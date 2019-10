Hangi burç aldatılmaya nasıl tepki verir?

Hangi burç aldatılırsa ne yapar?

Aldatılmaya verilen tepkiler kişiden kişiye değişir. Peki burçlara göre aldatılmaya verilen tepkilerin değişebileceğini biliyor musunuz?

Aldatılmaya verilen tepkiler kişiden kişiye değişse de hemen hemen herkeste benzer duygular uyandırır. Umarız kimsenin başına gelmez, ya da kimse bir başkasında bu duyguları uyandırmaz ama ola ki birisi aldatıldığında burcuna göre nasıl bir tepki verebileceğini merak ediyorsanız yazımızı okumaya devam edin:

Koç burcu

Koç burcu iplerin elinde olmasından inanılmaz keyif alır. Ne var ki bir Koç burcu için aldatılmak demek dizginleri kaybetmek demektir. Bunun yanında eğer aldatıldığını sizden öğrenirse bir nebze de olsa daha ılımlı tepki vermesi mümkün. Koç burcu ilişkiye devam etse dahi bu ipleri çok daha sıkı bir şekilde elinde tutması ve sizi biraz sıkboğaz etmesi anlamına gelir.

Boğa burcu

Eğer kırmızı görmüş gibi üstünüze saldıran birini görmek istemiyorsanız Boğa burcu sevgilinizi aldatmayın deriz. Öfkesi gözlerinden taşar, elleri ayakları titrer, en yüksek desibelden neler neler duyarsınız kim bilir. Lakin eğer ki bir Boğa burcu aldatıldığını öğrendiğinde çok sakin tepkiler veriyorsa, bilin ki fırtına öncesi sessizliktir ya da sizden çoktan vazgeçmiştir. Yine de aldatılan bir Boğa iki cihanda da yakanızı bırakmaz, bizden söylemesi.

İkizler burcu

Dengesizliğiyle nam salmış İkizler burcu aldatıldığında sizi bir dizi sorguya çeker. Çok yaralansa, kalbi paramparça olsa da önce bunu asla belli etmez, daha sonra bunun acısını çıkartılabilecek en acı şekilde sizden çıkarır. Ama öyle dengesiz davranır ki bir an sanki size hiç kızmamış gibi hisseder hemen arkasından dindirilemez bir öfkeyle karşılaşırsınız. İkizler burcu sakin görünse dahi size gururunu ne kadar incittiğinizi hissettirmemek için elinden geleni de yapmaya çalışır. Yine de Şkizler burcu aldatılmayı en sakin karşılayacak burçlardan biridir.

Yengeç burcu

Gözyaşı selinde boğulmamak için asla aldatılmaması gereken burçların başında gelir Yengeç burcu. Sizinle beraberse bilin ki size deli gibi aşıktır. İstemiyorum derseniz bile o yine bir yolunu bulup sizi yanında tutmayı başarır. Hatta onu aldattıktan sonra paramparça kalbiyle bile sizi sevmeye devam eder. Siz gitmek istiyorum demediğiniz sürece de sizi hayatından çıkarmayı aklından geçirmez. Bunun yanında bir Yengeç burcu affeder ama asla unutmaz. Her yeri geldiğinde lafını sokmadan da duramaz. Eğer bir Yengeç burcunu aldattıysanız, dost sohbetlerinde kafanıza gelen taşlara dikkat edin.

Aslan burcu

Gururunu en pahalı mücevherlerle süsleyip, çeşitli renklerle boyayıp bir madalyon gibi boynunda taşıyan Aslan burcu kişisini aldattıysanız ölümlerden ölüm beğenin. Tabii ki mecazi anlamda, yoksa sizi çiğ çiğ yiyeceğinden değil yani. Aslan burcu için gurur hayatının ilklerindendir. Kendilerinden bile önce gururları girer mekanlara. Dolayısıyla bir aslan burcunu aldatmak demek nadide bir çiçek gibi herkesten sakındığı gururunu incitmek demektir. Aslan burcu aldatıldığını kişinin üstünden koklayabilir. O nedenle eğer bir aslanı aldattıysanız en kısa zamanda başka bir ülkeye falan taşınmanız sizin için en iyisi olur.

