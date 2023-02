Bebeğimi kundaklamayı ne zaman bırakmalıyım?

Bebeklerin kundaklanmaya bayıldığı yaygın olarak bilinir ayrıca bazen birkaç saatten fazla uyumalarının tek yolu budur! Ama artık bebeğiniz büyüdüyse onu daha ne kadar süre kundaklayacağınızı da düşünüyor olabilirsiniz. İşte bebeğinizi kundaklamayı bırakmanız gerektiğini gösteren işaretler ve kundaklamak yerine yapabilecekleriniz…

Bebeği kundaklamak, doğumdan sonra bir güvenlik ve rahatlık hissi yaratsa da bebeğiniz kendi kendine dönebilecek duruma geldiğinde kundaklamayı bırakmalısınız. Bu durumun süresi pek tabii her bebekte farklıdır bu nedenle yapmanız gereken bebeğinizin hareketlerini gözlemlemektir. Bebeğiniz yuvarlanmaya, kendi kendine dönmeye başladığında kaç aylık olduğuna bakmaksızın kundaklamayı bırakmanız tavsiye edilir. Aksi taktirde kundak, bebeğin hareketlerini kısıtlayabilir ve boğulma riskini artırabilir.

Uzun süre kundaklamanın zararları nelerdir?

Çok uzun süre kundaklamak bebeğin hareketlerinin kısıtlanmasına, vücutlarını keşfedememesine ve egzersiz yapamamalarına neden olur. Sonuçta hepimizin harekete ihtiyacı vardır ve eğer bir bebek kollarını hareket ettirmiyorsa, ekstremitelere ve vücuda giden kan akışı sınırlanabilir. Kan akışı ve düzenli hareket, bir çocuğun büyümesi ve gelişmesi için anahtardır.

Uzun süre kundaklama, bebeğin kalça eklemlerinin normal şekilde gelişmemesine ve kalça displazisi geliştirme riskinin artmasına neden olabilir.

Uzun süre kundak, bebeklerin iyi uyku alışkanlıkları geliştirmesini de zorlaştırabilir. Kundaklamak, ilk aylarda bir sorun olmayabilir ancak bebeğinizin yeni doğan döneminden çıkmasıyla birlikte kendi kendini yatıştırma becerilerini öğrenmelerini engelleyebilir.

Kundaklamaya alternatifler

Bebeğiniz kundaklanmaya alıştıysa, güvenli ve yararlı bir alternatifin ne olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Cevap: Uyku tulumları.

Uyku tulumları temel olarak, uyku sırasında bebeğinizin vücudunda güvenli bir şekilde kalabilen giyilebilir battaniyelerdir. Battaniye kullanmaktan daha güvenli olan bu parça beşik parmaklıklarına dolanma veya boğma riskinin olmaması sebebiyle tercih edilebilir. Birçok bebek, uyku tulumlarını rahatlatıcı bulur. Uyku tulumlarını ise bebeğiniz yeni yeni yürümeye başlayana kadar kullanabilirsiniz. Tam kol hareket açıklığına izin vermesi ve aynı zamanda kundak sıcaklığı ve rahatlığını sağlamaya devam etmesi nedeniyle ihtiyacınızı karşılayacaktır.

