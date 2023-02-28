Bebeğimi kundaklamayı ne zaman bırakmalıyım?

Kundaklama, çok öncelerden bu yana toplumumuzda uygulanan bir yöntem. Peki, kundaklamayı ne zaman bırakmalısınız?

Bebeğimi kundaklamayı ne zaman bırakmalıyım?
Anne - Baba
Giriş: 28 Şubat 2023 15:00 Güncelleme: 28 Şubat 2023 15:08
ABONE OL

Bebeklerin kundaklanmaya bayıldığı yaygın olarak bilinir ayrıca bazen birkaç saatten fazla uyumalarının tek yolu budur! Ama artık bebeğiniz büyüdüyse onu daha ne kadar süre kundaklayacağınızı da düşünüyor olabilirsiniz. İşte bebeğinizi kundaklamayı bırakmanız gerektiğini gösteren işaretler ve kundaklamak yerine yapabilecekleriniz…


Bebeği kundaklamak, doğumdan sonra bir güvenlik ve rahatlık hissi yaratsa da bebeğiniz kendi kendine dönebilecek duruma geldiğinde kundaklamayı bırakmalısınız. Bu durumun süresi pek tabii her bebekte farklıdır bu nedenle yapmanız gereken bebeğinizin hareketlerini gözlemlemektir. Bebeğiniz yuvarlanmaya, kendi kendine dönmeye başladığında kaç aylık olduğuna bakmaksızın kundaklamayı bırakmanız tavsiye edilir. Aksi taktirde kundak, bebeğin hareketlerini kısıtlayabilir ve boğulma riskini artırabilir.


Eski bir gelenek: Bebeği kundaklamak
Eski bir gelenek: Bebeği kundaklamak Bebek nasıl kundaklanır?
Kundaklamak ile ilgili bilmeniz gerekenler Eski bir gelenek olsa da, bazı z...

Uzun süre kundaklamanın zararları nelerdir?

Çok uzun süre kundaklamak bebeğin hareketlerinin kısıtlanmasına, vücutlarını keşfedememesine ve egzersiz yapamamalarına neden olur. Sonuçta hepimizin harekete ihtiyacı vardır ve eğer bir bebek kollarını hareket ettirmiyorsa, ekstremitelere ve vücuda giden kan akışı sınırlanabilir. Kan akışı ve düzenli hareket, bir çocuğun büyümesi ve gelişmesi için anahtardır.


Uzun süre kundaklama, bebeğin kalça eklemlerinin normal şekilde gelişmemesine ve kalça displazisi geliştirme riskinin artmasına neden olabilir.


Uzun süre kundak, bebeklerin iyi uyku alışkanlıkları geliştirmesini de zorlaştırabilir. Kundaklamak, ilk aylarda bir sorun olmayabilir ancak bebeğinizin yeni doğan döneminden çıkmasıyla birlikte kendi kendini yatıştırma becerilerini öğrenmelerini engelleyebilir.


Kundaklamaya alternatifler

Bebeğiniz kundaklanmaya alıştıysa, güvenli ve yararlı bir alternatifin ne olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Cevap: Uyku tulumları.


Uyku tulumları temel olarak, uyku sırasında bebeğinizin vücudunda güvenli bir şekilde kalabilen giyilebilir battaniyelerdir. Battaniye kullanmaktan daha güvenli olan bu parça beşik parmaklıklarına dolanma veya boğma riskinin olmaması sebebiyle tercih edilebilir. Birçok bebek, uyku tulumlarını rahatlatıcı bulur. Uyku tulumlarını ise bebeğiniz yeni yeni yürümeye başlayana kadar kullanabilirsiniz. Tam kol hareket açıklığına izin vermesi ve aynı zamanda kundak sıcaklığı ve rahatlığını sağlamaya devam etmesi nedeniyle ihtiyacınızı karşılayacaktır.


Referanslar:

Wendy Wisner. "When Should I Stop Swaddling My Baby?". Şuradan alındı: https://www.verywellfamily.com/when-should-i-stop-swaddling-my-baby-7092205 (17.02.2023).


Yenidoğan bebeklerin kundaklanması
Yenidoğan bebeklerin kundaklanması


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.