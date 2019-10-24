Her kovanda kraliçe arının salgıladığı kimyasal bir madde vardır ve bu madde kovandaki bütün arılar tarafından tanınır. Kovandaki bütün arılar bu maddeyi kraliçeden alarak kraliçe ile aynı kokuya sahip olur. Bu madde sayesinde de aynı kolonideki bütün bireyler birbirlerini kolaylıkla tanır ve kovana giren herhangi bir yabancı arı bu yöntem sayesinde kovandan dışarı atılır.