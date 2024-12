Biyofili nedir?

Hızlı yaşam kültürü ve tükenmişlik sendromu her yerde yayılırken, doğayı benimsemek daha da önemli hale geliyor. Doğanın sağladığı şifaya ulaşmak, biyofiliamıza, yani doğal dünyaya olan içsel sevgimize, hayatımızda dönüşüm yaratan bir etkiye sahiptir: Doğa, sadece rahatlamak için gittiğimiz bir yer değil, aynı zamanda şifa bulduğumuz, kendimizi bulduğumuz ve en çok önem verdiğimiz şeylerle yeniden bağlantı kurduğumuz bir yerdir.

Londra’da bulunan ekopsikolog, terapist ve koç Amy Steadman, “İnsan evriminin yüzde 99,9’unda dışarıda yaşadık. Bu nedenle, zihinlerimiz ve bedenlerimiz hala doğada olmaya uyum sağlamıştır.” Pandemi sonrası doğaya duyulan ihtiyaç büyük oranda arttı ve kamp yapma da büyük bir ivme kazandı. 2024 Kamp ve Açık Hava Konaklama Raporu’na göre, kendilerini “aktif kampçılar” olarak tanımlayan kişilerin sayısı yüzde 68 artarak 21 milyona ulaştı.

İnsanlar doğayla bağlantı kurmanın yeni, yaratıcı yollarını da arıyor; bu, geleneksel açık hava aktivitelerinin ötesine geçiyor. Daha fazla gezgin, telefonlardan uzak, “dijital detoks” deneyimlerine ilgi gösteriyor. 2023 ile 2024 yılları arasında Unplugged adlı İngiltere merkezli bir seyahat şirketinin raporuna göre, “dijital detoks tatilleri” aramaları yüzde 50 oranında arttı. Diğer maceracılar ise daha sessiz, daha uygun fiyatlı destinasyonlara son dakika kaçamakları yaparken, bazıları ise unutulmaz doğa olaylarını deneyimlemek için gezi rezervasyonları yapıyor. “Gezilerde insanlar daha fazla doğa temalı deneyimlere ilgi gösteriyor ve bunun nedeni çoğumuzun, 4,4 milyar insanın, şehirlerde vakit geçirmesi” diyor Steadman ve ekliyor: “Zamanımızı dışarıda doğada geçirmek istiyoruz.”

Doğa ile şifalanmak için 5 pratik:

Steadman, doğayı günlük yaşamınıza daha fazla entegre etmek için bu beş basit pratiği öneriyor:

Kendi mekânınızı bulun

Yakınınızdaki ağaçlar, gökyüzü ve güvenli bir alan bulun, örneğin bir bahçe, park ya da orman. Mümkünse, her gün kolayca erişebileceğiniz bir yeri seçin; bu, o belirli yere bağlı bir alışkanlık ve bağ kurmanıza yardımcı olur.

Farkındalıkla gözlem yapın

Bir defter alıp duyduğunuz şeyleri yazın ya da gördüğünüz şeyleri çizin. “Çoğu zaman doğayı sadece A noktasından B noktasına gitmek için ya da egzersiz yapmak amacıyla kullanırız. Çevrenizde olup bitenlere farkındalıkla katılın ve genellikle dikkatinizi çekmeyen şeylere, renkler, dokular, sesler ve kokular, odaklanın. Bu, meditasyondaki nefes çalışmanıza odaklanmanız gibi bir şeydir" diyor Steadman. Tek fark, nefes alıp vermeye odaklanmak yerine çevrenizdeki şeylere dikkat kesilmeniz ve daha fazla anda kalmanızdır.

Toprakla bütünleşin

Ayakkabılarınızı çıkarın ve hava koşulları elveriyorsa çimenin üzerinde durun. Ya da bir ağaca yaslanın ve köklerini ellerinizle hissedin, toprakla doğrudan temas kurduğunuzdan emin olun. Bu, yerleşme veya topraklama (grounding/earthing) olarak adlandırılır ve kulağa biraz tuhaf gelse de bilimsel olarak faydaları kanıtlanmıştır.

Telefonunuzu bir kenara bırakın

Dış mekânınızı teknolojisiz bir bölge olarak kabul edin ve telefonunuzdan uzakta bilinçli bir şekilde zaman geçirin. Konuya ilişkin Steadman şu ifadeleri kullanıyor: "İnsanlara ekran zamanını yeşil zamanla değiştirin diyorum çünkü teknolojiden uzak bir süre geçirmeniz, telefonla olan ilişkinizi yeniden düşünmenizi sağlayacaktır."

Doğanın ritmine uyum sağlayın

"Genelde danışanlarıma, düşüncelerinin hızına göre yürümelerini söylerim, ama çoğu koşmaya başlar. Sonra onlardan durup etrafındaki doğayı gözlemlemelerini ve gördüklerine uygun bir hıza geçmelerini isterim. Ve bu her zaman çok yavaş yürüyüş yapmak anlamına gelmez ama her zaman bilinçli bir hızla ilerlemek anlamına gelir" diyen Steadman sözlerini şöyle sürdürüyor: "Doğa farklı ritimlere sahiptir, bazen hareketli ve canlıdır, bazen daha sakin ve düşündürücüdür. Çevrenize uyum sağlamak ve kendi yaşam döngülerinizin mevsimlerini tanımak, bireysel bir refah duygusu geliştirmeye yardımcı olabilir."

Referanslar

Francesca Krempa, “In 2025, We’re Embracing ‘Biophilia’ and Seeking Comfort in the Great Outdoors”, https://www.wellandgood.com/embracing-biophilia-nature-helping-us-heal/