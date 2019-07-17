Birine kendinizi nasıl beğendirirsiniz?

Ortamlarda herkes tarafından sevilen biri olmayı kim istemez ki? Bu ipuçları sayesinde insanların beğenisini kolaylıkla kazanacaksınız.

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Ufak sakarlıklar yapın&nbsp; İlk bakışta &ccedil;ok sa&ccedil;ma bir&nbsp; tavsiye gibi g&ouml;r&uuml;nse de araştırmalara g&ouml;re hassas biri olarak g&ouml;r&uuml;nmek &ccedil;ekiciliğinizi ve g&uuml;venilirliğinizi artırmakta. Kaleminizi yere d&uuml;ş&uuml;rmek, k&ouml;t&uuml; espriler yapmak buna &ouml;rnek olabilirken bazı noktalarda dikkatli olmakta da fayda var. Bu tarz davranışlar sergilemeden &ouml;nce dikkatini &ccedil;ekmek istediğiniz kişinin sizin saygınlığınızdan ş&uuml;phesinin olmadığına emin olmalısınız.&nbsp;
Kategori : İlişki
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Ufak sakarlıklar yapın 

İlk bakışta çok saçma bir  tavsiye gibi görünse de araştırmalara göre hassas biri olarak görünmek çekiciliğinizi ve güvenilirliğinizi artırmakta. Kaleminizi yere düşürmek, kötü espriler yapmak buna örnek olabilirken bazı noktalarda dikkatli olmakta da fayda var. Bu tarz davranışlar sergilemeden önce dikkatini çekmek istediğiniz kişinin sizin saygınlığınızdan şüphesinin olmadığına emin olmalısınız. 

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