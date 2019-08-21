Beş büyük faktör kuramı nedir? Hayatımızı nasıl etkiler?

Psikolojide evrensel kişilik özellikleri olarak belirlenmiş 5 temel faktör hayatımızı nasıl etkiliyor?

+ Sonra Oku
Beş büyük kişilik özelliği hayatımızı nasıl etkiliyor?
Bütün Yazıları

Beş büyük kişilik özelliği (ya da beş büyük faktör) kuramı, modern psikolojide kişiliğin temel faktörlerini değerlendirmek üzere geliştirilmiş bir kuramdır. Kişiliği açıklık, dışa dönüklük, nevrotizm, uyumluluk ve özdisiplinlilik bakımından ele alan kuram, kişilik tipimizi belirlememize yardımcı olabilir. 1949’da D.W. Fiske’nin araştırmalarıyla psikoloji araştırmalarının gündemine oturan beş faktör kuramı, daha sonra (1967), Smith (1967), Goldberg (1981), and McCrae & Costa (1987) adlı araştırmacıların çalışmalarıyla geliştirildi. Günümüzde hala geçerli olan ve birçok psikoloji araştırmasına ilham olan kurama göre, 5 büyük kişilik özelliği:

 

1- Açıklık

Hayal gücü, içgörü gibi özellikleri gelişmiş kişilerde aktif olan bir kişilik faktörü olan açıklık, kişiye ilgi alanlarının çeşitli olması gibi etkiler sağlar. Bu özelliğe sahip kişiler maceracı, yaratıcı, yeni şeyleri denemeye açık ve soyut konseptleri düşünmekten heyecan duyan kişilerdir. Bu özelliği az olan kişiler ise değişimden ve yeni şeylerden hoşlanmaz, yeni fikirlere direnir, hayal gücü o kadar da kuvvetli değildir.

 

2- Sorumluluk

Sorumluluk faktörü gelişkin kişilerde ince düşünceli olma, duygu kontrolü, detaylara dikkat etme ve sonuç odaklı çalışma gibi özellikler görülür. Kendi içerisinde bir tür düzen kurmaktan hoşnut olan bu karakter tipi, bu sayede takım çalışmalarında da oldukça rahattır, planlı programlı çalışmayı sever. Sorumluluk faktörü daha az aktif olan kişilerde ise planlamada güçlük, dağınıklık, üşengeçlik gibi özellikler ön plana çıkabiliyor.

 

HANGİ BURÇ HANGİ SUÇA MEYİLLİ?

 

3- Dışa dönüklük

Dışa dönük özelliği aktif olan kişiler sosyalleşmeyi seven, konuşkan, hareketli karakter özellikleri gösterirler. İlgi odağı olmayı sever, yeni insanlarla tanışmak için heyecan duyarlar. Bu karakter faktörü daha düşük olan, diğer bir deyişle içedönük kişilerde ise yalnızlığı tercih etme, konuşmadan önce dikkatlice düşünme, sosyalleşmekten yorulma gibi özellikler dikkat çeker.

 

4- Uyumluluk

Dost canlısı, düşünceli, uzlaşmaya istekli kişileri ifade eden uyumluluk özelliği, kendinden önce başkalarını düşünen, sempatik, nazik ve işbirlikçi kişilerde kendini gösterir. Uyumluluk fatörü aktif olan kişiler güvenilir kişiler olarak tanınırken daha az uyumluluk özelliği gösteren kişiler tartışmacı, sosyal olarak ilgisiz, bencil ve kıskançlık özellikleri gösterirler.

 

5- Nörotizm - Duygusallık

Duygusal istikrarı ifade eden Nörotizm faktörü, aynı zamanda mental hastalığa yatkınlığı da ifade edebildiği için 5 büyük faktörden biri olarak değerlendirilir. Nörotizm özelliği yoğun olan kişilerde kaygı ve depresyona meyilli olma durumu görülür. Kendi potansiyellerini küçümsedikleri, karamsar oldukları ifade edilir. Tam tersine nörotizm özelliği düşük olan kişiler, duygusal açıdan istikrarlı, sakin, dengeli kişilerdir.

 

Kaynak

Ferhat, Bitlisli. Mehmet, Dinç. Esra, Çetinceli. Ümmühan, Kaygısız. “Beş Faktör Kişilik Özellikleri İle Akademik Güdülenme İlişkisi: Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma” (2013). Şuradan alındı: https://dergipark.org.tr/download/article-file/194329

Cherry, Kendra. "The Big Five Personality Traits" (2019). Şuradan alındı: https://www.verywellmind.com/the-big-five-personality-dimensions-2795422

 

AŞIRI DUYARLILIK NE DEMEK?

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Herkes dikiş dikmeyi öğrenmeli
Herkes dikiş dikmeyi öğrenmeli
Neden bu kadar dağınıksın?
Neden bu kadar dağınıksın?
Yarım kalmış işler neden aklımızda döner durur?
Yarım kalmış işler neden aklımızda döner durur?
Kendi yarattığınız stresten kurtulmanın yolları
Kendi yarattığınız stresten kurtulmanın yolları
Uçak fobinizi yenmek için ne yapabilirsiniz?
Uçak fobinizi yenmek için ne yapabilirsiniz?
Rüyalar hakkında bilinmeyen 15 gerçek
Rüyalar hakkında bilinmeyen 15 gerçek
Görselleştirme tekniği ile vücudunu kabul etmek
Görselleştirme tekniği ile vücudunu kabul etmek
Rüyaların da çeşitleri var!
Rüyaların da çeşitleri var!

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Neden limonlu su içmeliyiz?
    Neden limonlu su içmeliyiz?

    Süresi : 00:30 İzlenme : 26807

  • Bebekler hakkında ilginç bilgiler
    Bebekler hakkında ilginç bilgiler

    Süresi : 01:01 İzlenme : 8506

  • Dövme nasıl yapılır?
    Dövme nasıl yapılır?

    Süresi : 01:38 İzlenme : 5174

  • Doğal sivrisinek kovucu nasıl yapılır?
    Doğal sivrisinek kovucu nasıl yapılır?

    Süresi : 00:54 İzlenme : 6584

  • Çocuklarda TV ve tablet kullanımını nasıl kısıtlayabiliriz?
    Çocuklarda TV ve tablet kullanımını nasıl...

    Süresi : 03:47 İzlenme : 1384

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X