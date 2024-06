"Boring manicure" trendi ile nail artlara elveda

Bir kat şeffaf beyaz cila ile birleştirilmiş bir kat şeffaf pembe oje, doğal tırnaklarınızı tamamen gizlemeden tırnaklarınıza daha yüksek, daha bakımlı bir görünüm kazandırır. Ayrıca sürekli olarak kütikül yağı ve tırnak güçlendirici serumlar uygulayarak tırnak sağlığınızı artırma yolculuğuna çıkabilirsiniz. Bunun yanında kırılan veya çıkan renkli ojeniz ister istemez tüm dikkatinizin oraya yönelmesine sebep oluyor olabilir.

Makyajda insanlar tam kapatıcı formüllerden vazgeçiyor ve renkli nemlendiricileri veya kapatıcıyla leke tedavisi uygulayan bölgeleri tercih ediyorlar. Ardından, dudak makyajında dudaklarınızın doğal tonundan bir ton daha koyu bir tonla kalemle hafifçe çizmeyi ve üzerini şeffaf bir parlatıcıyla tamamlamayı içeren viral dudak trendi var. Modada bile nötr renk paletleri ve ipeksi kumaşlar çok revaçta.

İşte ilham alabileceğiniz birkaç "boring manicure" görünümü:

