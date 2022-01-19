Beyin sağlığı için DHA ve EPA’nın önemi

Omega-3 yağ asitlerinden DHA ve EPA, beyin sağlığını korumak için ihtiyaç duyduğumuz temel maddeler.

Beyin sağlığı için DHA ve EPA’nın önemi
Sağlık
19 Ocak 2022 Çarşamba

İnsan beyninin %60’ı yağdan oluşur ve bu da onu vücuttaki en yağlı organ yapar. Vücudumuzun %60’ı sudan oluştuğu için susuz kalmamamız gerektiği gibi, beynimizin tüm fonksiyonlarını sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilmesi için de sağlıklı yağları yeterince tüketiyor olmamız gerekir. Sinir sisteminin ihtiyaç duyduğu desteği sağlamak için de yeterince DHA’ya ihtiyacımız vardır.


DHA nedir?

Dokosaheksaenoik asit (DHA), bir çoklu doymamış yağ asididir ve EPA ve ALA ile birlikte üç ana omega-3 türünden biridir. Omega-3'ler bir dizi sağlık yararına bağlıyken, DHA özellikle bilişsel sağlık ve işlevlerinde özel bir rol oynar.


DHA, beyinde bilgiyi işleyen gri maddelerin nöronal zarlarında yer alır ve beyindeki ana çoklu doymamış yağ asidi olarak görev yapar. Hafıza ve nöronları oksidatif stresten korumak için DHA en önemli maddedir. Ayrıca DHA, sinirleri genel olarak koruyan mekanizmayı güçlendirerek nöronların yapısını ve işlevini korur. Beynin enflamatuar ve bağışıklık tepkilerini destekler. Kısacası, sinir sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışması için en önemli faktörlerden biridir.


Yeterli düzeyde DHA alımıyla ilişkili olarak klinik olarak araştırılmış faydalardan bazıları şunlardır:


  • Hamilelik sırasında DHA takviyesi alan kadınların bebeklerin, 9 aylıkken problem çözme becerilerinin gözle görülür ölçüde daha iyi olduğu ortaya çıkarılmıştır.

  • Anneleri hamilelik sırasında DHA ve EPA takviyesi alan yürüme çağındaki çocuklar, daha yüksek göz ve el koordinasyonu becerileri gösterir.

  • Okul çağındaki çocuklarda da bilişsel, davranışsal ve akademik performans daha gelişmiştir.

  • Üniversite çağındaki öğrenciler, sadece dört haftalık EPA ve DHA takviyesinden sonra hafıza ve sözlü öğrenme becerilerinde gelişme göstermiştir.

  • Günde 580 miligramın üzerinde DHA takviyesi alan yetişkinlerde epizodik hafızanın (kişinin geçmişinden belirli deneyimleri hatırlama yeteneğinin) daha gelişmiş olduğu görülmüştür.

  • Haftalık en az bir porsiyon veya daha fazla balık tüketen yaşlılarda gri madde artışı görülür.

  • Gıdalarla alınan DHA, bilişsel işlevleri korur ve ileri yaşlarda zihinsel sağlığı destekler.

EPA nedir?

Omega-3 yağ asitlerinden bir diğeri olan Eikozapentaenoik Asit (EPA), kalp sağlığını desteklemede önem taşır. Dolaşım sisteminin verimli bir şekilde çalışmasının yanı sıra EPA, metabolizmayı da hızlandırdığı için yağ yakımı işlevinde önem taşır. Sinir sistemindeki işlevi ise, beyne oksijen ve glikoz taşınmasına yardımcı olmasıdır.


Referanslar:

Morgan Chamberlain. "This Fatty Acid Improves Working Memory & Diverse Facets Of Neurocognitive Health". Şuradan alındı: https://www.mindbodygreen.com/articles/dha-supports-cognitive-function-and-longevity (15.01.2022).


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