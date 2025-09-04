Günlük burç yorumları: 5 Eylül 2025 Cuma

5 EYLÜL 2025 CUMA TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Terazi, son günlerde, Mars burcunda olduğundan biraz acelecilik eğilimi olabilir, fakat çevrendeki insanlara sadece tepki vermek yerine içgüdülerini dinliyorsan, formdasın demektir. Yine de, Mars ve Jüpiter bugün kare açı yapıyor ve bu fazla, özellikle de cesur bir enerji yaratırken, aynı zamanda bu şansı fazla zorlayarak kaybetme eğilimi de söz konusu. Aşırıya kaçmak, iyi bir şeyi bozabilecek rahatsız edici bir faktör olabilir. Tatminsiz hissediyorsan, gerçekten daha ileri gitmeye ihtiyacın olup olmadığını kendine sor. Sabırsızlık, başını belaya sokmana yol açabilir. Bugün özellikle itibarın veya kariyerinle ilgili bir durum abartılabilir. Masaya bağlı kalmayı gerektiren, bunaltıcı veya kısıtlayıcı görünen ya da cansız ve sıkıcı hissettiren herhangi bir etkinlikten kaçmak isteyeceksin, bu yüzden buna göre plan yap.
