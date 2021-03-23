Aşı meselesi

Aşı meselesi
Hayatın Sesi
23 Mart 2021 Salı
Ersin Ata

Merhabalar sizlere bu ay dünyamızı sarsan Covid pandemisindeki aşı konusunu ele alacağım. 2020’de başlayan sanki birileri kumanda düğmesine basar gibi virüsü üretip tüm insanlığa korkuyu endişeyi bir anda hayatımızın merkezine oturttular. Yaklaşık 15 aydır “temizlik, maske ve mesafe” deyip duruyoruz. Buna uymayan milyonlarca kişi hayatını kaybetti veya ağır hasarlar gördü ve görmeye de devam ediyor. Virüse karşı en etkili şey şu an için üretilen aşılar. Bu aşılardan 4 çeşidini tüm dünya üzerinde kullanıma açtılar. Ülkemizde ise sadece Çin’de üretilen aşı kullanılıyor. İlk önce aşı doğal olarak bu hastalıkla uğraşan sağlık çalışanlarına uygulandı, bu konuda hiçbir itirazımız olamaz. Onlar bizim baş tacımız, bir kez daha sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Sağlık bakanlığımız aşı çizelgesinde ikinci sırayı yaşlılar ve bakım evlerindeki engellilere yer verdi. 65 yaş ve üstü büyük bir bölümü başarı ile aşı olarak bağışıklık kazandı ancak engelliler bir türlü aşı olamadı.


Virüsü yenmek için aşı en büyük çözüm ve bunu da peyderpey insanlara uygulanması gerekiyor, bağışıklık sistemi en alt seviyede olan biz engellilerin acilen aşı olması elzemdir. Bu konuda CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Dünya Down Sendromlu Çocuklar Günü’nde down sendromlu çocukların aileleri ile video konferans yolu ile görüşerek aşı taleplerini sağlık bakanlığı ile görüşeceklerini belirtti.


Kılıçdaroğlu, dil terapisti alanında yetişmiş eleman sorununun bulunduğunu, işsiz insanların bu alana yönlendirilmesi durumunda bu konunun çözülebileceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, böylece annelerin çocuklarını güven içinde getirip kreşe teslim edebileceğini ve kreşte çocuğun sosyal gelişimini büyük ölçüde tamamlayacağını ifade ederek, down sendromlu çocukların ayrıştırılmaması, arkadaşlarıyla beraber bir arada olması gerektiğini dile getirdi.


Görüşmede fırsat eşitsizliği konusunun gündeme geldiğini belirten Kılıçdaroğlu, down sendromlu çocukların yanı sıra bedensel engelli çocuklar için de benzer sorunların yaşandığını vurguladı. Devletin belli görevleri yerine getirmesi ve vatandaşın sorununu çözmesi gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, sosyal devlet kavramının önemine değindi. Kılıçdaroğlu, “Değiştirilmesi dahi teklif edilemeyen madde, ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik, laik, sosyal, hukuk devletidir.’ Bu maddenin değiştirilmesi dahi teklif edilemez. Yani vatandaşların devletin güvencesi altında olduğu algısını pekiştirmek için aslında bu madde konmuştur oraya” diye konuştu.


Kılıçdaroğlu, down sendromlu çocuklar için aşı önceliği konusunda taleplerin iletildiğini aktararak, şöyle devam etti: “Sağlık Bakanı ile görüşürüz en azından down sendromlu çocuklarımıza aşının bir an önce yapılmasını isteyebiliriz. Zaten yerleri belli, aileler, çocuklar belli. Dolayısıyla aile hekimlerine bu konuda talimat verilebilir ve aile hekimleri bu aşıları süratle yapabilirler” dedi.


Herkese engelsiz ve sağlıklı bir ay diliyorum…



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