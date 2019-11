Ayrılmak istiyorum…

Yaptığı her şey gözüme çok batıyor, aynı evde durmak istemiyorum.

Sevgilimle 4 yıllık bir ilişkimiz var. Aslında onu seviyorum ama artık eski tutkuyu hissedemiyorum. Her ilişkide olduğu gibi ilk senelerimiz ufak kavgalarla, küsüp barışmalarla gidiyordu ama asıl sorunlar aynı evde yaşamaya başlayınca ortaya çıktı. Ev yaşamındaki hallerine bir türlü alışamadım. Yaptığı her şey gözüme çok fazla batmaya başladı. Ondan biraz daha düzenli olmasını, bana ev işlerinde yardımcı olmasını söyediğimde ise bana "Vaktim yok benim" diye cevap verdi. Bu benim için ilk patlak oldu. Bana yardımcı olmayan bir adamla yaşayamazdım. Ama yine de seviyordum… mu? Zamanla birbirimizden uzaklaşmaya başladık, artık ona da benim yaptığım her hareket batıyordu. Sürekli kavga ediyorduk, en ufak olay için bile günlerce konuşmadığımız oldu. Ben de gittikçe soğumaya, uzaklaşmaya başladım. Şu an birbirimizden uzaklaşmış bir halde aynı evde yaşamaya çalışıyoruz ve bu çok yorucu oluyor. Ne düzgün sohbet ediyoruz ne de sarılıyoruz, beraber vakit geçiriyoruz. Aynı yatakta yatmak bile istemiyorum. Ondan ayrılmak istiyorum ama ayrılırsam ne yaparım, yalnızlığa alışabilir miyim diye düşünüyorum sürekli…

Rumuz: Kararsız kadın

***

