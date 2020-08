Babaların alkol kullanması çocukları nasıl etkiler?

Kadınların aşırı alkol tüketmesinin doğurganlığı ve hamileliği olumsuz etkilediği bilinen bir gerçek.

Özellikle hamilelikte alkol tüketmek, bebekte fiziksel anormalliklere, duygusal ve davranışsal

bozukluklara, bilişsel sorunlara yol açabiliyor. Ancak erkeklerin alkol alışkanlıklarının doğacak çocukları üzerindeki etkisi pek fazla konuşulan bir konu değil. Yapılan araştırmalar, baba adaylarının alkol tüketmesinin de doğacak çocuğun sağlığı üzerinde çeşitli olumsuz etkileri olabileceğini doğruluyor. Çin’deki Central South Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı, hamile kalmadan önceki 3 aylık süreçte ebeveyn adaylarının alkol alışkanlıklarını ve bebeklerde doğumsal kalp hastalıklarını inceleyen 55 farklı çalışmayı derledi.

Bebeklerde doğumsal kalp hastalıkları (CHD), yenidoğanlarda en sık görülen rahtasızlıklar arasında.

Bebekte CHD görülme riskini artıran faktörler arasında genetik yapı, annedeki kontrol edilemeyen

diyabet, çevresel zehirler ve annenin kullandığı bazı ilaçlar sayılabilir. Ebeveynlerin yüksek oranda alkol tüketmesi de bebekte CHD görülme riskini artırıyor. Çin’de yapılan araştırmaya göre, özellikle

hamilelikten üç ay önceki süreçte fazla miktarda alkol tüketen baba adaylarının bebeklerinde doğumsal kalp hastalığı görülme riski %47 oranında artıyor.

Araştırmacılar, sürekli alkol tüketiminin erkeklerde sperm hücrelerini ve spermde bulunan belirli kalp hücreleri için gerekli kodları taşıyan genleri olumsuz etkilediğini açıklıyor. İleride bebekteki kalp hücrelerinin oluşmasını sağlayacak olan bu genler bozuk olduğunda, bebekte kalp hastalığı gelişme riski de artıyor. Babaların alkol tüketimi yalnızca doğmamış bebekleri değil, ileride çocukların sağlığını da olumsuz etkileyebiliyor. California Üniversitesi’nde 2019 yılında yapılan bir başka araştırmada, alkolik babaların bebeklerinde bilişsel ve doğumsal bozukluklar, düşük doğum kilosu, üreme sağlığı sorunları görülme riskinin daha fazla olduğu ortaya kondu. Gebelik oluşmadan önce alkol kullanan babaların bebeklerinde, öğrenme ve temel beceriler gibi işlevlerden sorumlu bazı beyin hücreleri arasındaki bağlantıların zayıf olduğu görüldü.

Çocukların hayatı olumsuz etkileniyor

Hamilelikten sonra babanın alkol kullanıyor olması, bebeği elbette fiziksel olarak etkileyemez ancak bu, alkolik babaların çocuklarının artık onlardan etkilenmeyeceği anlamına gelmiyor. 2009 yılında The Journal of Mental Health Policy and Economics’te yayınlanan ve 12,686 kişi üzerinde yapılan bir bilimsel araştırmaya göre, problemli alkol tüketme alışkanlıkları olan babaların çocuklarının herhangi bir yaşta ruhsal rahatsızlıklar yaşaması ihtimali doğrudan artıyor.

Referans: Katherine Schreiber. "How Fathers’ Alcohol Habits Impact Children’s Health—Even In Utero". Şuradan alındı: https://www.rehabs.com/pro-talk/fathers-alcohol-habits-impact-childrens-health/. (27 Nisan 2020).