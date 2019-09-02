Eski sevgilinizi stalklamanız normal mi?

Ayrılık sürecinde eski sevgilinizin sosyal medya paylaşımlarını sürekli kontrol etmeniz geleceğinize odaklanmanızı engelliyor.

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Eski sevgilinizi stalklamanız normal mi?

Sağlıklı bir ayrılık sürecinin nasıl olması gerektiğini kestirmek zor olabilir. Psikologların bu konuda yaptığı açıklamalara göre ise ayrıldıktan sonra eski erkek/kız arkadaşınızın sosyal medyada çevrimiçi olup olmadığını, neler paylaştığını vb. merak etmeniz normal olsa da bu onu kesinlikle stalklamanız gerektiği anlamına gelmiyor.

 

Eski sevgilinizin sosyal medyada neler paylaştığını kontrol etmeniz normal mi?

İlişkiler konusunda uzman olan Psikoterapist Dr. Bronwyn Singleton bu durumun kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. İnsanlara bunu yapmamaları gerektiğini söylemenin günümüzde artık bir anlam ifade etmediğini söyleyen Singleton, yine de ayrılan çiftlerin birbirlerini sosyal medyadan takip etmemesi gerektiğinin altını çiziyor. "Eski sevgilinizin sosyal medya hesaplarına baktığınızda neler hissettiğinizi düşünün" diyen Psikoterapist ve Çift Terapisti Dr. Tracy Dalgleish ise danışanlarına bu konuda hissettiklerini gözlemlemelerinin doğru olacağını söylediğini belirtiyor. Bu süreç herkes için farklı işliyor olabilir fakat eski sevgilinizin attığı komik bir tweet'i okumanın ya da köpeğinin bir fotoğrafını görmenin size bir yararı olmadığını anlamanız gerekli. Singleton bu konu hakkında "Eğer eski sevgilinizin paylaşımları sizi üzüyorsa paylaştıklarının gözünüzün önünde olmamasını isteyebilirsiniz, unutmayın ki biriyle ayrıldığınızda onun sosyal medya hesaplarıyla da vedalaşmak iyi bir yöntemdir" diyor.

 

ESKİ SEVGİLİYLE NASIL ARKADAŞ KALINIR?
 

 

Geçmişe değil ileriye odaklanmaya çalışın

Dalgleish ise sosyal medyanın tam olarak gerçekliği yansıtmadığını ve bu yüzden de karşınızdaki kişiye olan bakış açınızın karışmasına sebep olacağını belirtiyor. İki terapist de eski sevgilinizin sosyal medyasıyla meşgul olmanızınızın hayatınızın bitmiş bir kısmına hala tutunuyor olduğunuzun göstergesi olduğunu vurguluyor. Singleton bu konuda sözlerini şu şekilde sonlandırıyor: "Eski sevgilinizin sosyal medyasını kontrol etmemek enerjinizi eski ilişkinize harcamanızı engelleyerek yeni şeylere odaklanmanızı sağlar. Bu da sağlıklı bir ayrılık sürecinin göstergesidir"

 

ESKİ SEVGİLİ NASIL UNUTULUR?

 

Kaynak: Kappler, Maija. (2019). Is It Normal To Check Your Ex's Activity?. Şuradan alınmıştır: https://www.huffpost.com/entry/is-it-normal-ex-social-media_l_5d5c31b3e4b0f667ed6985ad

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