Arkadaşınızla birbirinize sorabileceğiniz sorular

Arkadaşlarınızla keyifli bir zaman geçirmek istiyorsanız bu soruları birbirinize sorabilirsiniz!

İlişki
Giriş: 15 Ocak 2025 14:26
ABONE OL

  • Sence arkadaşlıkta en önemli şey nedir ve biz bunu nasıl yapıyoruz?

    1 / 20

  • Hayatında zor bir dönemden geçtiğinde benim sana nasıl destek olmamı isterdin?

    2 / 20

  • Birlikte oluşturduğumuz en komik anı sence hangisi?

    3 / 20

  • Beni üç kelimeyle tanımlayacak olsan, hangi kelimeleri seçerdin?

    4 / 20

  • Bir günlüğüne birbirimizin yerinde olsak, sence günüm nasıl geçerdi?

    5 / 20

  • Bugüne kadar sana verdiğim en iyi tavsiye neydi?

    6 / 20

  • Kendimi kötü hissettiğimde, sence bana en iyi nasıl yardımcı olabilirsin?

    7 / 20

  • İlk tanıştığımızda benim hakkımda düşündüğün bir şey sonradan değişti mi?

    8 / 20

  • Birlikte yapmayı hayal ettiğimiz ama henüz gerçekleştiremediğimiz bir şey var mı?

    9 / 20

  • Arkadaşlığımız sence bundan 10 yıl sonra nasıl olacak?

    10 / 20

  • Birlikte asla yapmam dediğin bir şey var mı?

    11 / 20

  • Eğer arkadaşlığımız bir şarkı olsaydı, hangi şarkı olurdu?

    12 / 20

  • Birlikte kuracağımız hayali bir iş veya proje olsa, bu ne olurdu?

    13 / 20

  • Arkadaşlığımızı bir rengi tarif ederek anlatabilir misin? Neden o renk?

    14 / 20

  • Birlikte dünyanın herhangi bir yerine taşınacak olsak, nereye giderdik?

    15 / 20

  • Bir problem yaşarsak, bunu çözmek için birlikte nasıl bir yol izleriz?

    16 / 20

  • Benden aldığın bir destek ya da yardım seni en çok nasıl etkiledi?

    17 / 20

  • Sana daha iyi bir arkadaş olmak için ne yapabilirim?

    18 / 20

  • Sence ben hangi mitolojik karakter olabilirim?

    19 / 20

  • Arkadaşlığımızda en özel veya unutulmaz an neydi?

    20 / 20

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.