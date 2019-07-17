Ufak sakarlıklar yapın

İlk bakışta çok saçma bir tavsiye gibi görünse de araştırmalara göre hassas biri olarak görünmek çekiciliğinizi ve güvenilirliğinizi artırmakta. Kaleminizi yere düşürmek, kötü espriler yapmak buna örnek olabilirken bazı noktalarda dikkatli olmakta da fayda var. Bu tarz davranışlar sergilemeden önce dikkatini çekmek istediğiniz kişinin sizin saygınlığınızdan şüphesinin olmadığına emin olmalısınız.