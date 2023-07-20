Yaz boyu Barbie'den ilham alan tırnaklar

Klasik frenchten ilham almak isteyen ama klasikle\u015fmi\u015f g\u00f6r\u00fcnt\u00fcy\u00fc yaz sezonu i\u00e7in de\u011fi\u015ftirmek isteyenler pembe frenchleri tercih edebilirler. Yap\u0131lan k\u00fc\u00e7\u00fck dokunu\u015flar ise nail art\u0131n\u0131z\u0131 hareketlendirebilir.. "Barbie pembesi" olarak bilinen bu tonu k\u0131sa k\u00fct t\u0131rnaklarda kullanmak hem temiz bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcm elde etmenizi sa\u011flar hem de rahat etmenizi. Uzun t\u0131rnak kullanamayanlardansan\u0131z bu model tam size g\u00f6re.. Bu t\u0131rnaklar tam bir sanat eseri! Haval\u0131 ve bir o kadar da dikkat \u00e7ekici g\u00f6r\u00fcn\u00fcmleriyle bu nail arta da bir \u015fans verebilirsiniz.. Barbie deyince akl\u0131m\u0131za tabii ki pembe renk geliyor. Pembenin b\u00fct\u00fcn tonlar\u0131na bay\u0131lanlar hepsini kullanmaktan \u00e7ekinmesinler.. \u00c7i\u00e7ekli ve kalpli desenler ku\u015fkusuz bir Barbie bebe\u011fin k\u0131yafetlerinin vazge\u00e7ilmez desenleri aras\u0131nda. Koyu ve a\u00e7\u0131k tonlar\u0131n bir arada bulundu\u011fu bunun gibi t\u0131rnaklardan ilham alabilirsiniz.. \u0130\u015fte di\u011fer ilham alabilece\u011finiz nail art modelleri.... . . . . . . . . .
Facebook Yorumları