Bir dönemin gözdesi babetler yeniden raflarda!

2010'lu yılların en sevilen trendlerinden biri olan babetler için geri sayım başladı...

Moda
Giriş: 17 Mayıs 2023 11:16
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  • Kuşkusuz babetler söz konusu olunca ilk başta akla Parizyen bir stil geliyor değil mi? Tatlı bir pileli etekle yazdan sonbahara kadar birçok havada tercih edebileceğiniz bir model olmasından dolayı topuklu ya da topuksuz babetleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz.

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  • Mevsimler ya da mekanlar arasında geçiş yaparken beyaz bir tişört ve kumaş pantolonlara en iyi eşlik edebilecek paraçalardan biri de kuşkusuz babetler. Üstüne alacağınız hafif bir kazakla havanın sıcaklığına uyum sağlarken rugan tatlı bir babete uyum sağlayacak yine küçük rugan bir çanta kullanmak kombininizi tamamlayabilir.

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  • Görünüşte biraz uzak gelebilirler ama bizce babetler renkli çoraplarla çok eğlenceli görünüyorlar. Her zamanki kombinleme yöntemlerinden sıkıldıysanız biraz farklılaştırmak ve kombininize renk katmak için böyle küçük ipuçlarından yararlanabilirsiniz.

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  • Babetleri biraz daha resmi bir giyim tarzıyla da buluşturabilirsiniz. Özellikle iş yerinde topuklu giymek istemediğiniz güünlerde takımlarınıza rahatlıkla eşlik edebilirler. Tüvit bir ceket kuşkusuz babetle tercih edebileceğiniz en iyi parça olacaktır, bizden söylemesi.

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  • İpleri olan babetler bizce hem topuklu hem de topuksuz modellerde oldukça vintage duruyor. Düz keten elbiselerle yazın değerlendirmek için iyi bir tercih olanbilirler.

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  • İşte yükselişe geçen babet trendi için ilham alabileceğiniz diğer kombinleme yöntemleri...

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