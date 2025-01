Avolisyon nedir? Avolisyon belirtileri nelerdir?

Bir şeyleri başarmak için yeterince motivasyonunuz olduğunu hissetmek, ancak bir noktada bu motivasyonun tükenmesi... Yapılacaklar listenizdeki şeyleri kontrol etmek için tüm ilginizi, motivasyonunuzu ve coşkunuzu kaybettiğinizi hissetmek... Motivasyon eksikliği herkesin ruhunu etkileyebilir. Ancak ciddi motivasyon eksikliği ve görevleri başarma isteği eksikliği için klinik bir terim var: Avolisyon.

Avolisyon nedir?

Avolisyon, hedef odaklı davranışlarda bulunma ve bunları sürdürme yetersizliğidir. Azalmış veya hiç olmayan motivasyon herkesi her an etkileyebilirken, avolisyon uzun vadeli, yaşamı etkileyen motivasyon eksikliği genellikle depresyon, bipolar bozukluk ve şizofreni gibi bozukluklarla ilişkilendirilir. Avolisyon ile hayatın normal akışından kaynaklanabilen geçici motivasyon eksikliği arasında önemli farklar vardır. Motivasyon eksikliğiniz endişelenecek bir şey olmayabilir; ancak bunun hayatınıza, ilişkilerinize ve refahınıza müdahale ettiğini düşünüyorsanız, bunun sadece motivasyon azalması mı yoksa avolisyon mu olduğunu belirleyebilecek bir ruh sağlığı uzmanı tarafından doğru bir şekilde teşhis edilmesi en iyisidir.

İnsanlar neden motivasyonla mücadele eder?

İster isteksizlikle ister genel bir motivasyon eksikliğiyle karşı karşıya olun bilmemiz gerekir ki her sabah coşkuyla uyanmak gerçekçi değildir ve motivasyon azalması toplumunda giderek daha fazla yaygınlaşan bir durumdur. Motivasyonun düşük olmasının yaygın bir nedenleri arasında çok fazla insanın bunalmış, kafası karışık, stresli ve hatta tükenmiş hissetmesi yer alır.

Avolisyon nasıl görünür ve hissedilir?

Avolisyon her insanda farklı bir şekilde görünebilir. Bazıları için mesajlara veya e-postalara yanıt vermemek, bazıları için saatlerce veya günlerce oturup hiçbir şey yapmamak, bazıları içinse hijyen ve öz bakım eksikliği gibi görünebilir.

Ne zaman endişelenmelisiniz?

Derine inip herhangi bir motivasyon bulmak imkansız gibi göründüğünde - içsel veya dışsal, büyük veya küçük - ve bu hayatınızı olumsuz etkilemeye başladığında, karşı karşıya olduğunuz şeyin daha ciddi bir isteksizlik olup olmadığını belirlemenin zamanı gelmiş olabilir. Motivasyon, ilgi ve hayatınızı sürdürme yeteneğinizin eksikliğinin geçici görünmediğini fark ettiğinizde, destek almak gerekir.

Motivasyon eksikliğiyle nasıl başa çıkılır?

Davranışsal aktivasyonu deneyin

Eğer zihinsel sağlık durumuyla bağlantılı bir isteksizlik teşhisi konduysa, tedavi stratejisi olarak davranışsal aktivasyon adı verilen bir yöntem denenebilir. Bilişsel Davranışçı Terapi'de (BDT) sıklıkla kullanılan davranışsal aktivasyon, insanların daha iyi bir duruma ulaşmak için belirli davranışları kasıtlı olarak uyguladığı bir BDT becerisidir. Örneğin, motive olmakta zorlandığınızda, korktuğunuz şeyi yapmaya başlayarak "başarana kadar yapıyormuş gibi yap" yaklaşımını deneyebilirsiniz. İnsanlar genellikle eylemi gerçekleştirmek için önce motivasyonun gerekli olduğunu varsayarlar - ancak genellikle tam tersi şekilde işler. Eyleme geçme anlarında - en küçük bir adım bile - motivasyon kıvılcımlanabilir ve görev düşündüğünüzden daha kolay görünebilir. Belirli bir ruh sağlığı bozukluğuyla uğraşmıyor olsanız bile, motivasyon eksikliği, erteleme ve diğer kaçınma eğilimleriyle boğuşan herkes için bu iyi bir tavsiyedir.

(Küçük) molalar verin

Ara vermek, yeniden başlamanıza ve bir kez daha motivasyon damlaları bulmanıza yardımcı olabilir. Ancak bu molaların çok uzun sürmesine izin vermeyin aksi takdirde işlevsel bir yaşam sürme yeteneğinizi etkilemeye başlarlar, çok fazla mola vermek, görevi hiç yapamamanıza yol açabilir.

Bir terapist bulun

Motivasyonunuzun azalması hayatınızı büyük ölçüde etkiliyorsa, bir terapist veya psikologla oturup konuşmak iyi bir fikir olabilir.

Sevdiklerinizden destek alın

Bir terapist kesinlikle destek ağınızın bir parçası olabilirken, genel olarak her türlü desteğin sağlıklı rutinlere ve uygulamalara geri dönmenize yardımcı olabileceğini söylüyor. En yakın arkadaşınız, eşiniz ile duygu durumunuzu paylaşın, hedeflerinizi anlatın ve bu hedeflere ulaşmanızda size yardımcı olmasını isteyin. Kendinizi, destekleyici insanlarla çevrelediğinizde motivasyonunuzu daha hızlı kazanabilirsiniz.

