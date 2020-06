Help Steps Bu uygulama, attığınız her adımı bağışa çevirmeye yarıyor. Uygulama telefonunuzda arka planda gün içerisinde attığınız adımları sayıyor. Sizin yapmanız gereken tek şey ise yürümek ve gün bitmeden adımlarınızı Help Steps yani HS'ye çevirmek. Biriken HS'leriniz ile ihtiyaç sahiplerine, sivil toplum kuruluşlarına bağış yapabileceksiniz. Uygulama ücretsizdir.