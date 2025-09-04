Günlük burç yorumları: 5 Eylül 2025 Cuma

5 EYLÜL 2025 CUMA BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa, bugün, gelişmeler kaydetmek, yeni ilgi alanları veya projelere başlamak konusunda oldukça heyecanlı olabilirsin. Yine de Mars ile Jüpiter'in kare açı yapmasıyla, ani ya da aşırıya kaçan davranışlardan kaçınmak çok önemlidir. Motivasyonun yüksek olduğu için kendini işe ya da sağlık konularına vermekten büyük keyif alabilirsin ve kendini şanslı hissedebilirsin, ancak şu anda fazlaca abartma eğilimi var. Daha önce ertelediğin bir konuyu gündeme getirecek cesareti bulabilirsin, bu yüzden tüm dürtüleri göz ardı etmemelisin. Bazen hayatımızda gerekli değişiklikleri başlatmak için bilinmezlikler içeren bir duruma kendimizi itmemiz gerekir. Ancak bunu dikkatli ve düşünceli bir şekilde yapmak daha iyidir, çünkü bu Mars-Jüpiter geçişi fazlalıklara yol açabilir. Yapabileceğinden fazlasını yapmayı düşünebilirsin, bu yüzden enerji seviyelerinin şu anki kadar yüksek olmadığı ileriki günlerde ağırlaşacak görevler ya da sorumluluklarla kendini fazla yüklememeye dikkat et.