Arılar ile ilgili ilginç bilgiler...

Bal Gurmesi Ahmet Bağran Aksoy, arıların hiç bilmediğimiz gizemli dünyası hakkında ilginç bilgiler verdi.

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    Bal peteği bir mühendislik harikasıdır. Petekte bulunan gözlerin duvarların kalınlığı, bir milimetrenin 10’da 1’inden daha azdır ama buna rağmen kendi ağırlığının yüzlerce katı ağırlıktaki bal yükünü taşıyabilir.

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    Yapılan araştırmalara göre; bir arı, hayatı boyunca bir çay kaşığı balın 1/12’sini üretir.

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    New York Devlet Üniversitesi biyologlarının, arılar üzerinde yaptıkları incelemelere göre yüzlerce arı kovanın girişinde, iç ve dış kısmında durup kanatlarını çırparak, kirli havanın dışarıya çıkmasını, kanat çırpmayı bırakınca da temiz havanın içeri girmesini sağlar.

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