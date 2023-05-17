Bir dönemin gözdesi babetler yeniden raflarda!

Mevsimler ya da mekanlar arasında geçiş yaparken beyaz bir tişört ve kumaş pantolonlara en iyi eşlik edebilecek paraçalardan biri de kuşkusuz babetler. Üstüne alacağınız hafif bir kazakla havanın sıcaklığına uyum sağlarken rugan tatlı bir babete uyum sağlayacak yine küçük rugan bir çanta kullanmak kombininizi tamamlayabilir.