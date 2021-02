Bir seviyi anlamak

30'lu yaşlarını biraz geçtiysen ve bu zamana kadar az da olsa kendi ayaklarının üzerinde durabilip, hayatı tecrübe ettiysen maddi olan ne varsa bunun sadece bir araç olduğunu yaşamın amacını bulma yolunda aslında pek de bir şey ifade etmediğini, bir gün varmış, bir gün yokmuş olabildiğini görüyorsun. Zenginlik, kariyer, mülkiyet, güç hepsi gelip geçebilirken; sır, kalpte Ol anı görebilmekteymiş. Şimdi bulduğumu uzak yerlerde çok arayıp, denedim, buldum sandım. Bulduğum pek yakınımda, yanı başımdaymış. Bulduğumda ise 'evet işte oldu' hissinin tam da kendisiymiş. Şimdiye kadar tüm olduğunu sandıklarımdan farklıymış. Şimdiye kadar ben aynıydım, etrafımda olanlar da aynıydı. Çünkü artık ben farklıyım, etrafımda aynı olanlar da farklı. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemek fazlaca ahmaklık olmuyor mu? Değişimin tüm sancılı yanlarına rağmen korkmayın, değişin. Kabuğunu kırıp kozadan çıkan bir kelebek gibi, her şeyi bir kenara bırakın zaten doğanızda olan başkalaşımı yaşayın, O'na dönüşün.

Kendinle olan hesaplaşman bittiğinde diğerleriyle de olan kavgan son buluyor. Almayı garanti etmeden vermeyi göze aldığında, her şeye bir anlam yüklemeyi bıraktığında hayat sadece olması gerektiği gibi akıyor, olması gereken oluyormuş. Mutluluğun sırrı olana teslim olabilmekte, her daim şükür duygusunda kalmakmış. Tahammülsüzlüğüm belirsiz olana iken, bu sınavım oluyor, ben tüm netliğimle acele ettikçe aksine inat hayat beni yavaşlatıyor, adeta demlendiriyor, zincirin halkalarına her geçen gün bir ilmek ekleyerek bizi bağlıyor gibiydi.

Bu öylesine bir tekâmül süreci ki, sırrı çözdüğünü düşündüğünde neden şimdiye kadar bunun farkında olmadığına hayıflanır, giden zamana yanarken aslında yine de olan her şeyin bu sırrın farkındalığına erişebilmen için gerekli olduğunu anlıyorsun. Tam olarak her şey neyi nasıl algıladığınızla, bardağın hangi tarafından baktığınızla ilgili oluyor. Ben artık görünenin arkasında olanı, özde olanı görmeyi seçiyorum.

Gösterişli hediyeler, büyük ve iddialı cümleler yerini saf sevgiye, güvene, anlayışa, yol arkadaşlığına bıraktığında; üşüdüğünü hissettiğinde o, omzuna bir şal attığında; seni kapıda karşıladığında; "bak bakalım aşağıda mıyım" dediğinde, bir kutu şekerleme ile geldiğinde; gerçekten sıkıntısını dert edindiğinde, iyi mi diye endişelendiğinde, mutlu olsun istediğinde işte bulduğunu anlıyorsun. Bulduğuma yüklediğim anlam aslında kendi içimde bulduğumda saklı. Öğrenecek daha çok şey var.

"Bir seviyi anlamak, bir yaşam harcamaktır. Harcayacaksın." -Özdemir ASAF

Hayat mücadelenizde sağlık, mutluluk, başarı sizinle olsun.