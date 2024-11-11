Bağırsak sağlığı vajinal sağlığı nasıl etkiler?

Sağlığınız bağırsaklarla başlar. Her parçanızı etkiler. Buna vajinanız da dahil olabilir. Peki iyi bir bağırsağı ve dolayısıyla sağlıklı bir vajinayı nasıl koruyabilirsiniz?

Bağırsak sağlığı vajinal sağlığı nasıl etkiler?
Sağlık
Giriş: 11 Kasım 2024 14:40
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Bir süredir, bağırsaklarımızın aslında “ikinci beynimiz” olduğu ve bağırsak sağlığımızın birçok şeyi etkileyebileceği üzerinde önemle duruluyor. Bağırsak beyin ilişkisi ile ilgili yazıyı okumak için tıklayınız...


Günümüzde birçok gastroenterolog, yaptığı çalışmalar ve araştırmalar neticesinde aynı sonuca ulaşıyor: Sağlığımızın başlangıç noktası bağırsaklarımızdır ve bağırsaklarımız vücudumuzun her bölgesini etkileyebilir, ki buna vajina da dahil. Bilindiği üzere bağırsaklarımızda iyi ve kötü bakteriler mevcuttur ve fakat kötü bakteriler, bağırsak dengemizi bozacak yönde artarsa; bu durum çeşitli sorunların oluşmasına yol açabiliyor. Bağırsaklardaki kötü bakteriler, çeşitli kötü beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam tarzı, stres ve kullanılan ilaçlarla artış gösterebiliyor. Böyle bir durumda, vücudunuz sağlıklı hücreler üretmeye çalışsa da kötü bakteriler nedeniyle bunu yapamayabilir; bu da hücrelerinizi ve organlarınızı olumsuz etkileyebilir.


Güney Kaliforniya Üniversitesi’nden Dr. Sara Twogood: “Bağırsaklar gibi, vajina da normal florasını oluşturan milyonlarca, milyarlarca veya hatta trilyonlarca mikrop barındırır” açıklamasında bulundu. Ancak Dr. Twogood, bağırsak ve vajina florasının her ne kadar ortak bakterilere sahip olsalar da; farklı yapılarda olabileceklerini de özellikle belirtiyor.


Bir başka Amerikalı gastroenterolog Dr. Liz Cruz da, kötü bağırsak sağlığı nedeniyle çeşitli sorunlar yaşayan kadınların ortak özelliğinin, vajinal mantar problemleri olduğunu belirtiyor. Bağırsaklarla ilgili sorunlar sonucunda meydana gelebilecek bir diğer istenmeyen sağlık problemi de, idrar yolu enfeksiyonudur. Cruz, bağırsakların ‘steril bir ortam olmadığını’ ve idrar yolunun belirli bakterilere maruz kalması durumunda ‘bu bakterilerin mesaneye çıkabileceğini ve idrar yolu enfeksiyonuna neden olabileceğini’ açıklıyor. Bu, özellikle ishal yaşayanlar ve/veya uygun hijyen uygulamayanlar için özellikle sorunlu hale gelebilir. İdrar yolunun herhangi bir dışkıya maruz kalmasını en aza indirmek için, önden arkaya silmenin önemli olmasının bir nedeni de budur.


Dr. Twogood, eğer vajinanızda yanma, ağrı veya rahatsızlık yaşıyorsanız, bir jinekolog tarafından muayene edilmeniz ve değerlendirilmeniz gerektiğini söylüyor. “Birçok kadın vulvovajinal sorunlarını yanlış teşhis ediyor ve bu da etkisiz tedavilere yol açıyor ve bölgenin daha fazla tahriş olma potansiyelini artırıyor” diyerek de durumun ciddiyetini vurguluyor.


İyi bir bağırsak ve vajina sağlığı nasıl korunur?

Dr. Liz Cruz, iyi hijyen uygulamalarına ek olarak, yapabileceğiniz en iyi şeylerden birinin, özellikle milyonlarca ve milyarlarca canlı kültür içeren probiyotiklerden almak olduğunu söylüyor. “Bu durum, bağırsaklarınıza iyi bakteriler yerleştirir ve dolayısıyla bağışıklık sisteminize yardımcı olur” diyor. Ne yediğiniz, bağırsak sağlığınız üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir; bu noktada turşu, lahana turşusu, miso ve daha kombucha gibi fermente gıdalar ve içecekler bağırsak sağlığınıza gerçekten yardımcı olabilir.


Dr. Twogood ise, yoğurdun, özellikle bağırsak ve vajina sağlığında oldukça önemli bir gıda olduğunu vurguluyor. Çünkü yoğurdun içindeki probiyotiklerin sağlıklı bir vajinayı korumaya yardımcı olduğunun düşünülüyor. Tüm bunların yanında süt veya şekerle ilgili sorunlarınız varsa, sizin için en iyi yoğurdu seçerken etiketleri dikkatlice okumanız gerekmektedir.


Probiyotiklerin yanı sıra probiyotik açısından zengin gıda ve içeceklerin, vücudunuza sağlıklı hücreler oluşturmak için ihtiyaç duyduğu besin maddelerini verebilir. Eğer bağırsak sorunlarınız varsa, vücudunuz iyi besinlerin rezervlerini tüketmeye başlamış demektir ve bu durum semptomların ortaya çıkmaya başladığı zaman olabilir. Bağırsak sorunlarının sağlık problemlerine yol açtığını düşünüyorsanız, sağlığınızı değerlendirebilecek ve konunun köküne inmek için gerekli testleri yapabilecek bir gastroenteroloğa gitmek en iyisidir. Dr. Cruz, kötü bir durumda olduğunuzu hissetseniz de, doğru tedavi ve bakım ile “her zaman umut var” diyor.



Kaynak: Aly Semigran. “What Your Gut Health Means For Your Vaginal Health. Şuradan alındı: https://cora.life/blogs/blood-milk/what-your-gut-health-means-for-your-vaginal-health


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