Bir dönemin gözdesi babetler yeniden raflarda!

Ku\u015fkusuz babetler s\u00f6z konusu olunca ilk ba\u015fta akla Parizyen bir stil geliyor de\u011fil mi? Tatl\u0131 bir pileli etekle yazdan sonbahara kadar bir\u00e7ok havada tercih edebilece\u011finiz bir model olmas\u0131ndan dolay\u0131 topuklu ya da topuksuz babetleri bu \u015fekilde de\u011ferlendirebilirsiniz.. Mevsimler ya da mekanlar aras\u0131nda ge\u00e7i\u015f yaparken beyaz bir ti\u015f\u00f6rt ve kuma\u015f pantolonlara en iyi e\u015flik edebilecek para\u00e7alardan biri de ku\u015fkusuz babetler. \u00dcst\u00fcne alaca\u011f\u0131n\u0131z hafif bir kazakla havan\u0131n s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131na uyum sa\u011flarken rugan tatl\u0131 bir babete uyum sa\u011flayacak yine k\u00fc\u00e7\u00fck rugan bir \u00e7anta kullanmak kombininizi tamamlayabilir.. G\u00f6r\u00fcn\u00fc\u015fte biraz uzak gelebilirler ama bizce babetler renkli \u00e7oraplarla \u00e7ok e\u011flenceli g\u00f6r\u00fcn\u00fcyorlar. Her zamanki kombinleme y\u00f6ntemlerinden s\u0131k\u0131ld\u0131ysan\u0131z biraz farkl\u0131la\u015ft\u0131rmak ve kombininize renk katmak i\u00e7in b\u00f6yle k\u00fc\u00e7\u00fck ipu\u00e7lar\u0131ndan yararlanabilirsiniz.. Babetleri biraz daha resmi bir giyim tarz\u0131yla da bulu\u015fturabilirsiniz. \u00d6zellikle i\u015f yerinde topuklu giymek istemedi\u011finiz g\u00fc\u00fcnlerde tak\u0131mlar\u0131n\u0131za rahatl\u0131kla e\u015flik edebilirler. T\u00fcvit bir ceket ku\u015fkusuz babetle tercih edebilece\u011finiz en iyi par\u00e7a olacakt\u0131r, bizden s\u00f6ylemesi.. \u0130pleri olan babetler bizce hem topuklu hem de topuksuz modellerde olduk\u00e7a vintage duruyor. D\u00fcz keten elbiselerle yaz\u0131n de\u011ferlendirmek i\u00e7in iyi bir tercih olanbilirler. . \u0130\u015fte y\u00fckseli\u015fe ge\u00e7en babet trendi i\u00e7in ilham alabilece\u011finiz di\u011fer kombinleme y\u00f6ntemleri.... . . . . . . . . .
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