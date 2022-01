Bikram yoga nedir?

Çoğu zaman yoga kendinizi iyi hissettirecek bir oda sıcaklığında uygulansa da Bikram yoga, tamamen farklı bir şekilde çalışır. Teknik olarak Bikram, duruşları ve nefesi birleştiren geleneksel bir yoga dalı olan Hatha'nın bir versiyonudur. 40 derecelik bir oda sıcaklığında ve yüzde 40’lık bir nem oranında, 26 farklı poz ve 2 nefes tekniğiyle ilerleyen ve "sıcak yoga" olarak da bilinen bu yoga size farklı bir deneyim sunabilir.

Sıcak yoganın faydaları nelerdir?

Artan vücut ısısı kalbin daha hızlı pompalamasını sağlamakla birlikte pozların bir kardiyo egzersizinden çok daha stabil olması bu yoga türünü koşucular veya eklemleri ağrıyan herkes için iyi bir seçenek haline getirir. Araştırmalar ayrıca bu yoga formunun gücü, esnekliği artırabileceğini ve hatta kilo kaybına yardımcı olabileceğini gösteriyor. Öte yandan, sıcaklığın vücudu biraz fazla esnekleştirebileceği ve insanlar kendilerini aniden olağan sınırlarının ötesine geçmeye zorladıkları zaman, bu egzersizden yeteri kadar faydalanamamakla birlikte zarar da görebilirler. Aşırı ısı, kardiyovasküler sorunları, yüksek tansiyonu olan veya dehidrasyon veya sıcak çarpmasına daha duyarlı olan kişiler için de bir sorun olabilir. Bikram yoga, ilk kez yapanlar için zorlu bir deneyimdir, sıcaklık, ter ve zorlu duruşlarla ciddi bir egzersizdir. Bu yogayı denemeden önce, herhangi bir sağlık sorununuz olup olmadığını bir doktora danışın. Bunun dışında Bikram yogadan en yüksek verimi almak için ipuçlarına göz atabilirsiniz!

Bikram yoga nasıl yapılır?

Hazırlanın, yüksek ısının vücut üzerindeki etkisi ciddi olabilceğinden, Bikram yoga dersine gitmeden önce ileriyi düşünmek önemlidir. Dersten 24 saat önce nemlendirmeye başlayın ve mide bulantısını önlemek için yoga dersinden 1-2 saat önce yemek yemekten kaçının. Terlemeyle kaybedeceğiniz suyu egzersizden hemen önce telafi etmeye çalışmak ise dolu bir mesane ile dikkatinizin dağılmasına sebep olabilir.

Islandığında sürtünmeyen veya hareketi kısıtlamayan rahat giysiler seçin. Hiç kimse ıslak bir pamuklu tişörtün yapışkan hissini sevmez, bu yüzden vücuda oturan kıyafetleri tercih edin. Vücudunuzla en az teması edecek kıyafetleri giymek iyi bir seçim olabilir.

Suyu unutmayın! Matınızın yanına bir şişe koyun ve gerektiğinde küçük yudumlar alın. İdeal olarak, su ihtiyacı dersten önce giderilmeli, bu nedenle pozlar arasında su içmek gerekli olmamalıdır. Ancak, herkesin farklı ihtiyaçları olabilir.

Terleyeceğinizi bilerek sağlam bir mat ve bolca havlu edinin. Terlemenin vücut ısısını düzenlediğini unutmayın, bu nedenle sürekli havluyla silme dürtüsünden kaçının. Teri silmek, vücudun sıcak odaya uyum sağlamasını ve egzersizin akışından uzaklaşmasını zorlaştırabilir.

Herhangi bir yoga dersinde olduğu gibi, kendi uygulamanızı başka birininkiyle karşılaştırma dürtüsüne kapılabilirsiniz ancak kendi bedeninize dikkat etmek özellikle ısının eklemleri ve kasları gevşettiği ve sınırlarınızı zorlamayı kolaylaştırdığı ısıtılmış bir alanda önemlidir. Sıcaklık başınızı döndürüyorsa, gerektiği kadar mola verin. Dinlenirken, burundan yavaşça nefes almaya odaklanın.

Rahatlayın: Dersten sonra kaybetmiş olabileceğiniz sıvıları ve elektrolitleri hindistancevizi suyu veya bir spor içeceği ile yenileyin veya su ve muz ile telafi edin. Duşunuzu alarak vücudunuzdan toksinleri atmaya yardımcı olun.

Yüksek ısının sizi sınırlarınızı zorlamaya teşvik edeceğinin farkında olarak, hareketlerde kademeli bir şekilde ilerlemeye gayret edin, unutmayın ki yoga bir yarış olmaya uzak, meditasyona yakındır.

