"Benimle Oynar Mısın?" Sosyal Destek Programı başlıyor

Gelişimsel risk taşıyan çocukların taramadan geçirilerek erken müdahaleyle desteklenmesini ve ailelerine psiko-sosyal rehberlik sunulmasını amaçlayan "Benimle Oynar Mısın?" Sosyal Destek Programı başlıyor.

"Benimle Oynar Mısın?" Sosyal Destek Programı başlıyor
Anne - Baba
Giriş: 11 Mart 2025 13:14
ABONE OL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Hayat Holding iş birliği ve Otistikler Derneği’nin uzmanlığıyla hayata geçirilen ‘‘Benimle Oynar Mısın?’’ Psikolojik ve Sosyal Gelişim Aksamalarına Yönelik Koruyucu ve Önleyici Sosyal Destek Programı başlıyor. Program, gelişimsel risk taşıyan çocukların taramadan geçirilerek erken müdahaleyle desteklenmesini ve ailelerine psiko-sosyal rehberlik sunulmasını amaçlıyor.


"Benimle Oynar mısın?" Programı, elişimsel aksaklık riski taşıyan 15-36 ay arası çocukların taramadan geçirilerek erken müdahale ile desteklenmesini hedefliyor. Programda, gelişimsel aksaklık riski taşıyan çocukların ailelerine psiko-sosyal destek hizmeti de sunuluyor.


"Benimle Oynar Mısın?" destek programı nerede uygulanacak?

İlk etapta İstanbul’da belirlenen 7 pilot merkezde uygulanacak program kapsamında, 5.000’den fazla aileye bilgilendirme yapılması, 15-36 ay arası çocukların gelişimsel taramadan geçirilmesi ve tarama sonuçlarına göre yaklaşık 100 çocukla birebir uygulamaların gerçekleştirilmesi planlanıyor. Program kapsamında ayrıca, otizm tanısı almış 8 yaşa kadar çocukların ailelerine yönelik psiko-sosyal destek hizmeti sağlanması hedefi de bulunuyor.


Programın tanıtımı, 28 Şubat’ta İstanbul’da düzenlenen toplantıda gerçekleştirildi. Projenin kapsamı ve hedeflerinin paylaşıldığı toplantıda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şöyle dedi:


“Her otizmli çocuk, dünyaya kendine özgü bir pencereden bakar ve her biri keşfedilmeyi bekleyen sonsuz bir potansiyele sahiptir aslında. Bizlere düşen görev, onların bu potansiyelini ortaya çıkaracak ortamları hazırlamaktır. Onları hayata hazırlamaktır. Her birinin topluma tam ve etkin katılımlarını sağlamaktır. Bu anlamda bugün imzalayacağımız bu protokol birlikte atacağımız önemli ve güçlü bir adımdır.


“Benimle Oynar Mısın?” projesi evlatlarımızın dünyasına dokunmak, ailelerinin hayatlarını kolaylaştırmak için çıktığımız yolculuğun adıdır. Bu projeyle otizmin erken tespiti için yapacağımız tarama çalışmalarıyla 0-3 bazen de 0-8 yaş aralığındaki çocuklara yönelik koruyucu çalışmalar yürüteceğiz. Bunun yanı sıra meslek personelimize sunacağımız özel bir eğitim programıyla, otizmli çocuklara ve ailelerine desteklerimizi artıracağız. Ayrıca ailelerin bilgi ve bilinç düzeyini artırarak çocuklarına yönelik tutum ve davranışlarında olumlu değişim sağlamak üzere çalışmalar yürüteceğiz. Bakanlığımıza bağlı 4 otizm aktif yaşam merkezine uluslararası standartlarda özel bölümler kuracağız. Duyu bütünleme, uygulama evi, eğitim ve öfke kontrol odaları, bahçe oyun alanları, el sanatları ve müzik-sanat atölyeleriyle çocuklarımızın sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerini destekleyeceğiz. Bu atölyelerle, çocuklarımızın bireysel yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine imkân sağlayarak hayata daha güçlü bir şekilde katılımlarını sağlayacağız. Ailelerin çocuklarıyla kaliteli zaman geçirebileceği ortamlar oluşturarak onların yaşam kalitesini artıracağız.


Projenin pilot çalışmalarını İstanbul’da başlatıyoruz. Ve süreçte başka illerde de bu projeyi yaygınlaştıracağız. Böylece, erken tespitle otizmli çocukların sağlıklı gelişimleri için ailelere desteklerimizi sürdüreceğiz"


Otizmin farkında mısınız?
Otizmin farkında mısınız?


YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.