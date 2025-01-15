Arkadaşınızla birbirinize sorabileceğiniz sorular

Sence arkada\u015fl\u0131kta en \u00f6nemli \u015fey nedir ve biz bunu nas\u0131l yap\u0131yoruz?. Hayat\u0131nda zor bir d\u00f6nemden ge\u00e7ti\u011finde benim sana nas\u0131l destek olmam\u0131 isterdin?. Birlikte olu\u015fturdu\u011fumuz en komik an\u0131 sence hangisi?. Beni \u00fc\u00e7 kelimeyle tan\u0131mlayacak olsan, hangi kelimeleri se\u00e7erdin?. Bir g\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fcne birbirimizin yerinde olsak, sence g\u00fcn\u00fcm nas\u0131l ge\u00e7erdi?. Bug\u00fcne kadar sana verdi\u011fim en iyi tavsiye neydi?. Kendimi k\u00f6t\u00fc hissetti\u011fimde, sence bana en iyi nas\u0131l yard\u0131mc\u0131 olabilirsin?. \u0130lk tan\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131m\u0131zda benim hakk\u0131mda d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcn bir \u015fey sonradan de\u011fi\u015fti mi?. Birlikte yapmay\u0131 hayal etti\u011fimiz ama hen\u00fcz ger\u00e7ekle\u015ftiremedi\u011fimiz bir \u015fey var m\u0131?. Arkada\u015fl\u0131\u011f\u0131m\u0131z sence bundan 10 y\u0131l sonra nas\u0131l olacak?. Birlikte asla yapmam dedi\u011fin bir \u015fey var m\u0131?. E\u011fer arkada\u015fl\u0131\u011f\u0131m\u0131z bir \u015fark\u0131 olsayd\u0131, hangi \u015fark\u0131 olurdu?. Birlikte kuraca\u011f\u0131m\u0131z hayali bir i\u015f veya proje olsa, bu ne olurdu?. Arkada\u015fl\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131 bir rengi tarif ederek anlatabilir misin? Neden o renk?. Birlikte d\u00fcnyan\u0131n herhangi bir yerine ta\u015f\u0131nacak olsak, nereye giderdik?. Bir problem ya\u015farsak, bunu \u00e7\u00f6zmek i\u00e7in birlikte nas\u0131l bir yol izleriz?. Benden ald\u0131\u011f\u0131n bir destek ya da yard\u0131m seni en \u00e7ok nas\u0131l etkiledi?. Sana daha iyi bir arkada\u015f olmak i\u00e7in ne yapabilirim?. Sence ben hangi mitolojik karakter olabilirim?. Arkada\u015fl\u0131\u011f\u0131m\u0131zda en \u00f6zel veya unutulmaz an neydi?.
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