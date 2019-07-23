Birçoğumuz gün içerisinde omurgamızı öne eğecek şekilde hareket ediyoruz ve çoğu zaman bunun farkında bile olmuyoruz. Zayıf sırt ve karın kasları bel çevresindeki kasları ve bağları koruyamadığında sıklıkla bel ağrılarıyla karşılaşabiliyoruz. Özellikle oturarak çalışmak, sürekli olarak öne eğik bir pozda durmayı gerektirdiği için bel bölgesine zarar verebiliyor. Bunların yanı sıra ani hareketler yapmak, dengesiz bir şekilde yük kaldırmak ve stres gibi faktörler de bel ağrısına sebep olabiliyor. Her gün yalnızca 15-20 dakika kadar esneme ve güçlenme egzersizleri için zaman ayırırsanız, bel ve sırt kaslarınızı harekete geçirerek bel ağrılarınızı hafifletmeniz mümkün. Aşağıdaki pozları sırasıyla yapacağınız bir akış oluşturun ve nefesinizin farkında olarak, yavaş hareketlerle pozlarda birkaç nefes boyunca kalmayı deneyin. Ancak ağır bir hastalığınız varsa, bel fıtığı teşhisi konulduysa hareketleri düzenli olarak yapmadan önce doktorunuza danışmayı ihmal etmemelisiniz.