Başak burcu

Başak burcu detaycılığıyla meşhur olduğundan onu aldatmak öyle sandığınız gibi değildir. Gönlünüz birine kaydığı an ince detayları anlayan kıvrak zekasıyla ya önünüze set çeker ya da izin verir aldatmanıza. Yani sizin anlayacağınız eğer bir Başak kişisini aldattıysanız o size izin verdiği için aldatmışsınızdır. Çünkü sizin aklınıza düşmeden Başak burcu sizin onu kiminle aldatmak isteyebileceğiniz çözer ve olayı siz fark etmeden ortadan kaldırır.

Terazi burcu

Terazi burcu, zodyak kuşağının en sevecen ve şefkatli burçlarındandır. Bu nedenle siz onu aldatırken o sizin için üzülür. Çünkü ne de olsa Terazi burcu gibi sizi sevecek bir başka kişi daha bulamayacaksınızdır. Aldatıldığını öğrendiği anda sırra kadem basar ve ondan bir daha asla haber alamazsınız.

Akrep burcu

En kıskanç burçlar arasında sayabileceğimiz Akrep burcu, aldatıldığını öğrendiğinde fırtınalar kopartır. Kızgın bir Akrep burcu kavgalardan gürültülerden kafanızı kaldırmayın diye elinden gelen her şeyi yapar. Siz yetmezsiniz, karşı tarafa saldırır. Olaylar karışır da karışır. Akrep burcu sizi asla affetmez ve her fırsatta sizi affetmediğini bir şekilde size hissettirir. Sadakatsizliğinizden her yerde herkese bahseder ve sizi elinden geldiğince rezil etmeye çalışır. Artık gerisini siz düşünün.

Yay burcu

Özgürlüğüne düşkün Yay burcu söz konusu başkaları olduğunda o kadar da özgürlükçü değildir. Yani kendisi çiçekten çiçeğe konup her çiçekle flört etmekten inanılmaz keyif alsa da siz aynı şeyi yapmaya kalktığınızda öfkesini asla kendine saklamaz. Bir Yay burcu aldatıldığında asla duygularını direkt yüzünüze söylemez, pasif agresif tavırlarla sizi canınızdan bezdirebilir.

Oğlak burcu

Ne kadar mantıklı ve didaktik insanlar olsalar da Oğlak burcu olanlar aldatılmayı asla sindiremezler. Değerli olmak onlar için son derece önemlidir, ne var ki aldatılmak onların bütün değer takıntılarını hortlatır. Kendilerini değersiz hissettikçe içlerine kapanırlar ve o hiç sevemeyeceğiniz kişiye dönüşebilirler. Oğlak burcu aldatıldığında kendisini dış dünyaya kapatır ve kabuğuna çekilir.

Kova burcu

Zodyak kuşağının oturaklı ve net karakteri Kova burcu aldatıldığında hiç oralı olmaz. Mantığı devreye girer ve hemen kendisine sizden uzak rahat ve mutlu bir hayat kurmaya hemen başlar. Eğer Kova burcu kişisini aldattıysanız, sizi affetmesini ve size geri dönmesini asla beklemeyin. Aldatıldığı için üzülen taraf o değil, aldattığı için üzülen tarafın siz olmanız kaçınılmazdır.

Balık burcu

Aldatılmaktan en yaralı çıkan duygusallığından dolayı Balık burcu gibi düşünülse de aslında Balık burcu, duygusallığının yanında son derece gaddar da olabilir. Hatta bir Balık burcu aldatıldığında hemen intikam senaryoları kurup uygulamaya başlar. Öyle planlı hareket eder ki, ‘intikam soğuk yenen bir yemektir’ mottosunu asla unutmaz ve ince ince sizin canınızı yakmak için elinden geleni yapar. Balık burcu kişisini aldattıysanız intikamlardan intikam beğenin deriz.

