabilece\u011finiz bronz tene yak\u0131\u015facak sa\u00e7 renkleri.... . . .
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