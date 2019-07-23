Bel ağrısı için yoga hareketleri nelerdir?

Bel fıtığı ya da başka nedenlerle bel ağrısı çekiyorsanız, bu yoga pozları ağrınızı dindirmenize ve belinizi güçlendirmenize yardımcı olacak.

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Bir&ccedil;oğumuz g&uuml;n i&ccedil;erisinde omurgamızı &ouml;ne eğecek şekilde hareket ediyoruz ve &ccedil;oğu zaman bunun farkında bile olmuyoruz. Zayıf sırt ve karın kasları bel &ccedil;evresindeki kasları ve bağları koruyamadığında sıklıkla bel ağrılarıyla karşılaşabiliyoruz. &Ouml;zellikle oturarak &ccedil;alışmak, s&uuml;rekli olarak &ouml;ne eğik bir pozda durmayı gerektirdiği i&ccedil;in bel b&ouml;lgesine zarar verebiliyor. Bunların yanı sıra ani hareketler yapmak, dengesiz bir şekilde y&uuml;k kaldırmak ve stres gibi fakt&ouml;rler de bel ağrısına sebep olabiliyor. Her g&uuml;n yalnızca 15-20 dakika kadar esneme ve g&uuml;&ccedil;lenme egzersizleri i&ccedil;in zaman ayırırsanız, bel ve sırt kaslarınızı harekete ge&ccedil;irerek bel ağrılarınızı hafifletmeniz m&uuml;mk&uuml;n. Aşağıdaki pozları sırasıyla yapacağınız bir akış oluşturun ve nefesinizin farkında olarak, yavaş hareketlerle pozlarda birka&ccedil; nefes boyunca kalmayı deneyin. Ancak ağır bir hastalığınız varsa, bel fıtığı teşhisi konulduysa hareketleri d&uuml;zenli olarak yapmadan &ouml;nce doktorunuza danışmayı ihmal etmemelisiniz.
Kategori : Sağlık
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Birçoğumuz gün içerisinde omurgamızı öne eğecek şekilde hareket ediyoruz ve çoğu zaman bunun farkında bile olmuyoruz. Zayıf sırt ve karın kasları bel çevresindeki kasları ve bağları koruyamadığında sıklıkla bel ağrılarıyla karşılaşabiliyoruz. Özellikle oturarak çalışmak, sürekli olarak öne eğik bir pozda durmayı gerektirdiği için bel bölgesine zarar verebiliyor. Bunların yanı sıra ani hareketler yapmak, dengesiz bir şekilde yük kaldırmak ve stres gibi faktörler de bel ağrısına sebep olabiliyor. Her gün yalnızca 15-20 dakika kadar esneme ve güçlenme egzersizleri için zaman ayırırsanız, bel ve sırt kaslarınızı harekete geçirerek bel ağrılarınızı hafifletmeniz mümkün. Aşağıdaki pozları sırasıyla yapacağınız bir akış oluşturun ve nefesinizin farkında olarak, yavaş hareketlerle pozlarda birkaç nefes boyunca kalmayı deneyin. Ancak ağır bir hastalığınız varsa, bel fıtığı teşhisi konulduysa hareketleri düzenli olarak yapmadan önce doktorunuza danışmayı ihmal etmemelisiniz.

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