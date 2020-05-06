"Başladığım işi yarım bırakıyorum" diyorsanız birkaç önerimiz var

Büyük bir hevesle başladığınız işlerin sonunu getiremiyorsanız yalnız değilsiniz. Sizin gibi olan birçok insan var ve bu sorunu deneyeceğiniz önerilerle çözebilirsiniz.

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"Başladığım işi bitiremiyorum" diyenlere öneriler

Başlayacağınız işler konusunda seçici olun

Neye başlayacağınıza doğru karar vermek, o işi bitirmenizde büyük önem taşır. Gerçekten sonuna kadar tutkuyla ve hevesle yapacağınız işlere odaklanın.

 

Kaynakları hesaplayın

Büyük şirketler bir işe girişmeden önce gereken zaman ve maddi kaynakları hesaplar ve buna göre planlamalar yapar. Siz de başlayacağınız işler için bu yöntemi kullanabilirsiniz. İşe başlamadan önce gerektirdiği zaman, maddiyat, enerji gibi kayakları hesaplayın ve buna göre planınızı yapın.
Bu kaynaklar hiçbir şekilde kısıtlayıcı olmak zorunda değildir. Bir işe bazen sadece yeteri kadar zaman ayırmanız bile yeterli olacaktır.

 

Planınızı oluşturun

Zaman ve gereken enerji planınızı oluştururken gerçekçi olmanız önemlidir. Evet,işi çabucak bitirmek ve keyfini sürmek kısmına geçmek istiyor olabilirsiniz. Ama planınızda kendinize molalar vermezseniz, aceleci davranırsanız işi bitirememe ihtimaliniz yükselir.

 

Mükemmelliyetçilik bir tuzaktır

Başladığınız kaç işi, mükemmel olması için ertelemekten bitiremediğiniz oldu? Bir işin mükemmel bir şekilde yapılabilmesi neredeyse imkansızdır, her zaman her koşul uymayabilir. Önemli olan ise sizin bu koşulları görüp duruma göre hareket edebilmeniz ve işinizi de bu koşullara göre hareket ettirebilme kabiliyetinizdir. Ertelemeye engel olabilecek bir öneri; işi küçük parçalara bölün ve adım adım ilerleyin. İşin başına her oturuşunuzda bir adım daha bitmeye yaklaştıkça sonuna varmak için ertelemeye ihtiyaç duymayacaksınız. Mükemmelliyetçiliğe çözüm olabilecek bir öneri; ilk başta yapacağınız işin taslak halini çıkartın. Hiçbir iş ilk yapıldığı haliyle mükemmel olmak zorunda değil, taslaklar bunun için vardır. Bir ya da birkaç deneme ardından kafanızdaki fikirleriniz de daha iyi oturacaktır.

 

MÜKEMMELİYETÇİLİK DEĞİL, MUTLULUK

 

Sözünüze bağlı kalın ama kendinizi de önemseyin

Bir işe başlarken verdiğiniz sözlerinize bağlı kalmak önemlidir. Aynı zamanda bir işi gerçekten bitiremeyecek gibi hissediyorsanız kendinize izin verin. Bir süre işi yapmayı bırakın, dinlenin, düşüncelerinizi toparlayın. Eğer hala işi bitiremeyeceğinizi hissediyorsanız bırakın. Başka zaman tekrar deneyebilirsiniz.

 

Ortaya çıkacak sonucu sık sık hatırlayın

Bazen bir işi yaparken detaylarla ve çalışmalarla o kadar meşgul oluruz ki, işin sonunda tamamlanmış olan hayali unuturuz. İşte bu olduğu zaman da işi devam ettirmenizi sağlayan motivasyonunuz düşebilir. Bunun olmaması için kendinize sık sık hayalinizi hatırlatın, duvarınıza asacağınız bir resim ya da yazıyla bunu yapabilirsiniz.

 

Keyif aldığınız gibi ilerleyin

Bir işi adım adım yapabilmek için 1,2,3 gibi parçalara böldünüz ve gitmeniz gereken sıranın da bu şekilde olması gerektiğini düşünüyor olabilirsiniz. Ama bazen 1. adımı yapmadan önce 3. adımı yapabileceğinizi hissedebilirsiniz. İşte başladığınız işi bitirmeniz için önemli olan bir nokta da bu; adımları keyif alacağınız şekilde yapın, doğru sıranın ne olduğunu sizden başka kimse bilemez.

 

İlerlemenizi takip edin

Bir işte nasıl ilerlediğinizi takip etmek, o işe nasıl devam edeceğinizi anlamanızda en büyük yardımcınız olacaktır. Ayrıca her hafta ne kadar ilerlediğinizi görmek devam etmek için de büyük bir motivasyon kaynağıdır.

  

Kutlamalar yapın

Kutlama yapmak için bir işin illa ki bitmiş olmasına gerek yoktur. O işi bitirme yolunda almış olduğunuz her adım kutlanmayı hak eder. Kendinizi tebrik edin ve kendinizle gurur duyun.

 

Bazen bırakmayı da bilmek gerekir

Eğer bütün bu önerileri deneyip hala işi tamamlamak için motivasyon bulamıyor, devam etmek istemiyorsanız o zaman bırakın. Hiçbir şeyi zorla yapmak ortaya güzel bir sonuç çıkarmaz ve kendinizi de boş yere yormuş olursunuz. Enerjinizi ve zamanınızı daha hevesli olduğunuz başka işlere, konulara yönlendirebilirsiniz.

 

MOTİVASYON KAZANMAK İÇİN 6 STRATEJİ

 

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