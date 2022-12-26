Baş dönmesi ve denge sorunları neden kaynaklanır?

Denge sorunlarının çoğu, beyin ya da iç kulaktaki nörolojik sorunlar veya kemik kırılmaları ya da kas yaralanmaları gibi fiziksel sorunlar nedeniyle ortaya çıkar. Denge sorunları hareket etmeyi, yürümeyi zorlaştırabilir. Kişi içinde bulunduğu oda dönüyormuş gibi hissedebilir. Pek çok denge sorunu nispeten zararsız olsa da kişinin bunun nedenini kendi başına teşhis etmesi imkansızdır. Dolayısıyla dengeniz sağlamada ve hareketlerinizin koordinasyonunda sorun yaşıyorsanız mutlaka doktora görünmelisiniz.

Denge sorunları nasıl baş gösterir?

Denge sorunları tipik olarak fiziksel yaralanmalar veya nörolojik sorunlar sonucunda baş gösterir. Nörolojik vakalarda daha çok baş dönmesi ve hareketlerini koordine etmekte güçlük ön plana çıkarken fiziksel yaralanmalar genellikle vücudun belirli bölgelerinde hareket sorunlarına neden olur.

Nörolojik ve iç kulak sorunları: Sinir sistemi, iç kulak veya dolaşım sistemi ile ilgili sorunlar, hareketi koordine etmeyi zorlaştırabilir. Kişinin başı dönebilir, yürüme veya hareket etme konusunda endişe duyabilir, vücudunun bir tarafında güçsüzlük ya da uyuşma hissedebilir.

Fiziksel yaralanmalar: Kişinin kolayca düşmesine neden olan kas zayıflığı görülür. Hareket ederken dengeyi korumayı zorlaştıran ağrı şikayeti olabilir. Omurilik yaralanmalarında vücudun belirli bölgelerini hareket ettirmek zor, hatta imkansız hale gelebilir.

Denge kaybının altındaki olası nedenler arasında vertigo, beyin hasarı, omurilik yaralanması, multipl skleroz, Parkinson hastalığı, ALS, migren gibi kronik hastalıklar sayılabilir. Öte yandan yaşın ilerlemesine bağlı olarak denge kaybının ortaya çıkması da muhtemeldir. Aşırı alkol kullanımı ve bazı ilaçların yan etkileri de denge kaybında etkendir.

Denge kaybında teşhis

Denge problemlerini teşhis etmek için öncelikle kişinin anamnezini almak gerekir. Doğru tedavi için doğru teşhis son derece önemlidir. Bu nedenle kişide ayrıntılı bir inceleme yapılmalıdır. Denge testlerinin yanı sıra vitamin-mineral eksiklikleri, enfeksiyonlar, ağır metal gibi çeşitli patojenler de test edilmelidir. Fiziksel yaralanmalar için tıbbi görüntüleme tekniklerine başvurulmalıdır.

Hastayken, yorgunken, alkollüyken veya bazı ilaçların etkisi altındayken baş dönmesi hissetmek normaldir. Kimileri acıktığında ya da endişeli anlarında baş dönmesi yaşayabilirler. Ancak kronik denge sorunları ciddi bir tıbbi duruma işaret edebilir. Erken teşhis ve tedavi sonuçları iyileştirebilir ve hatta bazı durumlarda hayat kurtarabilir.