"Benimle Oynar Mısın?" Sosyal Destek Programı başlıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Hayat Holding iş birliği ve Otistikler Derneği’nin uzmanlığıyla hayata geçirilen ‘‘Benimle Oynar Mısın?’’ Psikolojik ve Sosyal Gelişim Aksamalarına Yönelik Koruyucu ve Önleyici Sosyal Destek Programı başlıyor. Program, gelişimsel risk taşıyan çocukların taramadan geçirilerek erken müdahaleyle desteklenmesini ve ailelerine psiko-sosyal rehberlik sunulmasını amaçlıyor.

"Benimle Oynar mısın?" Programı, elişimsel aksaklık riski taşıyan 15-36 ay arası çocukların taramadan geçirilerek erken müdahale ile desteklenmesini hedefliyor. Programda, gelişimsel aksaklık riski taşıyan çocukların ailelerine psiko-sosyal destek hizmeti de sunuluyor.

"Benimle Oynar Mısın?" destek programı nerede uygulanacak?

İlk etapta İstanbul’da belirlenen 7 pilot merkezde uygulanacak program kapsamında, 5.000’den fazla aileye bilgilendirme yapılması, 15-36 ay arası çocukların gelişimsel taramadan geçirilmesi ve tarama sonuçlarına göre yaklaşık 100 çocukla birebir uygulamaların gerçekleştirilmesi planlanıyor. Program kapsamında ayrıca, otizm tanısı almış 8 yaşa kadar çocukların ailelerine yönelik psiko-sosyal destek hizmeti sağlanması hedefi de bulunuyor.

Programın tanıtımı, 28 Şubat’ta İstanbul’da düzenlenen toplantıda gerçekleştirildi. Projenin kapsamı ve hedeflerinin paylaşıldığı toplantıda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şöyle dedi:

“Her otizmli çocuk, dünyaya kendine özgü bir pencereden bakar ve her biri keşfedilmeyi bekleyen sonsuz bir potansiyele sahiptir aslında. Bizlere düşen görev, onların bu potansiyelini ortaya çıkaracak ortamları hazırlamaktır. Onları hayata hazırlamaktır. Her birinin topluma tam ve etkin katılımlarını sağlamaktır. Bu anlamda bugün imzalayacağımız bu protokol birlikte atacağımız önemli ve güçlü bir adımdır.

“Benimle Oynar Mısın?” projesi evlatlarımızın dünyasına dokunmak, ailelerinin hayatlarını kolaylaştırmak için çıktığımız yolculuğun adıdır. Bu projeyle otizmin erken tespiti için yapacağımız tarama çalışmalarıyla 0-3 bazen de 0-8 yaş aralığındaki çocuklara yönelik koruyucu çalışmalar yürüteceğiz. Bunun yanı sıra meslek personelimize sunacağımız özel bir eğitim programıyla, otizmli çocuklara ve ailelerine desteklerimizi artıracağız. Ayrıca ailelerin bilgi ve bilinç düzeyini artırarak çocuklarına yönelik tutum ve davranışlarında olumlu değişim sağlamak üzere çalışmalar yürüteceğiz. Bakanlığımıza bağlı 4 otizm aktif yaşam merkezine uluslararası standartlarda özel bölümler kuracağız. Duyu bütünleme, uygulama evi, eğitim ve öfke kontrol odaları, bahçe oyun alanları, el sanatları ve müzik-sanat atölyeleriyle çocuklarımızın sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerini destekleyeceğiz. Bu atölyelerle, çocuklarımızın bireysel yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine imkân sağlayarak hayata daha güçlü bir şekilde katılımlarını sağlayacağız. Ailelerin çocuklarıyla kaliteli zaman geçirebileceği ortamlar oluşturarak onların yaşam kalitesini artıracağız.

Projenin pilot çalışmalarını İstanbul’da başlatıyoruz. Ve süreçte başka illerde de bu projeyi yaygınlaştıracağız. Böylece, erken tespitle otizmli çocukların sağlıklı gelişimleri için ailelere desteklerimizi sürdüreceğiz"