Bal Gurmesi Ahmet Bağran Aksoy, arıların hiç bilmediğimiz gizemli dünyası hakkında ilginç bilgiler verdi.
24 Ekim 2019 Perşembe
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Bal peteği bir mühendislik harikasıdır. Petekte bulunan gözlerin duvarların kalınlığı, bir milimetrenin 10’da 1’inden daha azdır ama buna rağmen kendi ağırlığının yüzlerce katı ağırlıktaki bal yükünü taşıyabilir.
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Yapılan araştırmalara göre; bir arı, hayatı boyunca bir çay kaşığı balın 1/12’sini üretir.
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New York Devlet Üniversitesi biyologlarının, arılar üzerinde yaptıkları incelemelere göre yüzlerce arı kovanın girişinde, iç ve dış kısmında durup kanatlarını çırparak, kirli havanın dışarıya çıkmasını, kanat çırpmayı bırakınca da temiz havanın içeri girmesini sağlar.
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Bal arısının midesinin, bir toplu iğne başı büyüklüğündedir ve bir yüksük dolusu bal toplamak için arının, midesini 60 defa doldurup boşaltması gerekir.
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Arıların yarım kilo bal yapabilmesi için yaklaşık 2 milyon çiçeği ziyaret etmeleri ve 88 bin km yol katetmeleri gerekir.
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Bal arıları kovandaki bir adet peteği doldurabilmek için yaklaşık 100 milyon kadar çiçeğin nektarını emerler. Bu süre zarfında ise yaklaşık olarak 90 ile 100.000 km kadar kanat çırpmış olurlar.
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Toplayıcı arılar iki kilo bal üretebilmek için toplam olarak Dünya ve Ay arasındaki mesafeye eşit bir yol kat ediyorlar.
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Bir arı yanınıza yaklaştığında duyduğunuz ses, dakikada 11.400 kez çırptıkları kanatlarının sesidir. Araştırmalar sonucu arıların kanatlarının kopması halinde bile vızıltı çıkarabildiği gözlemlenmiştir. Bunun sebebi arıların çıkardıkları vızıltıların göğüslerinden geliyor olmasıdır.
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Bal arılarının iki bitişik gözleri başlarının yanında; üç tekil gözleri ise başlarının üzerinde. Bunun yanında iki çift kanatları, bir nektar keseleri ve bir de mideleri vardır.
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Birinci Dünya Savaşı sırasında bal, askerlerin yaralarını iyileştirmek için kullanılıyordu. Çünkü bal, iyileştirici bir etkiye sahiptir ve de asla bozulmaz. Bu, günümüzde hala uygulanan etkili yöntemlerden biridir.
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Sadece dişi arılar iğnelerini batırır çünkü sadece dişi arıların iğneleri vardır. Fakat arılar iğnelerini geçirdikleri zaman ölürler.
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Her arının beyninde yaklaşık olarak bir milyon sinir hücresi (nöron) bulunmaktadır. Bir arı topluluğu ise 100 milyar nörona sahip insanın yarısı kadar sinir hücresine sahiptir.
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Bal arıları, polenleri toplanmış çiçeğe diğer arıların bir daha uğramaması için polen aldıkları çiçeğin üzerini elektriksel bir alanla kaplarlar. Vücutlarındaki elektro alıcılar sayesinde bu izleri görüp algılayan diğer arılar ise bu çiçeklere uğramıyor, zaman ve enerjiden kazanmış oluyorlar.
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Her kovanda kraliçe arının salgıladığı kimyasal bir madde vardır ve bu madde kovandaki bütün arılar tarafından tanınır. Kovandaki bütün arılar bu maddeyi kraliçeden alarak kraliçe ile aynı kokuya sahip olur. Bu madde sayesinde de aynı kolonideki bütün bireyler birbirlerini kolaylıkla tanır ve kovana giren herhangi bir yabancı arı bu yöntem sayesinde kovandan dışarı atılır.
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